BNY、2026年第2四半期決算を発表

ニューヨーク, 2026年7月16日 /PRNewswire/ -- The Bank of New York Mellon Corporation（以下「BNY」）（NYSE：BNY）は、グローバルな金融サービス企業であり、2026年第2四半期の決算を発表しました。同社の決算発表資料、四半期業績説明資料、その他の決算関連資料は、www.bny.com/investorrelationsでご覧いただけます。経営陣は、米国東部時間午前11時から電話会議を開催し、同時にライブ音声ウェブキャストを配信します。この電話会議および音声ウェブキャストには、将来予想に関する記述が含まれ、その他の重要情報も提供される場合があります。

電話会議および音声ウェブキャストへのアクセス

電話会議への参加および音声ウェブキャストの視聴を希望する投資家およびアナリストは、+1 800-330-6730（米国内）または+1 646-769-9500（米国外）に電話し、パスコード200200を入力するか、www.bny.com/investorrelationsにアクセスしてください。

電話会議および音声ウェブキャストの再配信

第2四半期の電話会議および音声ウェブキャストのアーカイブ版は、2026年7月15日午後3時頃（米国東部時間）から2026年8月14日まで、www.bny.com/investorrelationsで視聴できます。

BNYについて

BNYは、世界の資本市場の中核を担うグローバルな金融サービス・プラットフォーム企業です。240年以上にわたり、BNYは顧客と連携し、その専門知識とプラットフォームを活用して、より効率的な事業運営と成長の加速を支援してきました。現在、BNYはFortune 100企業の90%超と、世界の上位100行のほぼすべてにサービスを提供しています。BNYは、各国政府による地域プロジェクトの資金調達を支援するとともに、世界の上位100の年金基金の90%超と連携し、数百万人が保有する投資資産を守っています。2026年6月30日現在、BNYのカストディ資産・管理資産残高は62.6兆米ドル、運用資産残高は2.2兆米ドルです。

BNYは、The Bank of New York Mellon Corporation（NYSE：BNY）の企業ブランドです。ニューヨーク市に本社を置くBNYは、Fortune誌の「世界で最も称賛される企業（World's Most Admired Companies）」およびFast Company誌の「イノベーターにとって最高の職場（Best Workplaces for Innovators）」に選出されています。詳細はwww.bny.comでご覧いただけます。最新の企業ニュースについては、LinkedInでBNYをフォローするか、BNY Newsroomをご覧ください。

お問い合わせ先：

投資家向け

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+1 212 298 1480

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メディア向け

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