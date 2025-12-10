Perkembangan Layanan Bybit untuk Investor Institusi pada 2026 Jadi Topik Pembahasan di Sebuah Acara Penting yang Berlangsung di Abu Dhabi
10 Des, 2025, 08:29 WIB
DUBAI, Uni Emirat Arab, 10 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, bursa kripto terbesar kedua berdasarkan volume perdagangan, menggelar "BIG Series – Bybit Institutional Gala" di Abu Dhabi. Acara ini mempertemukan para eksekutif Bybit, pihak regulator global, mitra perbankan, penyedia layanan likuiditas, dan investor institusi untuk berdiskusi mengenai masa depan pasar aset digital. Di malam tersebut, Bybit semakin gencar menjalankan strategi global setelah memperoleh lisensi sebagai Virtual Asset Platform Operator (VAPO) dari Securities and Commodities Authority (SCA) Uni Emirat Arab dan lisensi MiCAR untuk seluruh Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) —pencapaian yang menempatkan Bybit di posisi sentral dalam sektor keuangan digital resmi.
"Didukung izin resmi yang diperoleh di Uni Emirat Arab dan EEA, serta mesin likuiditas terpadu yang dibangun dengan prinsip transparansi dan daya tahan, Bybit berkomitmen mendorong babak perkembangan berikutnya di sektor keuangan digital untuk investor institusi," ujar Ben Zhou, Co-founder & CEO, Bybit.
Kepercayaan Investor Institusi, Ditopang Kekuatan Investor Ritel dan Infrastruktur Berskala Luas
Di sesi pembukaan, Ben menyoroti perubahan industri menuju struktur pasar yang lebih terintegrasi dan siap menyambut kehadiran investor institusi. Ia menekankan, salah satu keunggulan utama Bybit terletak pada ekosistem investor ritel.
Pada tahun pertama, lebih dari 1,8 juta Bybit Card telah terbit di 13 wilayah, didukung oleh layanan Pay dan jalur uang fiat yang terhubung dengan bank. Jangkauan ritel ini semakin mendukung tarif dan eksekusi perdagangan yang lebih baik bagi investor institusi.
Ben juga memaparkan pertumbuhan bisnis wealth management dan asset management Bybit dengan AUM yang meningkat dari USD 40 juta pada Triwulan II menjadi USD 200 juta pada Triwulan IV — membuktikan pesatnya minat investor institusi dan tingkat kebutuhan asset management yang tepercaya.
"Investor institusi memilih Bybit, sebab kalangan ini membutuhkan kepastian — baik dari sisi likuiditas, regulasi, dan kinerja. Dengan arus modal masuk yang meningkat dari USD 1,3 miliar pada Triwulan III menjadi USD 2,88 miliar pada Triwulan IV, peran kami semakin jelas: kami membangun infrastruktur paling tepercaya sebagai babak baru di sektor keuangan digital untuk investor institusi," tambah Ben.
Kepatuhan Regulasi sebagai Pilar Kepercayaan Investor Institusi
Dalam paparannya, Robert MacDonald, Chief Legal & Compliance Officer, Bybit, menegaskan, kepatuhan regulasi kini menjadi faktor utama dalam pertimbangan investor institusi.
Menurutnya, proses onboarding yang konsisten, kepatuhan regulasi yang terintegrasi dalam produk, dan pendekatan aktif terhadap pihak regulator kini menjadi keunggulan kompetitif — mempererat hubungan Bybit dengan pihak bank sekaligus mengurangi hambatan operasional bagi investor profesional.
Ekosistem Investor Institusi Bybit yang Terus Berkembang
Dalam paparannya, Yoyee Wang, Head, Business to Business, Bybit, memperkenalkan rangkaian layanan baru untuk investor institusi yang segera tersedia pada 2026 untuk meningkatkan konektivitas pasar dan efisiensi operasional. Dua inovasi utama yang dilansir Wang:
- INS Credit Suite versi terbaru dari Bybit kini terintegrasi dengan Bybit Custody, menawarkan produk RWA dengan imbal hasil agar investor institusi dapat menyimpan aset pada jasa penitipan (custody), memperoleh imbal hasil lewat reksa dana pasar uang yang telah ditokenisasi serta mendapatkan akses kredit institusional. Struktur terpadu ini meningkatkan efisiensi permodalan tanpa mengorbankan kendali investor. Rangkaian layanan ini menawarkan fasilitas dana pinjaman (leverage) terbesar, yakni hingga 5×, serta mendukung hingga 1.000 sub-account.
- Market Maker Gateway (MMGW) yang baru saja diluncurkan Bybit sebagai access point khusus yang berkinerja tinggi, mempercepat dan menjaga konektivitas investor institusi, mengurangi latensi round-trip dari 30 ms menjadi 2,5 ms untuk klien high-frequency dan quant trading.
Bybit juga mengumumkan bahwa nilai pinjaman INS meningkat 26% dari kuartal ke kuartal, didorong oleh tingginya adopsi dari perusahaan multi-strategi dan firma High-Frequency Trading (HFT).
Yoyee menekankan peran penting dari kolaborasi yang menentukan arah berikutnya untuk investor institusi:
"Momentum dari investor institusi saat ini didorong oleh sejumlah manfaat nyata — efisiensi modal, likuiditas, dan keandalan operasional. Kami mempermudah akses sekaligus bekerja sama dengan mitra, bank, dan regulator untuk membangun struktur pasar global yang lebih terhubung dan berkembang," ujar Yoyee.
Dialog Global tentang Masa Depan Pasar Modal
Sebagai bagian dari rangkaian acara pada malam hari, acara ini mengadakan dialog lintaskawasan yang dipandu oleh Dimitrios Psarrakis, Head, Global Affairs, Bybit, bersama pihak regulator Eropa Jean-Marc Laventure, Head, Financial & Securities Services Sales, Investors, Middle East, Standard Chartered Bank, serta sejumlah tamu terkemuka lain.
Agenda pembahasan menyoroti sejumlah tren besar di industri: sektor keuangan konvensional dan aset digital kini tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, namun semakin berpadu dengan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, dan tata kelola berstandar institusional.
Merayakan Pencapaian Industri
Sesi dialog tersebut menjadi pengantar menuju sesi penutup. Sebagai puncak acara, Bybit memberikan penghargaan kepada investor institusi dan kontributor ekosistem yang telah berkontribusi terhadap kinerja dan dampak luar biasa di pasar aset digital global.
Sederet penghargaan yang diberikan Bybit:
Premier Corporate Trading Terminal Award
- Vantage
- Jarvis Lab
Broker Market Leadership Award
- Insilico Terminal
- Coinroutes
- Finestel
Outstanding Institutional Contribution Award
- Wintermute
- Amber Group
- Da Vinci
- GSR
- Cumberland
Liquidity Leadership Award
- Pulsar
- Atomic
- Gravity
- Hashwave
Institutional Trading Excellence Award
- CyantArb
- AlberBlanc
- Presto
- Rosario
"Kami mendapat kehormatan atas penghargaan yang diberikan Bybit, terutama ketika layanan keuangan digital semakin marak. Acara ini menegaskan pentingnya kepercayaan, infrastruktur, dan kemitraan jangka panjang. GSR ingin terus bekerja sama dengan Bybit untuk membangun produk dan layanan yang berstandar investor institusi di pasar kripto," ujar Xin Song, CEO GSR.
Tentang Bybit
Bybit adalah bursa aset kripto terbesar kedua di dunia berdasarkan volume perdagangan. Bybit melayani komunitas global yang mencakup lebih dari 70 juta pengguna. Berdiri pada 2018, Bybit membuat terobosan dari sisi transparansi dalam perdagangan aset terdesentralisasi dengan menciptakan ekosistem yang lebih simpel, terbuka, dan setara bagi setiap orang. Dengan fokus yang kuat pada Web3, Bybit bermitra secara strategis dengan berbagai protokol blockchain terkemuka. Lewat kemitraan ini, Bybit menyediakan infrastruktur unggulan dan meningkatkan inovasi on-chain. Memiliki reputasi atas layanan kustodian yang aman, marketplace yang beraneka ragam, pengalaman pengguna yang intuitif, serta perangkat blockchain yang aman, Bybit menutup kesenjangan antara TradFi dan DeFi dengan membantu pihak pengembang, kreator, dan penggemar untuk memanfaatkan seluruh potensi Web3. Anda dapat mengeksplorasi masa depan dunia keuangan yang terdesentralisasi di Bybit.com.
