브룩필드와 더 뉴클리어 컴퍼니, 미국 내 원자력 개발 가속화를 위한 신설 법인 설립 파트너십 체결

신설 법인, V.C. 서머 원자력 프로젝트 프로젝트 매니저로 선정

사우스캐롤라이나 컬럼비아 및 뉴욕, 2026년 5월 4일 /PRNewswire/ -- 선도적인 글로벌 투자 회사인 브룩필드(Brookfield)와 원자력 프로젝트 개발 및 인도 회사인 더 뉴클리어 컴퍼니(The Nuclear Company, 'TNC')가 5월 4일, 웨스팅하우스(Westinghouse) 원자로 기술 개발을 전문으로 하는 신설 법인을 설립하기 위한 파트너십을 발표했다. 이 파트너십의 목표는 세계 선도적인 원자력 프로젝트 실행 회사를 설립하는 것이다.

브룩필드의 글로벌 자산 관리 및 에너지 인프라 개발 역량과 TNC의 원자력 프로젝트 전달 전문성이 결합돼 전용 프로젝트 개발 회사의 기반 역할을 할 것이다. 이 사업은 엔드투엔드 프로젝트 관리, 인허가 지원, 엔지니어링, 조달, 건설 및 시운전 활동 감독에 더해 AP1000과 AP300을 포함한 웨스팅하우스 원자로 기술에 독점적으로 기반한 원자력 프로젝트 배포를 위한 실행 역량을 제공할 것이다. 양측은 관례적인 승인과 조건을 전제로 향후 몇 개월 내에 확정적인 문서화를 진행할 것으로 예상한다.

사우스캐롤라이나주 젠킨스빌 근처에서 부분적으로 건설된 두 개의 AP1000 유닛을 잠재적으로 개발하려는 노력의 일환으로, 브룩필드는 공식적으로 V.C. 서머 원자력 2호기 및 3호기('본 프로젝트')로 알려진 사우스캐롤라이나주 페어필드 카운티(Fairfield County) 원자력 프로젝트의 프로젝트 매니저로 이 신설 법인을 선정했다. 해당 프로젝트는 미국에서 가장 실행 준비가 잘 갖춰진 원자력 개발 기회 중 하나다. 사우스캐롤라이나의 주 소유 유틸리티 회사인 산티 쿠퍼(Santee Cooper)는 프로젝트에서 해당 회사의 역할을 지원한다.

신설 법인은 프로젝트를 위한 실사 활동을 지원하며, 최종 투자 결정으로 진행할 경우 인도 과정을 감독할 예정이다. 프로젝트 개발은 추가 평가, 규제 승인 및 최종 협정 체결을 전제로 한다.

브룩필드의 와이어트 하틀리(Wyatt Hartley) 매니징 파트너는 "이 합작 투자는 대규모 인프라 투자에 대한 브룩필드의 원칙 중심적인 접근법과 경험이 풍부한 운영자와의 파트너십에 대한 집중을 반영한다"고 말했다. 이어 "우리의 글로벌 인프라 개발 역량과 원자력 프로젝트 인도 전문성을 결합함으로써, 이 플랫폼이 웨스팅하우스와 미국 정부 간 파트너십의 모멘텀을 기반으로 미국의 원자력 부활을 가속화할 잠재력을 가지고 있다고 믿는다"고 덧붙였다.

더 뉴클리어 컴퍼니의 조 클레차(Joe Klecha) 최고 원자력 책임자는 "우리 팀은 보글(Vogtle) 현장과 세계에서 가장 복잡한 에너지 프로젝트들을 기반으로 구축됐다"고 말했다. 이어 "우리는 원자력을 인도하는 데 필요한 것이 무엇인지 인지하고 있다. 부족했던 것은 사람, 역량, 자본을 결합하여 속도와 규모로 수행할 수 있는 모델이었다. 이 파트너십은 바로 그것을 창출해 낸다"고 덧붙였다.

브룩필드 소개

브룩필드는 1조 달러 이상의 운용 자산을 보유하고, 글로벌 경제의 중추를 형성하는 실물 자산과 필수 서비스 사업을 소유하고 운영하는 선도적인 글로벌 투자 회사다. 브룩필드는 경제 성장과 생산성을 지원하는 데 중요한 부문인 인프라, 재생 에너지 및 전환, 사모펀드, 부동산, 신용 분야에서 전 세계 기관과 개인 모두를 대신하여 투자한다.

한 세기가 넘는 유산과 30개국 이상에서의 운영을 바탕으로, 브룩필드는 장기 투자 자본을 투입해 더 연결되고, 회복력 있으며 지속 가능한 미래를 뒷받침하는 기초 자산과 사업을 구축하고, 주주들에게 강력한 위험 조정 수익을 제공하는 동시에 고객을 위한 장기적 부를 구축하고자 한다. 뉴욕에 본사를 둔 선도적인 글로벌 대안 자산 관리자인 브룩필드 코퍼레이션(Brookfield Corporation, 티커: BN)과 브룩필드 애셋 매니지먼트(Brookfield Asset Management, 티커: BAM)는 모두 NYSE와 TSX에 상장돼 있다.

자세한 정보는 www.brookfield.com에서 확인할 수 있다.

더 뉴클리어 컴퍼니 소개

더 뉴클리어 컴퍼니는 모든 기술에 대한 원자로 건설을 데이터 기반의 예측 가능한 프로세스로 변환하는 AI 기반 플랫폼인 독점 원자력 운영 시스템(NOS)으로, 한 번 설계하고 여러 번 건설하는 접근법을 통해 원자력 건설의 현대화를 선도한다. 보글 3호기와 4호기를 온라인으로 가져온 팀을 포함해 원자력 발전 및 에너지 인프라 베테랑들이 설립한 TNC는 장기적인 미국 에너지 보안을 보장하기 위해 원자력 발전을 배포하고 기존 시설에 서비스를 제공한다.

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SOURCE The Nuclear Company