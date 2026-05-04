Brookfield e The Nuclear Company formam nova empresa para acelerar o desenvolvimento nuclear nos EUA

A empresa recém-formada foi selecionada para atuar como gerente de projeto do projeto nuclear V.C. Summer

COLUMBIA, Carolina do Sul, e NOVA YORK, 4 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Brookfield, empresa líder global em investimentos, e a The Nuclear Company ("TNC"), empresa de desenvolvimento e entrega de projetos nucleares, anunciaram hoje uma parceria para formar uma nova empresa especializada no desenvolvimento da tecnologia de reatores nucleares da Westinghouse. A ambição da parceria é estabelecer uma empresa líder mundial na execução de projetos nucleares.

As capacidades globais de gerenciamento de ativos e desenvolvimento de infraestrutura de energia da Brookfield, combinadas com a experiência de entrega de projetos nucleares da TNC, servirão como base para a empresa dedicada ao desenvolvimento de projetos. O negócio oferecerá recursos de execução para a implantação de projetos nucleares baseados exclusivamente na tecnologia de reatores da Westinghouse, incluindo AP1000 e AP300, além de gerenciamento de projetos de ponta a ponta, suporte de licenciamento e supervisão de atividades de engenharia, aquisição, construção e comissionamento. As partes esperam progredir em direção à documentação definitiva nos próximos meses, sujeita às aprovações e condições habituais.

Como parte dos esforços para desenvolver potencialmente duas unidades AP1000 parcialmente construídas perto de Jenkinsville, SC, a Brookfield selecionou a nova empresa como gerente de projeto para o projeto nuclear do Condado de Fairfield, SC, formalmente conhecido como V.C. Summer Nuclear Units 2 e 3 ("o Projeto"). O projeto é uma das oportunidades de desenvolvimento nuclear mais prontas para execução nos Estados Unidos. A Santee Cooper, empresa estatal de serviços públicos da Carolina do Sul, apoia o papel da empresa no projeto.

A nova empresa apoiará a atividade de due diligence para o Projeto e supervisionará a entrega caso avance para a Decisão Final de Investimento. O desenvolvimento do projeto permanece sujeito a novas avaliações, aprovações regulatórias e a assinatura de acordos definitivos.

"Esta joint venture reflete a abordagem disciplinada da Brookfield ao investimento em infraestrutura em larga escala e o foco na parceria com operadores experientes", disse Wyatt Hartley, sócio-gerente da Brookfield. "Ao combinar nossas capacidades globais de desenvolvimento de infraestrutura com a experiência em entrega de projetos nucleares, acreditamos que essa plataforma tem o potencial de acelerar o ressurgimento nuclear americano, aproveitando o impulso da parceria da Westinghouse com o governo dos EUA."

"Nossa equipe foi construída no campo da Vogtle e em alguns dos projetos de energia mais complexos do mundo", disse Joe Klecha, diretor nuclear da The Nuclear Company. "Sabemos o que é preciso para fornecer energia nuclear. O que está faltando é um modelo que reúna as pessoas, as capacidades e o capital para fazê-lo em velocidade e escala. É isso que essa parceria cria."

Sobre a Brookfield

A Brookfield é uma empresa de investimento global líder, com mais de $ 1 trilhão em ativos sob gestão, que possui e opera ativos reais e empresas de serviços essenciais que formam a espinha dorsal da economia global. Investimos em nome de instituições e indivíduos em todo o mundo em infraestrutura, energia renovável e transição energética, private equity, imobiliário e setores de crédito críticos para apoiar o crescimento econômico e a produtividade.

Com uma herança que abrange mais de um século e operações em mais de 30 países, implantamos capital paciente e de longo prazo para construir os ativos e negócios fundamentais que impulsionam um futuro mais conectado, resiliente e sustentável - buscando construir riqueza de longo prazo para nossos clientes, ao mesmo tempo em que entregamos fortes retornos ajustados ao risco para nossos acionistas. A Brookfield Corporation (ticker: BN) e a Brookfield Asset Management (ticker: bam), uma gestora global líder em ativos alternativos, com sede em Nova York, estão listadas na NYSE e na TSX.

Para obter mais informações, acesse nosso site em www.brookfield.com.

Sobre a The Nuclear Company

A Nuclear Company é pioneira na modernização da construção nuclear por meio de sua abordagem de projeto, uma vez que constrói muitas, apoiada por seu Sistema Operacional Nuclear (nos) proprietário, uma plataforma orientada por IA que transforma a construção de reatores para todas as tecnologias em um processo previsível e orientado por dados. Fundada por veteranos em energia nuclear e infraestrutura de energia, incluindo a equipe que colocou as Unidades 3 e 4 da Vogtle online, a TNC implanta energia nuclear e presta serviços às instalações existentes para garantir a segurança energética americana a longo prazo.

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FONTE The Nuclear Company