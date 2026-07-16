BNY maakt resultaten over het tweede kwartaal van 2026 bekend

NEW YORK, 16 juli 2026 /PRNewswire/ -- The Bank of New York Mellon Corporation ("BNY") (NYSE: BNY), een wereldwijd bedrijf voor financiële dienstverlening, heeft de financiële resultaten voor het tweede kwartaal van 2026 bekendgemaakt. Het resultatenbericht van de onderneming, de presentatie met de kwartaalupdate en andere documenten met betrekking tot de resultaten zijn beschikbaar op www.bny.com/investorrelations. Het management organiseert vandaag om 11.00 uur (ET) een telefonische conferentie, die gelijktijdig live via een audiowebcast wordt uitgezonden. Deze telefonische conferentie en de audiowebcast zullen toekomstgerichte verklaringen bevatten en kunnen ook andere koersgevoelige informatie bevatten.

Toegang tot de telefonische conferentie en de audiowebcast

Beleggers en analisten die de telefonische conferentie en de audiowebcast willen volgen, kunnen inbellen via +1 800-330-6730 (Verenigde Staten) of +1 646-769-9500 (internationaal) en de toegangscode 200200 invoeren, of inloggen op www.bny.com/investorrelations.

Opnamen van de telefonische conferentie en audiowebcast

Een opname van de telefonische conferentie en audiowebcast over het tweede kwartaal is vanaf 15 juli 2026 omstreeks 15.00 uur (ET) tot en met 14 augustus 2026 beschikbaar op www.bny.com/investorrelations.

Over BNY

BNY is een wereldwijd platformbedrijf voor financiële dienstverlening dat een centrale rol speelt op de internationale kapitaalmarkten. Al meer dan 240 jaar werkt BNY nauw samen met zijn klanten en zet het zijn expertise en platforms in om hen efficiënter te laten werken en hun groei te versnellen. Tegenwoordig verleent BNY diensten aan meer dan 90% van de Fortune 100-bedrijven en aan vrijwel alle 100 grootste banken ter wereld. BNY ondersteunt overheden bij de financiering van lokale projecten en werkt samen met meer dan 90% van de 100 grootste pensioenfondsen om de beleggingen van miljoenen mensen te beschermen. Op 30 juni 2026 bedroegen de activa die BNY in bewaring en/of administratie hield 62,6 biljoen dollar, en de activa onder beheer 2,2 biljoen dollar.

BNY is de bedrijfsnaam van The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BNY). BNY heeft zijn hoofdkantoor in New York City enstaat vermeld op de Fortune's World's Most Admired Companies lijst en op Fast Company's Best Workplaces for Innovators. Meer informatie is beschikbaar op www.bny.com. Volg BNY op LinkedIn of ga naar de BNY Newsroom voor het laatste bedrijfsnieuws.

Contactinformatie:

Investeerders

Marius Merz

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