BNY publie ses résultats du deuxième trimestre 2026

NEW YORK, 15 juillet 2026 /PRNewswire/ -- The Bank of New York Mellon Corporation (« BNY ») (NYSE : BNY), une société internationale de services financiers, a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2026. Le communiqué de presse sur les résultats de la société, ainsi que la présentation des résultats trimestriels et d'autres documents relatifs à ces résultats, sont disponibles sur www.bny.com/investorrelations. La direction organisera aujourd'hui à 11 h 00 (heure de l'Est) une conférence téléphonique accompagnée d'une diffusion audio en direct sur Internet. Cette conférence téléphonique et cette diffusion audio en ligne comporteront des déclarations prospectives et pourront contenir d'autres informations importantes.

Accès à la conférence téléphonique et à la diffusion audio en ligne

Les investisseurs et analystes souhaitant accéder à la conférence téléphonique et à la diffusion audio en ligne peuvent le faire en composant le +1 800-330-6730 (États-Unis) ou le +1 646-769-9500 (international), et en indiquant le code d'accès : 200200, ou en se connectant sur www.bny.com/investorrelations.

Enregistrements de la conférence téléphonique et de la diffusion audio en ligne

Une version archivée de la conférence téléphonique et de la diffusion audio en ligne du deuxième trimestre sera disponible à partir du 15 juillet 2026, vers 15 h (heure de l'Est), jusqu'au 14 août 2026, sur www.bny.com/investorrelations.

À propos de BNY

BNY est une société internationale spécialisée dans les plateformes de services financiers, au cœur des marchés financiers mondiaux. Depuis plus de 240 ans, BNY accompagne ses clients en mettant à leur service son expertise et ses plateformes pour les aider à fonctionner plus efficacement et à accélérer leur croissance. Aujourd'hui, BNY compte parmi ses clients plus de 90 % des entreprises du classement Fortune 100 et la quasi-totalité des 100 plus grandes banques mondiales. BNY aide les gouvernements à financer des projets locaux et collabore avec plus de 90 % des 100 principaux régimes de retraite afin de protéger les investissements de millions de particuliers. Au 30 juin 2026, BNY gère 62 600 milliards de dollars d'actifs en dépôt et/ou sous administration, ainsi que 2 200 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

BNY est la marque d'entreprise de The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE : BNY). Basée dans l'État de New York, BNY figure parmi les « entreprises les plus admirées au monde » selon le magazine Fortune et parmi les « meilleurs lieux de travail pour les innovateurs » selon Fast Company. Des informations complémentaires sont disponibles sur www.bny.com. Suivez-nous sur LinkedIn ou rendez-vous sur la page « BNY Newsroom » pour découvrir les dernières actualités de l'entreprise.

Contacts :

Investisseurs

Marius Merz

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