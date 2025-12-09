L'institution Bybit prépare le terrain pour 2026 lors d'un gala très médiatisé à Abou Dhabi

DUBAI, EAU, 9 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , la deuxième plus grande plateforme de crypto-monnaies au monde en termes de volume d'échange, a organisé son BIG Series - Bybit Institutional Gala à Abu Dhabi, qui réunissait des cadres dirigeants clés de Bybit, des régulateurs mondiaux, des partenaires bancaires, des fournisseurs de liquidités et des clients institutionnels pour un dialogue prospectif sur l'évolution des marchés numériques. La soirée a ouvert la voie au renforcement de la stratégie mondiale de Bybit, suite à l'obtention récente d'une licence complète d'opérateur de plateforme d'actifs virtuels (VAPO) de la Securities and Commodities Authority (SCA) des Émirats arabes unis et d'une licence MiCAR dans l'ensemble de l'Espace économique européen (EEE), une étape importante qui positionne l'entreprise au cœur de la finance numérique réglementée.

« Avec notre base réglementaire dans les EAU et l'EEE, plus un moteur de liquidité unifié construit autour de la transparence et de la résilience, Bybit s'engage à alimenter la prochaine phase de la finance numérique institutionnelle », déclare Ben Zhou, Co-founder et CEO de Bybit.

Une confiance institutionnelle alimentée par la force de la distribution et une infrastructure évolutive

Lors de l'ouverture du gala, M. Zhou a souligné l'évolution du secteur vers une structure de marché intégrée et prête à accueillir des institutions. Il a rappelé que l'un des principaux avantages de Bybit était son écosystème de vente au détail d'une puissance unique.

Au cours de sa première année d'existence, la carte Bybit a dépassé les 1,8 million de cartes émises dans 13 régions, complétées par l'expansion de Pay et des infrastructures fiat connectées aux banques. Cette échelle de distribution alimente de plus en plus une tarification et une exécution supérieures pour les clients institutionnels.

M. Zhou a également souligné l'accélération de ses activités de gestion de patrimoine et d'actifs, dont les actifs sous gestion sont passés de 40 millions d'USD au deuxième trimestre à 200 millions d'USD au quatrième trimestre, ce qui témoigne d'un engagement institutionnel croissant et d'une forte demande pour des services de gestion d'actifs qualifiés.

« Les institutions choisissent Bybit parce qu'elles veulent des certitudes : de liquidité, de conformité et de performance. Alors que les entrées d'actifs passent de 1,3 milliard d'USD au troisième trimestre à 2,88 milliards d'USD au quatrième trimestre, notre rôle n'a jamais été aussi clair : nous construisons l'infrastructure la plus fiable pour la prochaine ère de la finance numérique institutionnelle », ajoute M. Zhou.

La conformité, nouveau produit fiduciaire institutionnel

Robert MacDonald, Chief Legal & Compliance Officer de Bybit, a mis en lumière l'importance croissante de la conformité en tant que facteur décisif de l'adoption institutionnelle.

Il a souligné que l'intégration prévisible, la conformité intégrée au produit et l'engagement réglementaire proactif fonctionnent désormais comme un avantage concurrentiel, renforçant les relations bancaires de Bybit et réduisant les frictions opérationnelles pour les investisseurs professionnels.

L'écosystème institutionnel en expansion de Bybit

Dans son discours d'ouverture, Yoyee Wang, Head of Business to Business chez Bybit, a présenté la prochaine vague d'offres institutionnelles à venir en 2026, visant à renforcer la connectivité du marché et l'efficacité opérationnelle pour les clients institutionnels. Il s'agit notamment de deux avancées majeures :

La suite INS Credit améliorée de Bybit intègre désormais Bybit Custody avec les produits de rendement RWA, ce qui permet aux institutions de conserver des actifs en dépôt, d'obtenir des rendements par le biais de fonds du marché monétaire tokenisés et d'accéder simultanément au crédit institutionnel. Cette structure unifiée améliore l'efficacité du capital sans compromettre le contrôle. La suite continue d'offrir un effet de levier de 5×, leader sur le marché, et permet de gérer jusqu'à 1 000 sous-comptes.

Le lancement récent de Market Maker Gateway (MMGW) de Bybit, un point d'accès dédié à haute performance qui offre aux clients institutionnels une connectivité plus rapide et plus stable à l'environnement de négociation de Bybit, réduisant le temps de latence aller-retour de 30 ms à 2,5 ms pour les clients à haute fréquence et les clients quantiques.

Bybit a également révélé que le montant notionnel des prêts INS a augmenté de 26 % d'un trimestre à l'autre, sous l'effet d'une forte adoption par les entreprises multi-stratégies et les sociétés de trading à haute fréquence (HFT).

M. Wang a souligné l'importance de la collaboration dans l'élaboration de la prochaine phase d'adoption institutionnelle :

« L'élan que nous observons de la part des institutions est motivé par une réelle utilité, l'efficacité du capital, la profondeur des liquidités et la fiabilité opérationnelle. Notre rôle est de simplifier l'accès tout en travaillant main dans la main avec les partenaires, les banques et les régulateurs pour construire une structure de marché mondiale plus connectée et plus évolutive », déclare M. Wang.

Un dialogue mondial sur l'avenir des marchés de capitaux

Dans le cadre du programme de la soirée, le gala a donné lieu à un dialogue interrégional animé par Dimitrios Psarrakis, Head of Global Affairs chez Bybit, et auquel ont participé le régulateur européen, Jean-Marc Laventure, Head of Financial & Securities Services Sales, Investors, Moyen-Orient, Standard Chartered Bank, ainsi que d'autres invités de marque.

La conversation a mis en évidence une évolution claire du secteur : la finance traditionnelle et les actifs numériques ne sont plus des voies parallèles, mais des systèmes convergents fondés sur des principes communs de transparence, d'efficacité et de gouvernance de niveau institutionnel.

Célébrer les réussites de l'industrie

Cette convergence a constitué une transition appropriée vers la cérémonie de clôture de la soirée, au cours de laquelle Bybit a récompensé des institutions de premier plan et des contributeurs de l'écosystème pour leur excellence, leurs performances et leur impact sur les marchés numériques mondiaux.

Les prix décernés étaient les suivants :

Premier Corporate Trading Terminal Award (Prix du premier terminal commercial d'entreprise)

Vantage

Jarvis Lab

Broker Market Leadership Award (Prix du leadership du marché des courtiers)

Terminal Insilico

Coinroutes

Finestel

Outstanding Institutional Contribution Award (Prix de la contribution institutionnelle exceptionnelle)

Wintermute

Amber Group

De Vinci

GSR

Cumberland

Liquidity Leadership Award (Prix du leadership en matière de liquidité)

Pulsar

Atomique

Gravity

Hashwave

Institutional Trading Excellence Award (Prix d'excellence en matière de négociation institutionnelle)

CyantArb

AlberBlanc

Presto

Rosario

« C'est un réel privilège de recevoir cette reconnaissance de la part de Bybit à un moment aussi crucial pour l'adoption de la finance numérique par le grand public. Le gala a renforcé l'importance de la confiance, de l'infrastructure et du partenariat à long terme. GSR se réjouit de poursuivre sa collaboration avec Bybit, car nous concevons ensemble des produits et des services de niveau institutionnel pour le marché des crypto-monnaies », déclare Xin Song, CEO de GSR.

