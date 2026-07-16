BNY 公佈 2026 年第二季度業績

紐約2026年7月16日 /美通社/ -- 環球金融服務公司 The Bank of New York Mellon Corporation（「BNY」）(NYSE: BNY) 公佈了 2026 年第二季度財務業績。 公司的業績新聞稿、季度最新簡報及相關財務文件，均可於 www.bny.com/investorrelations 瀏覽下載。 管理層將於今天上午 11:00 （美國東部時間）舉行電話會議，並同步進行音訊網絡直播。 是次電話會議及音訊網絡廣播將載有前瞻性陳述，並可能涉及其他重大資訊。

電話會議及音訊網絡廣播參與方法

有意參與電話會議及音訊網絡廣播的投資者和分析師，可致電 +1 800-330-6730（美國）或 +1 646-769-9500（國際），密碼為 200200，亦可登入 www.bny.com/investorrelations。

電話會議及音訊網絡廣播重溫

第二季度電話會議及音訊網絡廣播的錄音存檔，將於 2026 年 7 月 15 日下午約 3:00（美國東部時間） 至 2026 年 8 月 14 日期間可在 www.bny.com/investorrelations 收聽。

關於 BNY

BNY 是環球金融服務平台公司，處於全球資本市場的核心。 逾 240 年來，BNY 一直與客戶攜手合作，憑藉其專業知識和平台，協助客戶提升營運效率和加快增長步伐。 如今，BNY 服務超過 90% 的《財富》100 強 (Fortune 100) 公司，以及全球幾乎所有前 100 大銀行。 BNY 協助政府為地方項目融資，同時與超過 90% 的百大退休金計劃合作，為數以百萬計人士的投資提供保障。 截至 2026 年 6 月 30 日，BNY 託管和／或行政管理資產達 62.6 萬億美元，受託管理資產則達 2.2 萬億美元。

BNY 為 The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BNY) 的企業品牌。 BNY 總部位於紐約市，曾入選《財富》全球最受讚譽公司 (World's Most Admired Companies) 及《Fast Company》最佳創新工作場所 (Best Workplaces for Innovators) 名單。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.bny.com。 歡迎在 LinkedIn 上關注我們，或瀏覽 BNY 新聞中心，緊貼公司的最新消息。

聯絡人：

投資者聯絡人

Marius Merz

+1 212 298 1480

[email protected]

媒體聯絡人

Anneliese Diedrichs

+1 646 468 6026

[email protected]

SOURCE BNY