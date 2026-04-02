BYDFi marca sexto aniversário com celebração de um mês, construída para a Confiabilidade

VICTORIA, Seychelles, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Plataforma global de negociação de criptomoedas BYDFi marcará seu sexto aniversário com uma celebração de um mês a partir de primeiro de abril de 2026, destacando a evolução da BYDFi para uma plataforma de negociação de criptomoedas completa baseada em um modelo de mecanismo duplo CEX + DEX. Ao longo de seis anos, a BYDFi fortaleceu a infraestrutura, as salvaguardas do usuário e o acesso ao mercado, reforçando uma base operacional construída para a confiabilidade.

Uma celebração de um mês pelo sexto aniversário do BYDFi

A BYDFi celebra seu sexto aniversário com uma celebração de um mês com o tema "Construída para a Confiabilidade", apresentando um cenário de estádio de futebol, tokens cripto e um canhão com uma bola de futebol, simbolizando a parceria da plataforma com o Newcastle United e seu alcance global de mais de 1 milhão de usuários (PRNewsfoto/BYDFi) A BYDFi comemora seu sexto aniversário com um evento de um mês com três atividades exclusivas, uma premiação de $ 1.000.000 USDT e uma promoção com tema de futebol, destacando seu compromisso com a confiabilidade e o envolvimento do usuário (PRNewsfoto/BYDFi)

A partir de primeiro de abril de 2026, o programa de aniversário da BYDFi apresentará recompensas de mais de $ 1.000.000 USDT.

A campanha de aniversário da BYDFi se concentrará em três grandes eventos: Warm-Up Tasks, cobrindo onboarding, primeiras negociações, recompensas de compra fiduciária, referências e participação da comunidade; Shoot to Win, uma experiência de sorteio com tema de futebol; e a Futures Golden Ball Cup, uma competição de negociação de futuros de duas rodadas.

Juntos, esses três eventos oferecem aos usuários novos e existentes mais maneiras de participar do sexto aniversário da BYDFi, refletindo a jornada mais ampla da BYDFi nos últimos seis anos.

Para mais detalhes sobre o evento, acesse o site oficial: Sexto Aniversário da BYDFi.

Evolução da BYDFi: da negociação principal ao acesso mais amplo ao mercado

Nos últimos seis anos, a BYDFi se tornou uma plataforma global de negociação de criptomoedas que atende a mais de 1 milhão de usuários em mais de 190 países e regiões. Desde o lançamento, a BYDFi ampliou as ofertas de produtos, fortaleceu as salvaguardas dos usuários e expandiu a negociação centralizada e on-chain.

Marcos recentes moldaram o crescimento da BYDFi:

Julho de 2025: a BYDFi apoiou ações tokenizadas dos EUA por meio da xStocks.

Agosto de 2025: a BYDFi firmou uma parceria plurianual com o Newcastle United.

Agosto de 2025: a BYDFi lançou o Cartão BYDFi.

Fevereiro de 2026: a BYDFi lançou negociação TradFi na Web e no App, ampliando o acesso a ações, ouro e prata.

Março de 2026: a BYDFi integrou dados do mercado de futuros perpétuos no TradingView.

Presença global, reconhecimento do setor e a confiabilidade por trás da plataforma

De junho de 2025 a março de 2026, a BYDFi ganhou visibilidade na Ásia e Europa por meio de apresentações em Seul, Bali, Lisboa, Hong Kong, Bucareste e Varsóvia, fortalecendo conexões do setor e reforçando o compromisso de longo prazo da BYDFi no mercado.

No mesmo período, a BYDFi recebeu os seguintes reconhecimentos do setor:

Prêmio Trusted Exchange no TrustFinance Performance Awards Plataforma de negociação de criptomoedas excepcional no FinanceFeeds Awards Reconhecimento BeInCrypto na categoria de Melhor Bolsa Centralizada (CEX) Melhor Plataforma Completa de Negociação de Criptomoedas na Crypto Expo Europe 2026 Melhor Plataforma Global de Negociação de Criptomoedas na Next Block Expo 2026

Por trás desse progresso está a base operacional que a BYDFi continua a construir em torno da confiabilidade. A BYDFi possui registros MSB nos EUA e Canadá e é membro da CODE VASP Alliance da Coreia do Sul. A BYDFi também mantém mais de 100% Prova de Reservas com relatórios públicos periódicos e reforça essa transparência com um Fundo de Proteção de 800 BTC. Junto com suporte multilíngue 24 horas por dia, 7 dias por semana, e respostas oportunas do canal oficial, essas medidas refletem um padrão de prioridade do usuário, construído para clareza, proteção e confiança.

Perspectivas para o futuro: construção do próximo capítulo da BYDFi

A BYDFi está entrando na próxima fase com foco contínuo na força do produto, proteção do usuário e confiança a longo prazo. Michael, cofundador e CEO da BYDFi, compartilha:

"Seis anos são um marco importante para a BYDFi, mas o que mais importa é o que a BYDFi continua a construir a partir daqui. Os usuários esperam consistência, padrões claros e melhoria contínua à medida que as necessidades evoluem."

Ele acrescenta: "Para a BYDFi, o próximo capítulo é sobre o fortalecimento dos fundamentos: melhor infraestrutura, proteções mais fortes para os usuários, acesso mais amplo ao mercado e uma experiência de negociação projetada para ser prática, estável e confiável a longo prazo."

Sobre a BYDFi

Estabelecida em 2020, a BYDFi é uma plataforma global de negociação de criptomoedas que combina o poder de uma corretora centralizada (CEX) com um módulo integrado de negociação on-chain. Reconhecida pela Forbes como uma das melhores corretoras de criptomoedas no Canadá para 2026, a BYDFi oferece trading intuitivo e com baixa taxa em contratos spot e perpétuos para copy trading e bots automatizados de trading de criptomoedas, capacitando tanto traders iniciantes quanto experientes a navegar por ativos digitais com confiança.

A BYDFi é dedicada a oferecer uma experiência de trading de criptomoedas de classe mundial para cada usuário.

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FONTE BYDFi