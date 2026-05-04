Brookfield et The Nuclear Company s'associent pour créer une nouvelle société destinée à accélérer le développement du nucléaire aux États-Unis.

L'entreprise nouvellement créée a été sélectionnée pour servir de gestionnaire de projet pour V.C. Projet nucléaire d'été

COLUMBIA, S.C., et NEW YORK, 4 mai 2026 /PRNewswire/ -- Brookfield, une importante société d'investissement mondiale, et The Nuclear Company ("TNC"), une société de développement et de livraison de projets nucléaires, ont annoncé aujourd'hui un partenariat pour former une nouvelle société spécialisée dans le développement de la technologie des réacteurs nucléaires Westinghouse. L'ambition de ce partenariat est de créer une société d'exécution de projets nucléaires de premier plan au niveau mondial.

Les capacités mondiales de Brookfield en matière de gestion d'actifs et de développement d'infrastructures énergétiques, combinées à l'expertise de TNC en matière de réalisation de projets nucléaires, serviront de base à la société spécialisée dans le développement de projets. L'entreprise offrira des capacités d'exécution pour le déploiement de projets nucléaires basés exclusivement sur la technologie des réacteurs Westinghouse, y compris AP1000 et AP300, en plus de la gestion de projet de bout en bout, de l'aide à l'obtention de licences et de la supervision des activités d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et de mise en service. Les parties prévoient de progresser vers la documentation définitive dans les mois à venir, sous réserve des approbations et conditions habituelles.

Dans le cadre des efforts visant à développer potentiellement deux unités AP1000 partiellement construites près de Jenkinsville, en Caroline du Sud, Brookfield a choisi la nouvelle société comme gestionnaire de projet pour le projet nucléaire du comté de Fairfield, en Caroline du Sud, officiellement connu sous le nom de V.C. Unités nucléaires d'été 2 et 3 ("le projet"). Le projet est l'une des opportunités de développement nucléaire les plus prêtes à être mises en œuvre en Amérique. Santee Cooper, l'entreprise publique de services publics de Caroline du Sud, soutient le rôle de l'entreprise dans le projet.

La nouvelle société soutiendra l'activité de diligence raisonnable pour le projet et supervisera la mise en œuvre du projet s'il passe à la décision finale d'investissement. Le développement du projet reste soumis à une évaluation plus approfondie, aux autorisations réglementaires et à la signature d'accords définitifs.

"Cette coentreprise reflète l'approche disciplinée de Brookfield en matière d'investissement dans les infrastructures à grande échelle et sa volonté de s'associer à des opérateurs expérimentés", a déclaré Wyatt Hartley, associé directeur général de Brookfield. "En combinant nos capacités de développement d'infrastructures globales avec notre expertise en matière d'exécution de projets nucléaires, nous pensons que cette plateforme a le potentiel d'accélérer la résurgence du nucléaire américain, en s'appuyant sur la dynamique du partenariat entre Westinghouse et le gouvernement américain."

"Notre équipe s'est construite sur le terrain de Vogtle et sur certains des projets énergétiques les plus complexes au monde", a déclaré Joe Klecha, Chief Nuclear Officer de The Nuclear Company. "Nous savons ce qu'il faut faire pour fournir du nucléaire. Ce qui fait défaut, c'est un modèle qui rassemble les personnes, les capacités et les capitaux nécessaires pour y parvenir rapidement et à grande échelle. C'est ce que crée ce partenariat".

À propos de Brookfield

Brookfield est une société d'investissement mondiale de premier plan qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs. Elle possède et exploite des biens immobiliers et des entreprises de services essentiels qui constituent l'épine dorsale de l'économie mondiale. Nous investissons pour le compte d'institutions et de particuliers du monde entier dans les infrastructures, l'énergie renouvelable et la transition, le capital-investissement, l'immobilier et le crédit - des secteurs essentiels pour soutenir la croissance économique et la productivité.

Avec un héritage de plus d'un siècle et des opérations dans plus de 30 pays, nous déployons des capitaux patients à long terme pour construire les actifs et les entreprises fondamentaux qui alimentent un avenir plus connecté, plus résilient et plus durable - en cherchant à créer des richesses à long terme pour nos clients tout en offrant de solides rendements ajustés au risque pour nos actionnaires. Brookfield Corporation (ticker : BN), et Brookfield Asset Management (ticker : BAM), l'un des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs au niveau mondial, dont le siège se trouve à New York, sont tous deux cotés à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse suivante : www.brookfield.com.

À propos de The Nuclear Company

The Nuclear Company est le pionnier de la modernisation de la construction nucléaire grâce à son approche de conception unique et de construction multiple, soutenue par son système d'exploitation nucléaire (NOS) exclusif, une plateforme pilotée par l'IA qui transforme la construction de réacteurs pour toutes les technologies en un processus prévisible et piloté par les données. Fondée par des vétérans de l'énergie nucléaire et des infrastructures énergétiques, dont l'équipe qui a mis en service les unités 3 et 4 de Vogtle, TNC déploie l'énergie nucléaire et entretient les installations existantes afin de garantir la sécurité énergétique américaine à long terme.

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