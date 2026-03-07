Bybit et Tether renforcent leur collaboration stratégique avec la "Golden Season", offrant la stabilité garantie par l'or aux investisseurs en cryptomonnaies

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 7 mars 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les marchés des actifs numériques font face à une volatilité renouvelée et que le sentiment des investisseurs devient prudent, Bybit et Tether , la plus grande entreprise du secteur des actifs numériques aujourd'hui, ont annoncé une collaboration élargie centrée sur l'or tokenisé, lançant l'initiative conjointe "Golden Season" avec plus d'un million de dollars en récompenses adossées à de l'or.

Le programme s'appuie sur la collaboration de longue date entre les deux entreprises autour de la liquidité, de l'infrastructure stablecoin et de la tokenisation d'actifs, reflétant un objectif commun d'apporter de la stabilité et une valeur réelle aux investisseurs en cryptomonnaies pendant les turbulences des marchés.

Aux côtés des utilisateurs dans les moments les plus importants

L'indice crypto Fear & Greed ayant récemment atteint des niveaux de peur extrême et le Bitcoin s'échangeant bien en dessous de ses récents sommets, nous pensons que le moment est venu de trouver des solutions qui aident les investisseurs à protéger leur capital tout en restant impliqués sur les marchés numériques.

« La véritable épreuve d'une plateforme ne se mesure pas à ses performances en période de marché haussier, mais à la manière dont elle soutient ses utilisateurs lorsque les marchés se retournent », a déclaré Helen Liu, Co-CEO chez Bybit. « Grâce à notre collaboration avec Tether, nous apportons la fiabilité de l'or dans l'écosystème des actifs numériques – offrant à notre communauté des moyens pratiques de rechercher la stabilité et des rendements réguliers pendant que les marchés se redressent. »

Bybit et Tether créent de manière proactive pour les utilisateurs des opportunités de protéger leur capital, d'obtenir un rendement durable et d'accéder à l'une des réserves de valeur les plus fiables au monde : l'or. « Nous avons constaté une augmentation de la demande de produits stables et générateurs de rendement dans le contexte de la volatilité des marchés, avec des millions d'utilisateurs qui se tournent vers des portefeuilles diversifiés comprenant des actifs réels tokenisés », a ajouté Mme Liu.

Golden Season est la concrétisation de cette conviction : Plutôt que d'attendre que les conditions s'améliorent, « nous pensons que ce dont nos utilisateurs ont le plus besoin en ce moment, c'est de stabilité », a déclaré Mme Liu. « Les marchés se redresseront, nous n'en doutons pas. Mais en attendant, notre responsabilité est d'alléger la pression, d'offrir de véritables perspectives de rendements stables et de faire savoir clairement à notre communauté que Bybit est à ses côtés. Golden Season avec Tether, c'est exactement cela : la stabilité et la hausse de l'or, rendues accessibles à tous les investisseurs en cryptomonnaies, au moment où ils en ont le plus besoin. »

Une vision commune des actifs réels tokenisés

Le jeton adossé à l'or de Tether, XAUT, est garanti à raison de 1 pour 1 par de l'or physique stocké dans des coffres en Suisse, donnant aux investisseurs numériques une exposition à l'un des actifs de réserve de valeur les plus fiables au monde sans quitter l'écosystème cryptographique.

Bybit vise à approfondir l'intégration de XAUT dans les produits de trading, d'épargne et de rendement structuré sur sa plateforme, parallèlement à des initiatives plus larges de stablecoins prévues pour 2026.

Pourquoi l'or, pourquoi maintenant ?

Les analystes notent que l'or a surperformé de nombreuses classes d'actifs au cours de l'année écoulée, dans un contexte de craintes inflationnistes et d'incertitudes géopolitiques[1]. Selon Bybit, le comportement des utilisateurs évolue vers la préservation du capital et un rendement diversifié, ce qui fait de l'or tokenisé une passerelle naturelle entre les valeurs refuges traditionnelles et les marchés numériques.

Golden Season proposera des récompenses de trading, des incitations au parrainage et des pools de rendement à durée limitée liés à XAUT, conçus pour encourager une diversification responsable des portefeuilles plutôt que le trading spéculatif.

Plus qu'une campagne

« Les deux entreprises partagent un engagement en faveur de la transparence, de la résilience et de la protection des utilisateurs », a déclaré Mme Liu. « Golden Season n'est qu'une étape dans la construction commune d'un système financier numérique plus stable et plus inclusif. »

Bybit prévoit de lancer en mars jusqu'à 10 millions de dollars supplémentaires de produits de rendement liés à des stablecoins et à des actifs réels, élargissant ainsi les options pour les investisseurs recherchant des revenus réguliers dans un contexte de marchés incertains.

#Bybit/#TheCryptoArk/#IMakeIt

[1] https://www.vaneck.com/offshore/en/news-and-insights/blogs/gold-investing/gold-investing-outlook/

À propos de Bybit

Bybit est la deuxième plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde en volume d'échanges, au service d'une communauté mondiale de plus de 80 millions d'utilisateurs. Fondée en 2018, Bybit redéfinit l'ouverture dans un monde décentralisé en créant un écosystème plus simple, ouvert et équitable pour tous. En mettant surtout l'accent sur le Web3, Bybit s'associe stratégiquement aux principaux protocoles de chaîne de blocs pour fournir une infrastructure robuste et stimuler l'innovation sur la chaîne. Réputée pour sa sécurité de conservation, ses diverses places de marché, son expérience d'utilisation intuitive et ses outils avancés sur la chaîne de blocs, Bybit comble le fossé entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée en donnant les moyens aux concepteurs, aux créateurs et aux passionnés de libérer tout le potentiel du Web3. Découvrez l'avenir de la finance décentralisée sur Bybit.com .

Pour plus d'informations sur Bybit, veuillez consulter Bybit Press

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : [email protected]

Pour les mises à jour, veuillez suivre les communautés et réseaux sociaux de Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg