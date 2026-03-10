Bybit dan Tether Memperkuat Kolaborasi Strategis melalui "Golden Season", Hadirkan Stabilitas Berbasiskan Emas bagi Investor Kripto

DUBAI, Uni Emirat Arab, 10 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Di tengah volatilitas pasar aset digital yang kembali meningkat dan sikap investor yang semakin berhati-hati, Bybit dan Tether , perusahaan terbesar di industri aset digital saat ini, mengumumkan kerja sama strategis yang lebih luas, serta berfokus pada token emas (tokenized gold). Kedua perusahaan meluncurkan program bertajuk "Golden Season" dengan total hadiah berbasiskan emas senilai lebih dari US$1 juta.

Program ini melanjutkan kerja sama jangka panjang antara kedua perusahaan dalam hal likuiditas, infrastruktur stablecoin, dan tokenisasi aset. Inisiatif tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk menghadirkan stabilitas dan manfaat nyata bagi investor kripto, terutama di tengah kondisi pasar yang tidak menentu.

Mendukung Pengguna Saat Pasar Bergejolak

Setelah Crypto Fear & Greed Index mencapai level ekstrem, sedangkan harga Bitcoin masih jauh berada di bawah puncak sebelumnya, kondisi saat ini dinilai membutuhkan solusi yang dapat membantu investor menjaga modal sekaligus tetap aktif di pasar aset digital.

"Ujian sebenarnya bagi sebuah platform bukanlah saat tren pasar tengah meningkat, namun bagaimana platform tersebut mendukung pengguna ketika pasar mengalami tekanan," ujar Helen Liu, Co-CEO, Bybit. "Melalui kolaborasi dengan Tether, kami menghadirkan keandalan instrumen emas dalam ekosistem aset digital sehingga komunitas kami memiliki cara yang praktis untuk memperoleh stabilitas dan potensi imbal hasil yang lebih konsisten saat pasar pulih."

Bybit dan Tether juga berupaya memberikan kesempatan bagi pengguna untuk melindungi modal, memperoleh imbal hasil yang berkelanjutan, serta mengakses salah satu aset penyimpan nilai yang paling tepercaya di dunia—emas. "Kami menilai, permintaan terhadap produk yang stabil dan menghasilkan imbal hasil di tengah volatilitas pasar terus melonjak, bahkan jutaan pengguna mulai beralih ke portofolio yang lebih terdiversifikasi, termasuk aset dunia nyata yang telah ditokenisasi," tambah Helen.

Program "Golden Season" mencerminkan pendekatan tersebut. Alih-alih menunggu kondisi pasar membaik, program ini memberikan stabilitas bagi pengguna. "Tren pasar akan mengalami pemulihan—kami optimis terhadap hal tersebut. Namun untuk saat ini, kami berkomitmen membantu mengurangi tekanan yang dihadapi pengguna, menyediakan jalur nyata untuk memperoleh imbal hasil yang stabil, serta memastikan komunitas kami mengetahui bahwa Bybit selalu mendukung mereka. Program "Golden Season" yang diadakan bersama Tether memberikan stabilitas dan potensi emas yang kini dapat diakses oleh setiap investor kripto, pada momen penting," ujar Helen.

Visi Bersama untuk Aset Dunia Nyata yang Ditokenisasi

Token emas milik Tether, XAUT, sepenuhnya dijamin dengan rasio 1:1 oleh emas fisik yang disimpan di brankas di Swiss. Dengan demikian, investor digital memperoleh akses terhadap salah satu aset penyimpan nilai yang paling tepercaya di dunia, tanpa harus keluar dari ekosistem kripto.

Bybit berencana memperluas integrasi XAUT di berbagai layanan platformnya, termasuk trading, produk tabungan, dan produk imbal hasil terstruktur, serta inisiatif stablecoin lain yang dijadwalkan pada 2026.

Mengapa Emas dan Mengapa Momennya Sekarang

Para analis mencatat bahwa emas telah mengungguli banyak kelas aset lain selama setahun terakhir, didorong oleh kekhawatiran terhadap inflasi dan kondisi geopolitik yang tak menentu[1]. Perubahan perilaku pengguna juga menunjukkan kecenderungan menuju perlindungan modal dan imbal hasil yang lebih terdiversifikasi. Untuk itu, token emas menjembatani aset safe-haven konvensional dan pasar digital.

Program "Golden Season" akan menghadirkan berbagai insentif seperti trading reward, bonus referral, serta pool imbal hasil terbatas yang terkait dengan XAUT. Program ini dirancang untuk mendorong diversifikasi portofolio yang lebih bertanggung jawab, bukan sekadar aktivitas perdagangan spekulatif.

Lebih dari Sekadar Program

Kedua perusahaan menegaskan komitmen bersama terhadap transparansi, daya tahan sistem, dan perlindungan pengguna. "Golden Season hanyalah salah satu langkah dalam membangun sistem keuangan digital yang lebih stabil dan inklusif," ujar Helen.

Bybit juga berencana meluncurkan produk imbal hasil tambahan berbasiskan stablecoin dan aset dunia nyata (RWA) senilai hingga US$10 juta pada Maret, guna memperluas pilihan bagi investor yang mencari pendapatan yang lebih konsisten di tengah kondisi pasar yang tidak pasti.

