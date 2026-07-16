BNY informa los resultados del segundo trimestre de 2026

NUEVA YORK, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- The Bank of New York Mellon Corporation ("BNY") (NYSE: BNY), empresa global de servicios financieros, presentó sus resultados financieros para el segundo trimestre de 2026. La publicación de resultados de la empresa junto con la presentación de la actualización trimestral y otros documentos relacionados con los resultados están disponibles en www.bny.com/investorrelations. La gerencia organizará una conferencia telefónica y una transmisión web simultánea de audio en vivo a las 11:00 a. m. hora del este (ET) de hoy. Esta conferencia telefónica y transmisión web de audio incluirán declaraciones prospectivas y pueden incluir otras informaciones importantes.

Acceso a la conferencia telefónica y a la transmisión web de audio

Los inversionistas y analistas que deseen acceder a la conferencia telefónica y a la transmisión web de audio pueden hacerlo al +1 800-330-6730 (EE. UU.) o al +1 646-769-9500 (internacional) y con el código de acceso: 200200 o iniciando sesión en www.bny.com/investorrelations.

Repeticiones de la conferencia telefónica y de la transmisión web de audio

A partir del 15 de julio del 2026, estará disponible una versión archivada de la conferencia telefónica y de la transmisión web de audio del segundo trimestre, aproximadamente a las 3:00 p. m. hora del este hasta el 14 de agosto de 2026, en www.bny.com/investorrelations.

Acerca de BNY

BNY es una empresa global de plataformas de servicios financieros ubicada en el centro de los mercados de capitales del mundo. Durante más de 240 años, BNY se ha asociado con clientes, y ha utilizado su experiencia y plataformas para ayudarlos a operar de manera más eficiente y acelerar el crecimiento. Hoy en día, BNY presta servicios a más del 90 % de las empresas Fortune 100 y a casi todos los 100 bancos más importantes del mundo. BNY apoya a los gobiernos en el financiamiento de proyectos locales y trabaja con más del 90 % de los 100 principales planes de pensiones para resguardar las inversiones de millones de personas. Al 30 de junio de 2026, BNY supervisa 62,6 billones de dólares en activos bajo custodia y/o administración y 2,2 billones de dólares en activos bajo gestión.

BNY es la marca corporativa de The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BNY). Con sede en la ciudad de Nueva York, BNY ha sido distinguida entre las empresas más admiradas del mundo por Fortune y entre los mejores lugares para trabajar para innovadores por Fast Company. Puede encontrar información adicional en www.bny.com. Síganos en LinkedIn o visite la sala de prensa de BNY para conocer las últimas novedades de la empresa.

Contactos:

Inversionistas

Marius Merz

+1 212 298 1480

[email protected]

Medios de comunicación

Anneliese Diedrichs

+1 646 468 6026

[email protected]

FUENTE BNY