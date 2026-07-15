BNY gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt

NEW YORK, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Bank of New York Mellon Corporation („BNY") (NYSE: BNY), ein weltweit tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen, hat ihre Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht. Die Gewinnmitteilung des Unternehmens sowie die Präsentation zum Quartalsbericht und weitere Dokumente zum Geschäftsergebnis sind unter www.bny.com/investorrelations verfügbar. Die Unternehmensleitung wird heute um 11:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz sowie einen zeitgleich stattfindenden Live-Audio-Webcast veranstalten. Diese Telefonkonferenz und der Audio-Webcast enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und können weitere wesentliche Informationen beinhalten.

Zugang zur Telefonkonferenz und zum Audio-Webcast

Investoren und Analysten, die an der Telefonkonferenz und dem Audio-Webcast teilnehmen möchten, können dies tun, indem sie die Nummer +1 800-330-6730 (USA) oder +1 646-769-9500 (international) wählen und den Zugangscode eingeben: 200200 oder indem sie sich bei www.bny.com/investorrelations einloggen .

Aufzeichnungen der Telefonkonferenz und des Audio-Webcasts

Eine archivierte Version der Telefonkonferenz und des Audio-Webcasts zum zweiten Quartal wird ab dem 15. Juli 2026, ca. 15:00 Uhr ET, bis zum 14. August 2026 unter www.bny.com/investorrelations verfügbar sein.

Informationen zu BNY

BNY ist ein globales Finanzdienstleistungsunternehmen im Herzen der weltweiten Kapitalmärkte. Seit mehr als 240 Jahren arbeitet BNY partnerschaftlich mit seinen Kunden zusammen und nutzt dabei sein Fachwissen und seine Plattformen, um ihnen zu helfen, effizienter zu arbeiten und ihr Wachstum zu beschleunigen. Heute betreut BNY über 90 % der Fortune-100-Unternehmen und nahezu alle der 100 weltweit führenden Banken. BNY unterstützt Regierungen bei der Finanzierung lokaler Projekte und arbeitet mit über 90 % der 100 größten Pensionsfonds zusammen, um die Investitionen von Millionen von Menschen zu sichern. Zum 30. Juni 2026 verwaltet BNY ein Vermögen von 62,6 Billionen US-Dollar in Verwahrung und/oder Verwaltung sowie ein verwaltetes Vermögen von 2,2 Billionen US-Dollar.

BNY ist die Unternehmensmarke der Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BNY). BNY hat seinen Hauptsitz in New York City und wurde von Fortune zu einem der „World's Most Admired Companies" sowie von Fast Company zu einem der „Best Workplaces for Innovators" gekürt. Weitere Informationen finden Sie unter www.bny.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn oder besuchen Sie den BNY Newsroom, um die neuesten Unternehmensnachrichten zu erhalten.

Kontakt:

Investoren

Marius Merz

+1 212 298 1480

[email protected]