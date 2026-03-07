Bybit e Tether aprofundam parceria estratégica com a "Temporada Dourada", trazendo estabilidade lastreada em ouro para investidores em criptomoedas

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 7 de março de 2026 /PRNewswire/ -- À medida que os mercados de ativos digitais enfrentam uma nova volatilidade e o sentimento dos investidores se torna cauteloso, a Bybit e a Tether, a maior empresa do setor de ativos digitais atualmente, anunciaram uma parceria ampliada focada em ouro tokenizado, lançando a iniciativa conjunta "Temporada Dourada" com mais de US$ 1 milhão em recompensas lastreadas em ouro.

O programa se baseia na longa parceria entre as duas empresas em torno de liquidez, infraestrutura de stablecoins e tokenização de ativos, refletindo um foco compartilhado em fornecer estabilidade e valor real aos investidores em criptomoedas durante turbulências nos mercados.

Apoiar os usuários quando mais importa

Considerando que o Índice de Medo e Ganância das criptomoedas atingiu recentemente níveis de medo extremo e o bitcoin foi negociado bem abaixo das máximas recentes, acreditamos que o momento exige soluções que ajudem os investidores a proteger o capital enquanto permanecem atuantes nos mercados digitais.

"O verdadeiro teste de uma plataforma não é o seu desempenho em mercados em alta, mas sim como ela apoia os usuários quando os mercados se recuperam", declarou Helen Liu, Co-CEO da Bybit. "Por meio da nossa parceria com a Tether, estamos trazendo a confiabilidade do ouro para o ecossistema de ativos digitais, oferecendo à nossa comunidade maneiras práticas de buscar estabilidade e retornos consistentes enquanto os mercados se recuperam."

A Bybit e a Tether estão criando proativamente oportunidades para que os usuários protejam seu capital, obtenham rendimentos sustentáveis e acessem um dos ativos de reserva de valor mais confiáveis do mundo — o ouro. "Temos observado uma crescente demanda por produtos estáveis e geradores de rendimento em meio à volatilidade do mercado, em que milhões de usuários estão migrando para portfólios diversificados que incluem ativos reais tokenizados", acrescentou Helen.

Temporada Dourada é essa crença em ação: em vez de esperar que as condições melhorem, "Acreditamos que o que nossos usuários mais precisam agora é de estabilidade", declarou Helen. "Os mercados vão se recuperar — não temos dúvidas disso. Mas, enquanto isso, nossa responsabilidade é aliviar a pressão, fornecer caminhos reais para retornos estáveis e garantir que nossa comunidade saiba: a Bybit está com ela. Temporada Dourada com Tether é exatamente isso — a estabilidade e o potencial de valorização do ouro, acessíveis a todos os investidores em criptomoedas, justamente quando eles mais precisam."

Uma visão compartilhada para ativos do mundo real tokenizados

O token lastreado em ouro da Tether, o XAUT, é garantido 1:1 por ouro físico armazenado em cofres suíços, proporcionando aos investidores digitais exposição a um dos ativos de reserva de valor mais confiáveis do mundo sem sair do ecossistema de criptomoedas.

A Bybit pretende aprofundar a integração do XAUT em produtos de trading, poupança e rendimento estruturado na sua plataforma, juntamente com iniciativas mais amplas de stablecoins previstas para 2026.

Por que ouro, por que agora

Analistas observam que o ouro superou muitas classes de ativos no último ano em meio a preocupações com a inflação e incerteza geopolítica[1]. A Bybit afirmou que o comportamento do usuário está mudando em direção à preservação de capital e rendimento diversificado, tornando o ouro tokenizado uma ponte natural entre ativos de refúgio tradicionais e mercados digitais.

A Temporada Dourada contará com recompensas de trading, incentivos por indicação e fundos de rendimento por tempo limitado vinculados ao XAUT, projetados para incentivar a diversificação responsável de portfólios em vez de negociações especulativas.

Mais do que uma campanha

"Ambas as empresas compartilham o compromisso com a transparência, a resiliência e a proteção do usuário", declarou Helen. "A Temporada Dourada é apenas um passo na construção conjunta de um sistema financeiro digital mais estável e inclusivo."

A Bybit planeja lançar até US$ 10 milhões em stablecoins adicionais e produtos de rendimento vinculados a ativos ponderados pelo risco (RWA) em março, ampliando ainda mais as opções para investidores que buscam renda consistente em mercados incertos.

Sobre a Bybit

A Bybit é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação, atendendo a uma comunidade global de mais de 80 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit está redefinindo o conceito de abertura no mundo descentralizado, criando um ecossistema mais simples, aberto e igualitário para todos. Com forte foco em Web3, a Bybit estabelece parcerias estratégicas com os principais protocolos de blockchain para fornecer infraestrutura robusta e promover a inovação on-chain. Reconhecida por sua custódia segura, mercados diversos, experiência de usuário intuitiva e ferramentas avançadas de blockchain, a Bybit preenche a lacuna entre TradFi e DeFi, capacitando desenvolvedores, criadores e entusiastas a aproveitar todo o potencial da Web3. Descubra o futuro das finanças descentralizadas em Bybit.com.

