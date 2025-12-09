Bybit開展機構活動，在阿布扎比高端盛會上為2026年佈局造勢

機構信心以零售實力和可擴展的基礎設施為支撐

在盛典開幕致辭中，Ben強調了行業正朝著一體化且適合機構參與的市場結構轉型。他重申，Bybit的核心優勢在於其獨具強大活力的零售生態系統。

Bybit卡在推出的首年便在13個地區發行超過180萬張，同時拓展了支付渠道及與銀行集成的法定貨幣入金通道。這樣龐大的零售規模，正持續為機構客戶提供更優的定價和更高效的交易執行服務。

Ben還強調了Bybit財富與資產管理業務的加速發展——該業務資產管理規模(AUM)從第二季度的4000萬美元增至第四季度的2億美元，凸顯了機構參與範圍的持續拓寬，以及對有資質的資產管理服務的強勁需求。

Ben補充說：「機構之所以選擇Bybit，是因為他們追求確定性——流動性的確定性、合規的確定性以及業績表現的確定性。隨著資產流入規模從第三季度的13億美元增至第四季度的28.8億美元，我們的定位愈發清晰：我們正在為下一個機構數字金融時代打造最值得信賴的基礎設施。」

合規：機構信任的新產品內核

在主題演講環節中，Bybit首席法務與合規官Robert MacDonald強調，合規正日益重要，而合規正是機構採納的決定性因素。

他強調說，可預測的客戶准入流程、產品內置合規機制以及主動監管協作，如今已成為競爭優勢——這既能深化Bybit與銀行的合作關係，又能為專業投資者減少運營方面的摩擦。

Bybit不斷拓展的機構生態系統

在她的主題演講中，Bybit企業對企業業務負責人Yoyee Wang介紹了2026年即將推出的新一代機構服務方案，旨在強化機構客戶的市場連接能力與運營效率。這些解決方案包含兩大核心升級：

Bybit升級後的INS信貸套件(INS Credit Suite)現已將Bybit托管服務與真實世界資產(RWA)收益產品深度整合，支持機構在資產托管期間通過代幣化貨幣市場基金獲取收益，同時無縫獲取機構信貸。這一統一架構在充分保障資產控制權的前提下，顯著提升了資本效率。該套件仍提供行業領先的5倍槓桿，並支持多達1000個子賬戶管理。

Bybit近期推出的做市商專屬通道（Market Maker Gateway，簡稱MMGW），作為專為機構客戶打造的高性能接入端口，可以為其提供更快 、 更穩定的 Bybit交易環境連接，使高頻交易與量化客戶的往返延遲從30毫秒大幅降至2.5毫秒。

Bybit還披露，其INS信貸套件的貸款名義本金規模環比增長26%，這主要得益於多策略交易機構與高頻交易(HFT)公司的強勁需求。

Yoyee強調了合作在塑造機構採納下一發展階段中的關鍵作用：

Yoyee表示：「我們觀察到的機構參與熱潮源於真實的實用性——資本效率、流動性深度與運營可靠性——驅動。我們的作用是在簡化市場准入的同時，與合作夥伴、銀行及監管機構攜手構建更具互聯性與可擴展性的全球市場架構。」

關於未來資本市場的全球對話

作為晚上節目的一部分，此次盛典舉辦了一場跨區域對話，由Bybit全球事務主管Dimitrios Psarrakis主持，歐洲監管機構代表、渣打銀行(Standard Chartered Bank)中東地區投資者部門金融與證券服務銷售業務負責人Jean-Marc Laventure，以及其他重要嘉賓共同參與。

這場對話揭示了行業格局的顯著轉變：傳統金融與數字資產已不再各行其道，而是基於透明度、效率與機構級治理的共同原則，逐步融合為互聯互通的體系。

慶祝行業成就

這樣的融合恰如其分地銜接了當晚的閉幕儀式，在儀式上Bybit對全球數字市場中表現卓越、業績突出、影響力巨大的領軍機構以及生態系統貢獻者進行了表彰。

頒發的獎項包括：

卓越企業交易終端獎

Vantage

Jarvis Lab

經紀商市場領先獎

Insilico Terminal

Coinroutes

Finestel

卓越機構貢獻獎

Wintermute

Amber Group

Da Vinci

GSR

Cumberland

流動性領先獎

Pulsar

Atomic

Gravity

Hashwave

機構交易卓越獎

CyantArb

AlberBlanc

Presto

Rosario

GSR首席執行官Xin Song說：「在數字金融主流化進程的關鍵時刻，能夠獲得Bybit的這一認可，我們深感榮幸。本次盛典進一步凸顯了信任、基礎設施與長期合作的重要性。GSR期待與Bybit持續合作，共同為加密貨幣市場打造機構級產品與服務。」

請在社交媒體上關注#Bybit / #CryptoArk。

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球7000多萬用戶。Bybit成立於2018年，旨在通過為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與領先的區塊鏈協議建立戰略合作夥伴關係，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，它彌合了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的差距，賦能開發者、創作者和加密貨幣愛好者充分挖掘Web3的潛力。訪問 Bybit.com 探索去中心化金融的未來。

如需瞭解Bybit的更多詳細信息，請訪問 Bybit Press

媒體咨詢，請聯繫： [email protected]

獲取最新消息，請關註：Bybit的社區和社交媒體

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

SOURCE Bybit