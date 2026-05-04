Společnosti Brookfield a The Nuclear Company se spojily za účelem založení nové firmy, která má urychlit rozvoj jaderné energetiky v USA
May 04, 2026, 08:45 ET
Nově založená společnost byla vybrána jako projektový manažer pro jaderný projekt V.C. Summer
COLUMBIA, Jižní Karolína, a NEW YORK, 4. května 2026 /PRNewswire/ -- Brookfield, přední globální investiční společnost, a The Nuclear Company („TNC"), společnost zabývající se vývojem a realizací jaderných projektů, dnes oznámily partnerství za účelem založení nové společnosti specializující se na vývoj technologie jaderných reaktorů Westinghouse. Cílem tohoto partnerství je vytvořit vedoucí světově podnik v oblasti realizace jaderných projektů.
Globální schopnosti společnosti Brookfield v oblasti správy aktiv a rozvoje energetické infrastruktury v kombinaci s odbornými znalostmi společnosti TNC u realizace jaderných projektů budou sloužit jako základ pro specializovanou společnost zabývající se vývojem projektů. Tento podnik bude nabízet služby ve sféře realizace jaderných projektů založených výhradně na technologii reaktorů Westinghouse, včetně modelů AP1000 a AP300, a dále komplexní řízení projektů, podporu při získávání licencí a dohled nad inženýrskými pracemi, nákupem, výstavbou a uváděním do provozu. Strany očekávají, že v nadcházejících měsících dojde k pokroku směrem k finální dokumentaci, jež podléhá obvyklým schválením a podmínkám.
V rámci snah o možnou výstavbu dvou částečně postavených bloků AP1000 v blízkosti města Jenkinsville v Jižní Karolíně vybrala společnost Brookfield tuto novou společnost jako projektového manažera pro jaderný projekt v okrese Fairfield v Jižní Karolíně, formálně známý jako jaderné bloky 2 a 3 elektrárny V.C. Summer („projekt"). Tento projekt je jednou z nejzralejších příležitostí pro rozvoj jaderné energetiky v Americe. Santee Cooper, státní energetická společnost v Jižní Karolíně, podporuje roli této společnosti v rámci projektu.
Nová společnost bude podporovat činnost v oblasti hloubkové prověrky pro Projekt a dohlížet na jeho realizaci, pokud dojde k finálnímu investičnímu rozhodnutí. Vývoj projektu podléhá dalšímu hodnocení, schválení ze strany regulačních orgánů a uzavření definitivní smlouvy.
„Tento společný podnik odráží disciplinovaný přístup společnosti Brookfield k rozsáhlým investicím do infrastruktury a zaměření na partnerství se zkušenými provozovateli," uvedl Wyatt Hartley, řídící společník společnosti Brookfield. „Věříme, že díky spojení našich globálních kapacit v oblasti rozvoje infrastruktury s odbornými znalostmi u realizace jaderných projektů má tato platforma potenciál urychlit oživení amerického jaderného průmyslu a navázat na dynamiku partnerství společnosti Westinghouse s vládou USA."
„Náš tým se formoval na staveništi elektrárny Vogtle a při realizaci některých z nejsložitějších energetických projektů na světě," uvedl Joe Klecha, ředitel pro jadernou energetiku ve společnosti The Nuclear Company. „Víme, co je zapotřebí k realizaci jaderných projektů. Dosud však chyběl model, který by spojil lidi, schopnosti a kapitál potřebné k jejich rychlé a rozsáhlé realizaci. Právě tohle toto partnerství přináší."
O společnosti Brookfield
Brookfield je přední globální investiční společnost spravující aktiva v hodnotě přesahující 1 bilion dolarů, která vlastní a provozuje reálná aktiva a podniky poskytující základní služby, jež tvoří páteř globální ekonomiky. Investujeme jménem institucí i jednotlivců na celém světě do infrastruktury, obnovitelných zdrojů energie a energetické transformace, soukromého kapitálu, nemovitostí a úvěrů – odvětví, která jsou klíčová pro podporu ekonomického růstu a produktivity.
S více než stoletou tradicí a působností ve více než 30 zemích využíváme dlouhodobý, trpělivý kapitál k budování základních aktiv a podniků, které pohánějí propojenější, odolnější a udržitelnější budoucnost – snažíme se budovat dlouhodobé bohatství pro naše klienty a zároveň poskytovat silné výnosy upravené o riziko pro naše akcionáře. Společnosti Brookfield Corporation (burzovní symbol: BN) a Brookfield Asset Management (burzovní symbol: BAM), přední globální správce alternativních aktiv se sídlem v New Yorku, jsou kótovány na burzách NYSE a TSX.
O společnosti The Nuclear Company
The Nuclear Company je průkopníkem v modernizaci výstavby jaderných elektráren díky svému přístupu „jednou navrhnout, mnohokrát postavit", který je podpořen vlastním Jaderným operačním systémem (NOS) – platformou založenou na umělé inteligenci, která proměňuje výstavbu reaktorů všech technologií v datově řízený a předvídatelný proces. Společnost TNC, založená veterány v oboru jaderné energetiky a energetické infrastruktury, včetně týmu, který uvedl do provozu bloky 3 a 4 elektrárny Vogtle, využívá jadernou energii a poskytuje služby stávajícím zařízením s cílem zajistit dlouhodobou energetickou bezpečnost Spojených států.
