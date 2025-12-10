Perkembangan Layanan Bybit untuk Investor Institusi pada 2026 Jadi Topik Pembahasan di Sebuah Acara Penting yang Berlangsung di Abu Dhabi

"Didukung izin resmi yang diperoleh di Uni Emirat Arab dan EEA, serta mesin likuiditas terpadu yang dibangun dengan prinsip transparansi dan daya tahan, Bybit berkomitmen mendorong babak perkembangan berikutnya di sektor keuangan digital untuk investor institusi," ujar Ben Zhou, Co-founder & CEO, Bybit.

Kepercayaan Investor Institusi, Ditopang Kekuatan Investor Ritel dan Infrastruktur Berskala Luas

Di sesi pembukaan, Ben menyoroti perubahan industri menuju struktur pasar yang lebih terintegrasi dan siap menyambut kehadiran investor institusi. Ia menekankan, salah satu keunggulan utama Bybit terletak pada ekosistem investor ritel.

Pada tahun pertama, lebih dari 1,8 juta Bybit Card telah terbit di 13 wilayah, didukung oleh layanan Pay dan jalur uang fiat yang terhubung dengan bank. Jangkauan ritel ini semakin mendukung tarif dan eksekusi perdagangan yang lebih baik bagi investor institusi.

Ben juga memaparkan pertumbuhan bisnis wealth management dan asset management Bybit dengan AUM yang meningkat dari USD 40 juta pada Triwulan II menjadi USD 200 juta pada Triwulan IV — membuktikan pesatnya minat investor institusi dan tingkat kebutuhan asset management yang tepercaya.

"Investor institusi memilih Bybit, sebab kalangan ini membutuhkan kepastian — baik dari sisi likuiditas, regulasi, dan kinerja. Dengan arus modal masuk yang meningkat dari USD 1,3 miliar pada Triwulan III menjadi USD 2,88 miliar pada Triwulan IV, peran kami semakin jelas: kami membangun infrastruktur paling tepercaya sebagai babak baru di sektor keuangan digital untuk investor institusi," tambah Ben.

Kepatuhan Regulasi sebagai Pilar Kepercayaan Investor Institusi

Dalam paparannya, Robert MacDonald, Chief Legal & Compliance Officer, Bybit, menegaskan, kepatuhan regulasi kini menjadi faktor utama dalam pertimbangan investor institusi.

Menurutnya, proses onboarding yang konsisten, kepatuhan regulasi yang terintegrasi dalam produk, dan pendekatan aktif terhadap pihak regulator kini menjadi keunggulan kompetitif — mempererat hubungan Bybit dengan pihak bank sekaligus mengurangi hambatan operasional bagi investor profesional.

Ekosistem Investor Institusi Bybit yang Terus Berkembang

Dalam paparannya, Yoyee Wang, Head, Business to Business, Bybit, memperkenalkan rangkaian layanan baru untuk investor institusi yang segera tersedia pada 2026 untuk meningkatkan konektivitas pasar dan efisiensi operasional. Dua inovasi utama yang dilansir Wang:

INS Credit Suite versi terbaru dari Bybit kini terintegrasi dengan Bybit Custody, menawarkan produk RWA dengan imbal hasil agar investor institusi dapat menyimpan aset pada jasa penitipan ( custody ), memperoleh imbal hasil lewat reksa dana pasar uang yang telah ditokenisasi serta mendapatkan akses kredit institusional. Struktur terpadu ini meningkatkan efisiensi permodalan tanpa mengorbankan kendali investor. Rangkaian layanan ini menawarkan fasilitas dana pinjaman ( leverage ) terbesar, yakni hingga 5×, serta mendukung hingga 1.000 sub-account .

), memperoleh imbal hasil lewat reksa dana pasar uang yang telah ditokenisasi serta mendapatkan akses kredit institusional. Struktur terpadu ini meningkatkan efisiensi permodalan tanpa mengorbankan kendali investor. Rangkaian layanan ini menawarkan fasilitas dana pinjaman ( ) terbesar, yakni hingga 5×, serta mendukung hingga 1.000 . Market Maker Gateway (MMGW) yang baru saja diluncurkan Bybit sebagai access point khusus yang berkinerja tinggi, mempercepat dan menjaga konektivitas investor institusi, mengurangi latensi round-trip dari 30 ms menjadi 2,5 ms untuk klien high-frequency dan quant trading.

Bybit juga mengumumkan bahwa nilai pinjaman INS meningkat 26% dari kuartal ke kuartal, didorong oleh tingginya adopsi dari perusahaan multi-strategi dan firma High-Frequency Trading (HFT).

Yoyee menekankan peran penting dari kolaborasi yang menentukan arah berikutnya untuk investor institusi:

"Momentum dari investor institusi saat ini didorong oleh sejumlah manfaat nyata — efisiensi modal, likuiditas, dan keandalan operasional. Kami mempermudah akses sekaligus bekerja sama dengan mitra, bank, dan regulator untuk membangun struktur pasar global yang lebih terhubung dan berkembang," ujar Yoyee.

Dialog Global tentang Masa Depan Pasar Modal

Sebagai bagian dari rangkaian acara pada malam hari, acara ini mengadakan dialog lintaskawasan yang dipandu oleh Dimitrios Psarrakis, Head, Global Affairs, Bybit, bersama pihak regulator Eropa Jean-Marc Laventure, Head, Financial & Securities Services Sales, Investors, Middle East, Standard Chartered Bank, serta sejumlah tamu terkemuka lain.

Agenda pembahasan menyoroti sejumlah tren besar di industri: sektor keuangan konvensional dan aset digital kini tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, namun semakin berpadu dengan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, dan tata kelola berstandar institusional.

Merayakan Pencapaian Industri

Sesi dialog tersebut menjadi pengantar menuju sesi penutup. Sebagai puncak acara, Bybit memberikan penghargaan kepada investor institusi dan kontributor ekosistem yang telah berkontribusi terhadap kinerja dan dampak luar biasa di pasar aset digital global.

Sederet penghargaan yang diberikan Bybit:

Premier Corporate Trading Terminal Award

Vantage

Jarvis Lab

Broker Market Leadership Award

Insilico Terminal

Coinroutes

Finestel

Outstanding Institutional Contribution Award

Wintermute

Amber Group

Da Vinci

GSR

Cumberland

Liquidity Leadership Award

Pulsar

Atomic

Gravity

Hashwave

Institutional Trading Excellence Award

CyantArb

AlberBlanc

Presto

Rosario

"Kami mendapat kehormatan atas penghargaan yang diberikan Bybit, terutama ketika layanan keuangan digital semakin marak. Acara ini menegaskan pentingnya kepercayaan, infrastruktur, dan kemitraan jangka panjang. GSR ingin terus bekerja sama dengan Bybit untuk membangun produk dan layanan yang berstandar investor institusi di pasar kripto," ujar Xin Song, CEO GSR.

Tentang Bybit

Bybit adalah bursa aset kripto terbesar kedua di dunia berdasarkan volume perdagangan. Bybit melayani komunitas global yang mencakup lebih dari 70 juta pengguna. Berdiri pada 2018, Bybit membuat terobosan dari sisi transparansi dalam perdagangan aset terdesentralisasi dengan menciptakan ekosistem yang lebih simpel, terbuka, dan setara bagi setiap orang. Dengan fokus yang kuat pada Web3, Bybit bermitra secara strategis dengan berbagai protokol blockchain terkemuka. Lewat kemitraan ini, Bybit menyediakan infrastruktur unggulan dan meningkatkan inovasi on-chain. Memiliki reputasi atas layanan kustodian yang aman, marketplace yang beraneka ragam, pengalaman pengguna yang intuitif, serta perangkat blockchain yang aman, Bybit menutup kesenjangan antara TradFi dan DeFi dengan membantu pihak pengembang, kreator, dan penggemar untuk memanfaatkan seluruh potensi Web3. Anda dapat mengeksplorasi masa depan dunia keuangan yang terdesentralisasi di Bybit.com.

