BNY divulga resultados do segundo trimestre de 2026

NOVA YORK, 16 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O Bank of New York Mellon Corporation ("BNY") (NYSE: BNY), empresa global de serviços financeiros, divulgou os resultados financeiros do segundo trimestre de 2026. O relatório de resultados da empresa, junto com a apresentação trimestral e outros documentos relacionados aos resultados, estão disponíveis em www.bny.com/investorrelations. A administração realizará uma teleconferência, com transmissão simultânea de áudio ao vivo, às 11h ET hoje. A teleconferência e a transmissão de áudio incluirão declarações prospectivas e poderão conter outras informações relevantes.

Acesso à teleconferência e à transmissão de áudio

Investidores e analistas poderão acompanhar a teleconferência e a transmissão de áudio pelos telefones +1 800-330-6730 (EUA) ou +1 646-769-9500 (Internacional), com o código de acesso 200200, ou pelo site www.bny.com/investorrelations.

Gravações da teleconferência e da transmissão de áudio

A gravação da teleconferência e da transmissão de áudio sobre os resultados do segundo trimestre estará disponível a partir de 15 de julho de 2026, por volta das 15h ET até 14 de agosto de 2026, no site www.bny.com/investorrelations.

Sobre o BNY

O BNY é uma empresa global de plataformas de serviços financeiros que atua no centro dos mercados de capitais mundiais. Há mais de 240 anos, o BNY trabalha em parceria com clientes e usa sua experiência e suas plataformas para ajudá-los a operar com mais eficiência e acelerar o crescimento. Atualmente, o BNY atende mais de 90% das empresas da lista Fortune 100 e quase todos os 100 maiores bancos do mundo. O BNY apoia governos no financiamento de projetos locais e trabalha com mais de 90% dos 100 maiores fundos de pensão do mundo para proteger os investimentos de milhões de pessoas. Em 30 de junho de 2026, o BNY mantinha US$ 62,6 trilhões em ativos sob custódia e/ou administração e US$ 2,2 trilhões em ativos sob gestão.

BNY é a marca corporativa do The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BNY). Com sede em Nova York, o BNY integra as listas das Empresas Mais Admiradas do Mundo, da Fortune, e dos Melhores Locais de Trabalho para Inovadores, da Fast Company. Mais informações estão disponíveis em www.bny.com. Siga o BNY no LinkedIn ou acesse a sala de imprensa da empresa para acompanhar as notícias mais recentes.

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FONTE BNY