Bybit en Tether breiden strategische samenwerking uit met 'Golden Season' en brengen met door goud ondersteunde stabiliteit naar cryptobeleggers

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten, 7 maart 2026 /PRNewswire/ -- Nu de markten voor digitale activa opnieuw volatiel worden en het beleggerssentiment voorzichtiger wordt, hebben Bybit en Tether, de grootste onderneming in de sector van digitale activa, een uitgebreide samenwerking aangekondigd rond getokeniseerd goud, met de lancering van het gezamenlijke initiatief 'Golden Season', goed voor meer dan 1 miljoen dollar aan met goud gedekte beloningen.

Het programma bouwt voort op de langdurige samenwerking tussen de twee bedrijven op het gebied van liquiditeit, stablecoininfrastructuur en tokenisatie van activa, en benadrukt een gezamenlijke focus op het bieden van stabiliteit en reële waarde aan cryptobeleggers in turbulente markten.

Gebruikers ondersteunen wanneer het er echt toe doet

Nu de Fear & Greed Index voor cryptovaluta recent niveaus van extreme angst heeft bereikt en Bitcoin ruim onder de recente pieken wordt verhandeld, zijn wij van mening dat dit het moment is voor oplossingen waarmee beleggers hun kapitaal kunnen beschermen en tegelijk actief kunnen blijven op de digitale markten.

"De echte test voor een platform is niet hoe het presteert in bullmarkten, maar hoe het gebruikers ondersteunt wanneer de markten keren", aldus Helen Liu, co-CEO van Bybit. "Via onze samenwerking met Tether brengen we de betrouwbaarheid van goud naar het ecosysteem van digitale activa en bieden we onze community praktische manieren om stabiliteit en stabiele rendementen na te streven terwijl de markten herstellen."

Bybit en Tether creëren proactief kansen voor gebruikers om hun kapitaal te beschermen, duurzame rendementen te behalen en toegang te krijgen tot goud, een van de meest vertrouwde waardeopslagmiddelen ter wereld. "We zien een toenemende vraag naar stabiele producten die rendement genereren te midden van marktvolatiliteit, waarbij miljoenen gebruikers overstappen op gediversifieerde portefeuilles met getokeniseerde reële activa", voegde Helen toe.

"Golden Season geeft concreet vorm aan die overtuiging, in plaats van te wachten tot de omstandigheden verbeteren. We geloven dat onze gebruikers nu vooral stabiliteit nodig hebben", aldus Helen. We twijfelen er niet aan dat de markten zullen herstellen. Maar in de tussentijd is het onze verantwoordelijkheid om de druk te verlichten, concrete oplossingen te bieden voor stabiele rendementen en onze community te laten weten dat Bybit aan hun zijde staat. Bybit is er voor hen. Golden Season met Tether is daar een perfect voorbeeld van: de stabiliteit en het opwaartse potentieel van goud toegankelijk maken voor elke cryptobelegger, precies op het moment dat ze dit het hardst nodig hebben.

Een gedeelde visie voor getokeniseerde reële activa

XAUT, de door goud gedekte token van Tether, wordt 1:1 ondersteund door fysiek goud dat in kluizen in Zwitserland wordt opgeslagen, waardoor digitale beleggers toegang krijgen tot een van de meest vertrouwde waardeopslagmiddelen ter wereld zonder het crypto-ecosysteem te verlaten.

Bybit wil de integratie van XAUT verder uitbreiden binnen handels-, spaar- en gestructureerde rendementproducten op zijn platform, naast bredere stablecoininitiatieven die voor 2026 gepland staan.

Waarom goud, waarom nu

Analisten merken op dat goud het afgelopen jaar beter heeft gepresteerd dan veel andere activaklassen, te midden van zorgen over inflatie en geopolitieke onzekerheid[1]. Volgens Bybit verschuift het gedrag van gebruikers steeds meer richting kapitaalbehoud en gediversifieerde rendementen, waardoor getokeniseerd goud een natuurlijke brug vormt tussen traditionele safe haven activa en digitale markten.

Golden Season zal handelsbeloningen, doorverwijsbonussen en tijdelijke rendementpools omvatten die aan XAUT zijn gekoppeld. Deze zijn bedoeld om verantwoorde portefeuillediversificatie te stimuleren in plaats van speculatief te handelen.

Meer dan een campagne

"Beide bedrijven zetten zich in voor transparantie, veerkracht en gebruikersbescherming", aldus Helen. "Golden Season is slechts één stap in het samen bouwen aan een stabieler en inclusiever digitaal financieel systeem."

Bybit is van plan in maart tot 10 miljoen dollar aan aanvullende rendementproducten te introduceren die gekoppeld zijn aan stablecoins en RWA's, waarmee de mogelijkheden verder worden uitgebreid voor beleggers die in onzekere markten op zoek zijn naar een stabiel inkomen.

#Bybit / #TheCryptoArk / #IMakeIt

[1] https://www.vaneck.com/offshore/en/news-and-insights/blogs/gold-investing/gold-investing-outlook/

Over Bybit

Bybit is naar handelsvolume de op één na grootste cryptobeurs ter wereld die een wereldwijde gemeenschap van meer dan tachtig miljoen gebruikers bedient. Bybit, opgericht in 2018, herdefinieert transparantie in de gedecentraliseerde wereld door een eenvoudiger, open en gelijkwaardig ecosysteem voor iedereen te creëren. Met een sterke focus op Web3 werkt Bybit strategisch samen met toonaangevende blockchain-protocollen om een robuuste infrastructuur te bieden en on-chain innovatie te stimuleren. Bekend om zijn veilige bewaring, diverse marktplaatsen, intuïtieve gebruikerservaring en geavanceerde blockchain-tools, overbrugt Bybit de kloof tussen TradFi en DeFi, waardoor bouwers, makers en enthousiastelingen het volledige potentieel van Web3 kunnen benutten. Ontdek de toekomst van gedecentraliseerde financiering op Bybit.com.

Ga voor meer informatie over Bybit naar Bybit Press.

Voor persvragen kunt u contact opnemen met: [email protected]

Voor updates volgt u: Bybit community's en sociale media

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | YouTube

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg