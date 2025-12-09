Bybit Institutional stippelt de weg uit voor 2026 tijdens prominent gala in Abu Dhabi

DUBAI, VAE, 9 december 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , 's werelds op één na grootste cryptobeurs qua handelsvolume, organiseerde haar BIG Series - Bybit Institutional Gala in Abu Dhabi, waar belangrijke Bybit executives, wereldwijde regelgevers, bankpartners, liquiditeitsaanbieders en institutionele klanten bijeenkwamen voor een toekomstgerichte dialoog over de evolutie van digitale markten. De avond vormde de aanzet voor Bybits versterkte wereldwijde strategie na haar onlangs verkregen volledige VAPO-licentie (Virtual Asset Platform Operator) van de UAE SCA (Securities & Commodities Authority) en haar MiCAR-licentie in de hele EER (Europese Economische Ruimte), een mijlpaal die het bedrijf in het middelpunt van gereguleerde digitale financiën positioneert.

"Met onze regelgevende basis in de VAE en de EER, plus een uniforme liquiditeitsmotor gebouwd rond transparantie en veerkracht, zet Bybit zich in voor het aandrijven van de volgende fase van institutionele digitale financiën," verklaart Ben Zhou, Co-founder en CEO van Bybit.

Institutioneel vertrouwen aangedreven door krachtige retail en schaalbare infrastructuur

Bij de opening van het gala benadrukte Ben de verschuiving van de sector naar een geïntegreerde marktstructuur van institutioneel niveau. Hij herhaalde dat een belangrijk voordeel van Bybit haar unieke krachtige retailecosysteem is.

In het allereerste jaar heeft de Bybit Card al de kaap van meer dan 1,8 miljoen kaarten uitgegeven in 13 regio's overschreden, aangevuld met de uitbreiding van Pay en bank-geïntegreerde fiat rails. Deze retailschaal is in toenemende mate de motor achter superieure prijzen en uitvoering voor institutionele klanten.

Ben benadrukte ook de versnelling van de vermogens- en activabeheeractiviteiten, waar het AUM steeg van USD 40 miljoen in het tweede kwartaal naar USD 200 miljoen in het vierde kwartaal, wat de bredere institutionele betrokkenheid en de sterke vraag naar gekwalificeerde vermogensbeheerdiensten benadrukt.

"Instellingen kiezen voor Bybit omdat ze zekerheid willen — zekerheid op gebied van liquiditeit, zekerheid wat naleving betreft en zekerheid qua prestaties. Nu de instroom van activa van USD 1,3 miljard in het derde kwartaal naar USD 2,88 miljard in het vierde kwartaal is gestegen, is onze rol nog nooit zo duidelijk geweest: we bouwen aan de meest betrouwbare infrastructuur voor het volgende tijdperk van institutionele digitale financiën," voegt Ben toe.

Naleving als het nieuwe institutionele trustproduct

In een keynote sessie van Robert MacDonald, Chief Legal & Compliance Officer van Bybit, werd het toenemende belang van naleving als doorslaggevende factor voor de adoptie door instellingen versterkt.

Hij benadrukte hoe voorspelbare onboarding, product-embedded compliance en proactieve regelgevende betrokkenheid nu als een concurrentievoordeel functioneren; die Bybits bankrelaties verstevigen en operationele wrijving voor professionele investeerders verminderen.

Het uitbreidende institutionele ecosysteem van Bybit

In haar keynote introduceerde Yoyee Wang, Head of Business to Business van Bybit, de volgende golf van institutionele aanbiedingen in 2026, gericht op het versterken van marktconnectiviteit en operationele efficiëntie voor institutionele klanten. Deze omvatten twee belangrijke verbeteringen:

Bybit's opgewaardeerde INS Credit Suite integreert nu Bybit Custody met RWA yield producten, waardoor instellingen activa in bewaring kunnen houden, rendement kunnen behalen via getokeniseerde geldmarktfondsen en tegelijk toegang hebben tot institutioneel krediet. Deze uniforme structuur verbetert kapitaalefficiëntie zonder de controle in gevaar te brengen. De suite biedt nog steeds de toonaangevende 5× hefboom en ondersteuning voor maximaal 1.000 subaccounts.

De recente lancering van Bybits MMGW (Market Maker Gateway), een speciaal, sterk presterend toegangspunt dat institutionele klanten een snellere en stabielere connectiviteit geeft met de handelsomgeving van Bybit, waardoor de round-trip latentie van 30ms naar 2,5ms voor high-frequency en quant klanten wordt teruggebracht.

Bybit onthulde ook dat de nominale waarde van INS-leningen met 26% groeide op kwartaalbasis, gedreven door een sterke adoptie van multi-strategy- en HFT-bedrijven (High-Frequency Trading).

Yoyee benadrukte het belang van samenwerking bij het vormgeven van de volgende fase van institutionele adoptie:

"Het momentum dat we bij instellingen zien, wordt gedreven door echt nut — kapitaalefficiëntie, liquiditeitsdiepte en operationele betrouwbaarheid. Het is onze rol om de toegang te vereenvoudigen en tegelijk hand in hand met partners, banken en regelgevers te werken aan een meer verbonden en schaalbare wereldwijde marktstructuur", aldus Yoyee.

Een wereldwijde dialoog over de toekomst van kapitaalmarkten

Als onderdeel van het avondprogramma organiseerde het gala een regio-overschrijdende dialoog onder leiding van Dimitrios Psarrakis, Head of Global Affairs van Bybit, met Europese toezichthouder Jean-Marc Laventure, Head of Financial & Securities Services Sales, Investors, Middle East, Standard Chartered Bank en andere eregasten.

Het gesprek belichtte een duidelijke verschuiving in de sector: traditionele financiën en digitale activa zijn niet langer parallelle sporen, maar convergerende systemen die gebouwd zijn op gedeelde principes van transparantie, efficiëntie en institutionele governance.

Viering van verwezenlijkingen in de sector

Deze convergentie vormde een passende overgang naar de slotceremonie van de avond, waar Bybit toonaangevende instellingen en bijdragers aan het ecosysteem bekroonde voor hun uitmuntendheid, prestaties en impact op de wereldwijde digitale markten.

De uitgereikte awards waren:

Premier Corporate Trading Terminal Award

Vantage

Jarvis Lab

Broker Market Leadership Award

Insilico Terminal

Coinroutes

Finestel

Outstanding Institutional Contribution Award

Wintermute

Amber Group

Da Vinci

GSR

Cumberland

Liquidity Leadership Award

Pulsar

Atomic

Gravity

Hashwave

Institutional Trading Excellence Award

CyantArb

AlberBlanc

Presto

Rosario

"Het is een voorrecht om deze erkenning van Bybit te krijgen op zo'n cruciaal moment voor de mainstream adoptie van digitale financiën. Het Gala versterkte het belang van vertrouwen, infrastructuur en partnerschappen op lange termijn. GSR kijkt uit naar de voortzetting van onze samenwerking met Bybit nu we samen producten en diensten van institutioneel niveau voor de cryptomarkt uitbouwen," verklaart Xin Song, CEO van GSR.

Over Bybit

