Brookfield und The Nuclear Company gründen gemeinsam ein neues Unternehmen, um die Entwicklung der Kernenergie in den USA zu beschleunigen.

Das neu gegründete Unternehmen wurde ausgewählt, um als Projektmanager für V.C. zu fungieren. Nukleares Sommerprojekt

COLUMBIA, S.C., und NEW YORK, 4. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Brookfield, ein führendes globales Investmentunternehmen, und The Nuclear Company ("TNC"), ein Unternehmen für die Entwicklung und Bereitstellung von Nuklearprojekten, gaben heute eine Partnerschaft zur Gründung eines neuen Unternehmens bekannt, das sich auf die Entwicklung der Westinghouse-Kernreaktortechnologie spezialisiert. Das Ziel der Partnerschaft ist es, ein weltweit führendes Unternehmen für die Durchführung von Nuklearprojekten zu schaffen.

Brookfields globale Fähigkeiten in den Bereichen Asset Management und Entwicklung von Energieinfrastrukturen in Kombination mit der Erfahrung von TNC bei der Durchführung von Nuklearprojekten werden die Grundlage für das Projektentwicklungsunternehmen bilden. Der Geschäftsbereich wird Ausführungskapazitäten für die Umsetzung von Nuklearprojekten anbieten, die ausschließlich auf der Reaktortechnologie von Westinghouse basieren, einschließlich des AP1000 und des AP300, und zwar zusätzlich zum durchgängigen Projektmanagement, zur Unterstützung bei der Lizenzvergabe und zur Beaufsichtigung von Engineering-, Beschaffungs-, Bau- und Inbetriebnahmeaktivitäten. Die Parteien gehen davon aus, dass die endgültige Dokumentation in den kommenden Monaten erstellt wird, vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen und Bedingungen.

Im Rahmen der Bemühungen um die mögliche Entwicklung von zwei teilweise gebauten AP1000-Blöcken in der Nähe von Jenkinsville, S.C., hat Brookfield das neue Unternehmen als Projektmanager für das Fairfield County, S.C., Nuklearprojekt, offiziell bekannt als V.C., ausgewählt. Sommer-Kernkraftwerksblöcke 2 und 3 ("das Projekt"). Das Projekt ist eines der umsetzungsfähigsten Nuklearentwicklungsprojekte in Amerika. Santee Cooper, das staatliche Versorgungsunternehmen von South Carolina, unterstützt die Rolle des Unternehmens bei dem Projekt.

Das neue Unternehmen wird die Due-Diligence-Prüfung für das Projekt unterstützen und die Durchführung überwachen, sollte es zur endgültigen Investitionsentscheidung kommen. Die Erschließung des Projekts unterliegt weiteren Bewertungen, behördlichen Genehmigungen und der Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen.

"Dieses Joint Venture spiegelt den disziplinierten Ansatz von Brookfield bei großen Infrastrukturinvestitionen und die Konzentration auf Partnerschaften mit erfahrenen Betreibern wider", sagte Wyatt Hartley, Managing Partner von Brookfield. "Wir glauben, dass diese Plattform das Potenzial hat, die Wiederbelebung der amerikanischen Kernkraft zu beschleunigen, indem wir unsere globalen Fähigkeiten zur Entwicklung von Infrastrukturen mit unserer Erfahrung bei der Durchführung von Nuklearprojekten kombinieren und dabei auf der Dynamik der Partnerschaft von Westinghouse mit der US-Regierung aufbauen.

"Unser Team wurde auf dem Gelände von Vogtle und bei einigen der komplexesten Energieprojekte der Welt aufgebaut", sagte Joe Klecha, Chief Nuclear Officer von The Nuclear Company. "Wir wissen, was es braucht, um die Kernkraft zu liefern. Was bisher fehlte, war ein Modell, das die Menschen, die Fähigkeiten und das Kapital zusammenbringt, um dies schnell und in großem Umfang zu tun. Das ist es, was diese Partnerschaft schafft".

Über Brookfield

Brookfield ist eine führende globale Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1 Billion US-Dollar, die Immobilien und wichtige Dienstleistungsunternehmen besitzt und betreibt, die das Rückgrat der Weltwirtschaft bilden. Wir investieren im Auftrag von Institutionen und Privatpersonen auf der ganzen Welt in den Bereichen Infrastruktur, erneuerbare Energien und Energiewende, privates Beteiligungskapital, Immobilien und Kredite - Sektoren, die für die Förderung von Wirtschaftswachstum und Produktivität entscheidend sind.

Mit einer über hundertjährigen Tradition und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern setzen wir langfristiges, geduldiges Kapital ein, um die grundlegenden Vermögenswerte und Unternehmen aufzubauen, die eine vernetztere, widerstandsfähigere und nachhaltigere Zukunft ermöglichen - mit dem Ziel, langfristigen Wohlstand für unsere Kunden zu schaffen und gleichzeitig hohe risikobereinigte Renditen für unsere Aktionäre zu erzielen. Brookfield Corporation (Ticker: BN), und Brookfield Asset Management (Ticker: BAM), ein weltweit führender alternativer Vermögensverwalter mit Hauptsitz in New York, sind beide an der NYSE und TSX notiert.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.brookfield.com.

Über The Nuclear Company

The Nuclear Company leistet Pionierarbeit bei der Modernisierung des Nuklearbaus durch den Ansatz "Design-once, build-many", unterstützt durch das firmeneigene Nuclear Operating System (NOS), eine KI-gesteuerte Plattform, die den Reaktorbau für alle Technologien in einen datengesteuerten, vorhersehbaren Prozess verwandelt. TNC wurde von Veteranen der Kernkraft und der Energieinfrastruktur gegründet, darunter das Team, das die Blöcke 3 und 4 von ans Netz gebracht hat. TNC setzt Kernkraft ein und wartet bestehende Anlagen, um die langfristige Energiesicherheit Amerikas zu gewährleisten.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2971558/Brookfield_in_Blue.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2971559/FOR_WEBSITE_RELEASES___The_Nuclear_Company.jpg