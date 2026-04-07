Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,803 millones de tokens y que sus tenencias totales de criptomonedas y efectivo ascienden a 11.400 millones de dólares

Además, la compañía anunció que ha recibido la aprobación de la NYSE American para cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York ("NYSE"). Como resultado de la cotización en una bolsa superior, las acciones ordinarias de la Compañía dejarán de cotizar en la NYSE American después de que cierre el mercado el 8 de abril de 2026 y comenzarán a cotizar en la NYSE a partir de la apertura de la sesión bursátil del 9 de abril de 2026. Las acciones ordinarias de la Compañía continuarán cotizando bajo el símbolo "BMNR".

Para el 5 de abril de 2026 a las 8:30 p. m. (hora del este), las tenencias de criptomonedas de la Compañía estaban compuestas por 4.803.334 ETH a 2.123 dólares por ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 198 Bitcoin (BTC), una participación en staking de 200 millones de dólares en Beast Industries, una participación en staking de 92 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo de 864 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 3,98 % del suministro total de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"La guerra de Irán entra en su sexta semana y sigue siendo el principal motor de los mercados mundiales. El ETH sigue siendo el segundo activo con mejor rendimiento desde el inicio de la guerra, con una ganancia del 6,8 % y supera al S&P 500 por 1.130 bp. El hecho de que ETH haya superado al oro en 1.840 bp demuestra que ETH es la reserva de valor en tiempos de guerra. En este momento, esta guerra ejerce más influencia en los mercados de riesgo que los bancos centrales mundiales", declaró Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"La guerra ha ejercido presión a la baja sobre los mercados del mundo, por lo que resulta impresionante ver que ETH sea una de las pocas criptomonedas que ha subido en términos absolutos. Esto es un gran presagio, ya que esperamos que el liderazgo de ETH fortalezca a los inversionistas y, con el tiempo, tome el capital necesario para invertir", continuó Lee. "Ethereum continúa beneficiándose del doble impulso que supone la tokenización de Wall Street en la cadena de bloques y la creciente necesidad de cadenas de bloques públicas y neutrales por parte de los sistemas de IA con capacidad de gestión".

"Bitmine ha mantenido el ritmo creciente de compras de ETH durante las últimas cuatro semanas, ya que nuestro escenario base para ETH se encuentra en las etapas finales del 'minicriptoinvierno'". "En la última semana, adquirimos 71.252 ETH, lo que supone el mayor ritmo de compras desde la semana del 22 de diciembre de 2025", declaró Lee.

Bitmine anunció el lanzamiento de MAVAN (Made In America VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN fue desarrollada originalmente para apoyar la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, MAVAN prevé una expansión para prestar servicio a inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte de ETH de Bitmine ya se transa en la plataforma MAVAN.

Para el 6 de abril de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine asciende a 3.334.637 (7.100 millones de dólares a 2.123 dólares por ETH). "Bitmine ha invertido en staking más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A escala (cuando el ETH de Bitmine está totalmente respaldado por MAVAN y sus socios de staking), la recompensa por staking de ETH es de 282 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento BMNR a 7 días del 2,78 %)", afirmó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden ahora a 196 millones de dólares. Y estos 3,3 millones de ETH representan aproximadamente el 69 % de los 4,8 millones de ETH que posee Bitmine. La CESR (tasa de staking compuesta de Ethereum, administrada por Quatrefoil) es del 2,74 %, mientras que las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento a 7 días del 2,78 % (anualizado)", continuó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine representan la tesorería número uno de Ethereum y la segunda tesorería a nivel mundial, por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que posee 762.099 BTC valorados en 51 mil millones de dólares. Bitmine sigue siendo la tesorería más grande de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones con mayor volumen de operaciones en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción se opera con un volumen diario promedio en dólares de 987 millones de dólares (promedio de 4 días, al 2 de abril de 2026), con lo que ocupa el puesto número 96 en EE. UU., detrás de Schlumberger (puesto número 95) y por delante de Adobe (puesto número 97) entre 5.704 acciones que cotizan en EE. UU. (statista.com e investigación de Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores ("la SEC") supondrán una transformación para los servicios financieros en 2025 tan importante como la medida adoptada por EE. UU. el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street que dio lugar a los emblemáticos titanes de Wall Street y a los sistemas financieros y de pago actuales. Estas inversiones resultaron ser mejores que las del oro.

Puede leer el mensaje del presidente aquí:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Puede encontrar la presentación de resultados correspondiente al año fiscal 2025 y la presentación corporativa aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) es una empresa minera de bitcoins con operaciones en EE. UU. La empresa está destinando su capital excedente a convertirse en la empresa líder mundial en gestión de tesorería de Ethereum, por lo que implementa una estrategia innovadora de activos digitales para inversionistas institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. En 2026, la empresa lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine.

Para obtener más información, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden incluir "declaraciones prospectivas". Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean meramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la empresa en relación con la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento y el avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa y los beneficios correspondientes para la empresa. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta diversos factores, entre ellos la capacidad de Bitmine de mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine de financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados o el desempeño reales pueden diferir de manera sustancial de los que están implícitos o se expresan en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que así lo exija la ley.

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FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.