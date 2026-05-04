Brookfield y The Nuclear Company se asocian para formar una nueva empresa para acelerar el desarrollo nuclear en EE. UU.

La empresa recién formada ha sido seleccionada para servir como gerente de proyecto para el proyecto nuclear V.C. Summer

COLUMBIA, S.C., y NUEVA YORK, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Brookfield, una empresa de inversión líder a nivel mundial, y The Nuclear Company ("TNC"), una empresa de desarrollo y entrega de proyectos nucleares, anunciaron hoy una asociación para formar una nueva empresa especializada en el desarrollo de la tecnología del reactor nuclear de Westinghouse. La ambición de la asociación es establecer una empresa líder mundial en la ejecución de proyectos nucleares.

Las capacidades globales de gestión de activos y desarrollo de infraestructura energética de Brookfield, combinadas con la experiencia en entrega de proyectos nucleares de TNC, servirán como base para la empresa dedicada al desarrollo de proyectos. El negocio ofrecerá capacidades de ejecución para el despliegue de proyectos nucleares basados exclusivamente en la tecnología de reactores de Westinghouse, incluidos AP1000 y AP300, además de la gestión integral de proyectos, el soporte de licencias y la supervisión de la actividad de ingeniería, adquisiciones, construcción y puesta en marcha. Las partes esperan avanzar hacia la documentación definitiva en los próximos meses, sujeto a las aprobaciones y condiciones habituales.

Como parte de los esfuerzos para desarrollar potencialmente dos unidades AP1000 parcialmente construidas cerca de Jenkinsville, S.C., Brookfield ha seleccionado a la nueva compañía como gerente de proyecto para el proyecto nuclear del condado de Fairfield, S.C., formalmente conocido como V.C. Summer Nuclear Units 2 y 3 ("el Proyecto"). El proyecto es una de las oportunidades de desarrollo nuclear más listas para la ejecución en Estados Unidos. Santee Cooper, la empresa estatal de servicios públicos de Carolina del Sur, apoya el papel de la empresa en el proyecto.

La nueva empresa apoyará la actividad de diligencia debida para el Proyecto y supervisará la entrega en caso de que avance hacia la Decisión Final de Inversión. El desarrollo del proyecto sigue sujeto a una evaluación adicional, aprobaciones reglamentarias y la ejecución de acuerdos definitivos.

"Esta empresa conjunta refleja el enfoque disciplinado de Brookfield para la inversión en infraestructura a gran escala y se centra en asociarse con operadores experimentados", dijo Wyatt Hartley, socio gerente de Brookfield. "Al combinar nuestras capacidades de desarrollo de infraestructura global con la experiencia en la ejecución de proyectos nucleares, creemos que esta plataforma tiene el potencial de acelerar el resurgimiento nuclear estadounidense, aprovechando el impulso de la asociación de Westinghouse con el Gobierno de los Estados Unidos".

"Nuestro equipo se construyó en el campo de Vogtle y en algunos de los proyectos de energía más complejos del mundo", dijo Joe Klecha, director nuclear de The Nuclear Company. "Sabemos lo que se necesita para entregar energía nuclear. Lo que ha faltado es un modelo que reúna a las personas, las capacidades y el capital para hacerlo a velocidad y escala. Eso es lo que crea esta asociación ".

Acerca de Brookfield

Brookfield es una empresa de inversión líder a nivel mundial con más de 1 billón de $ en activos bajo gestión que posee y opera activos reales y negocios de servicios esenciales que constituyen la columna vertebral de la economía mundial. Invertimos en nombre de instituciones e individuos de todo el mundo en los sectores de infraestructura, energía renovable y transición, capital privado, bienes raíces y crédito, que son fundamentales para apoyar el crecimiento económico y la productividad.

Con una herencia que abarca más de un siglo y operaciones en más de 30 países, desplegamos capital paciente a largo plazo para construir los activos y negocios fundamentales que impulsan un futuro más conectado, resistente y sostenible, buscando crear riqueza a largo plazo para nuestros clientes y al mismo tiempo ofrecer fuertes retornos ajustados al riesgo para nuestros accionistas. Brookfield Corporation (ticker: BN) y Brookfield Asset Management (ticker: BAM), una gestora de activos alternativos líder a nivel mundial, con sede en Nueva York, cotizan en la Bolsa de Nueva York y en TSX.

Para más información, visite nuestro sitio web en www.brookfield.com.

Acerca de The Nuclear Company

The Nuclear Company es pionera en la modernización de la construcción nuclear a través de su enfoque de diseño único y construcción múltiple, respaldada por su Sistema Operativo Nuclear (nos) patentado, una plataforma impulsada por IA que transforma la construcción de reactores para todas las tecnologías en un proceso predecible y basado en datos. Fundada por veteranos de la energía nuclear y la infraestructura energética, incluido el equipo que puso en línea las Unidades 3 y 4 de Vogtle, TNC despliega la energía nuclear y presta servicios a las instalaciones existentes para garantizar la seguridad energética estadounidense a largo plazo.

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FUENTE The Nuclear Company