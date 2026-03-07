Bybit y Tether profundizan su alianza estratégica con "Golden Season", que ofrece estabilidad respaldada por oro a los inversionistas en criptomonedas

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos, 7 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En un momento en que los mercados de activos digitales se enfrentan a una renovada volatilidad y la confianza de los inversionistas se vuelve cautelosa, Bybit y Tether , la mayor empresa del sector de los activos digitales en la actualidad, han anunciado una ampliación de su colaboración centrada en el oro tokenizado, con el lanzamiento de la iniciativa conjunta "Golden Season", que ofrece más de un millón de dólares en recompensas respaldadas por oro.

El programa se basa en la larga colaboración entre ambas empresas en materia de liquidez, infraestructura de monedas estables y tokenización de activos, lo que refleja su interés común por ofrecer estabilidad y valor real a los inversionistas en criptomonedas en tiempos de turbulencias en los mercados.

Apoyar a los usuarios cuando más lo necesitan

Dado que el indicador Fear & Greed Index (índice de miedo y avaricia) de criptomonedas ha alcanzado recientemente niveles extremos de miedo y, el bitcoin se cotiza muy por debajo de sus máximos recientes, creemos que es el momento de buscar soluciones que ayuden a los inversionistas a proteger su capital sin dejar de participar en los mercados digitales.

"La verdadera prueba de una plataforma no es cómo se comporta en los mercados alcistas, sino cómo apoya a los usuarios cuando los mercados cambian", afirmó Helen Liu, Co-CEO de Bybit. "Gracias a nuestra colaboración con Tether, estamos incorporando la fiabilidad del oro al ecosistema de activos digitales, lo que ofrece a nuestra comunidad formas prácticas de buscar estabilidad y rendimientos constantes mientras los mercados se recuperan".

Bybit y Tether están creando de forma proactiva oportunidades para que los usuarios protejan su capital, obtengan rendimientos sostenibles y accedan a uno de los activos de reserva de valor más fiables del mundo: el oro. "Hemos observado un aumento de la demanda de productos estables y generadores de rendimiento en medio de la volatilidad del mercado, con millones de usuarios que se están decantando por carteras diversificadas que incluyen activos del mundo real tokenizados", añadió Helen.

Golden Season es esa creencia puesta en práctica: en lugar de esperar a que mejoren las condiciones, "creemos que lo que más necesitan nuestros usuarios en este momento es estabilidad", comentó Helen. "Los mercados se recuperarán, de eso no tenemos ninguna duda. Pero mientras tanto, nuestra responsabilidad es aliviar la presión, proporcionar vías reales para obtener rendimientos estables y asegurarnos de que nuestra comunidad sepa que Bybit está con ellos. Golden Season con Tether es exactamente eso: la estabilidad y el potencial alcista del oro, al alcance de todos los inversionistas en criptomonedas, justo cuando más lo necesitan".

Una visión compartida para los activos tokenizados del mundo real

El token respaldado por oro de Tether, XAUT, está respaldado 1:1 por oro físico almacenado en bóvedas suizas, lo que ofrece a los inversionistas digitales exposición a uno de los activos de reserva de valor más confiables del mundo sin salir del ecosistema de las criptomonedas.

Bybit tiene como objetivo profundizar la integración de XAUT en los productos de trading, ahorro y rendimiento estructurado de su plataforma, junto con iniciativas más amplias relacionadas con las stablecoins previstas para 2026.

¿Por qué el oro? ¿Por qué ahora?

Los analistas señalan que el oro ha superado a muchas clases de activos durante el último año en medio de las preocupaciones por la inflación y la incertidumbre geopolítica[1]. Bybit afirmó que el comportamiento de los usuarios está cambiando hacia la preservación del capital y la diversificación de los rendimientos, lo que convierte al oro tokenizado en un puente natural entre los activos refugio tradicionales y los mercados digitales.

Golden Season ofrecerá recompensas por trading, incentivos por referidos y fondos de rendimiento por tiempo limitado vinculados a XAUT, diseñados para fomentar la diversificación responsable de las carteras en lugar del trading especulativo.

Más que una campaña

"Ambas empresas comparten un compromiso con la transparencia, la resiliencia y la protección de los usuarios", afirmó Helen. "Golden Season es solo un paso más en la construcción conjunta de un sistema financiero digital más estable e inclusivo".

Bybit tiene previsto incorporar en marzo hasta 10 millones de dólares en productos de rendimiento adicionales vinculados a stablecoins y RWA, lo que ampliará aún más las opciones para los inversionistas que buscan ingresos constantes en mercados inciertos.

