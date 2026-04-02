BYDFi marca sexto aniversário com celebração de um mês, construída para a Confiabilidade
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02 abr, 2026, 10:30 GMT
VICTORIA, Seychelles, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Plataforma global de negociação de criptomoedas BYDFi marcará seu sexto aniversário com uma celebração de um mês a partir de primeiro de abril de 2026, destacando a evolução da BYDFi para uma plataforma de negociação de criptomoedas completa baseada em um modelo de mecanismo duplo CEX + DEX. Ao longo de seis anos, a BYDFi fortaleceu a infraestrutura, as salvaguardas do usuário e o acesso ao mercado, reforçando uma base operacional construída para a confiabilidade.
Uma celebração de um mês pelo sexto aniversário do BYDFi
A partir de primeiro de abril de 2026, o programa de aniversário da BYDFi apresentará recompensas de mais de $ 1.000.000 USDT.
A campanha de aniversário da BYDFi se concentrará em três grandes eventos: Warm-Up Tasks, cobrindo onboarding, primeiras negociações, recompensas de compra fiduciária, referências e participação da comunidade; Shoot to Win, uma experiência de sorteio com tema de futebol; e a Futures Golden Ball Cup, uma competição de negociação de futuros de duas rodadas.
Juntos, esses três eventos oferecem aos usuários novos e existentes mais maneiras de participar do sexto aniversário da BYDFi, refletindo a jornada mais ampla da BYDFi nos últimos seis anos.
Para mais detalhes sobre o evento, acesse o site oficial: Sexto Aniversário da BYDFi.
Evolução da BYDFi: da negociação principal ao acesso mais amplo ao mercado
Nos últimos seis anos, a BYDFi se tornou uma plataforma global de negociação de criptomoedas que atende a mais de 1 milhão de usuários em mais de 190 países e regiões. Desde o lançamento, a BYDFi ampliou as ofertas de produtos, fortaleceu as salvaguardas dos usuários e expandiu a negociação centralizada e on-chain.
Marcos recentes moldaram o crescimento da BYDFi:
- Julho de 2025: a BYDFi apoiou ações tokenizadas dos EUA por meio da xStocks.
- Agosto de 2025: a BYDFi firmou uma parceria plurianual com o Newcastle United.
- Agosto de 2025: a BYDFi lançou o Cartão BYDFi.
- Fevereiro de 2026: a BYDFi lançou negociação TradFi na Web e no App, ampliando o acesso a ações, ouro e prata.
- Março de 2026: a BYDFi integrou dados do mercado de futuros perpétuos no TradingView.
Presença global, reconhecimento do setor e a confiabilidade por trás da plataforma
De junho de 2025 a março de 2026, a BYDFi ganhou visibilidade na Ásia e Europa por meio de apresentações em Seul, Bali, Lisboa, Hong Kong, Bucareste e Varsóvia, fortalecendo conexões do setor e reforçando o compromisso de longo prazo da BYDFi no mercado.
No mesmo período, a BYDFi recebeu os seguintes reconhecimentos do setor:
- Prêmio Trusted Exchange no TrustFinance Performance Awards
- Plataforma de negociação de criptomoedas excepcional no FinanceFeeds Awards
- Reconhecimento BeInCrypto na categoria de Melhor Bolsa Centralizada (CEX)
- Melhor Plataforma Completa de Negociação de Criptomoedas na Crypto Expo Europe 2026
- Melhor Plataforma Global de Negociação de Criptomoedas na Next Block Expo 2026
Por trás desse progresso está a base operacional que a BYDFi continua a construir em torno da confiabilidade. A BYDFi possui registros MSB nos EUA e Canadá e é membro da CODE VASP Alliance da Coreia do Sul. A BYDFi também mantém mais de 100% Prova de Reservas com relatórios públicos periódicos e reforça essa transparência com um Fundo de Proteção de 800 BTC. Junto com suporte multilíngue 24 horas por dia, 7 dias por semana, e respostas oportunas do canal oficial, essas medidas refletem um padrão de prioridade do usuário, construído para clareza, proteção e confiança.
Perspectivas para o futuro: construção do próximo capítulo da BYDFi
A BYDFi está entrando na próxima fase com foco contínuo na força do produto, proteção do usuário e confiança a longo prazo. Michael, cofundador e CEO da BYDFi, compartilha:
"Seis anos são um marco importante para a BYDFi, mas o que mais importa é o que a BYDFi continua a construir a partir daqui. Os usuários esperam consistência, padrões claros e melhoria contínua à medida que as necessidades evoluem."
Ele acrescenta: "Para a BYDFi, o próximo capítulo é sobre o fortalecimento dos fundamentos: melhor infraestrutura, proteções mais fortes para os usuários, acesso mais amplo ao mercado e uma experiência de negociação projetada para ser prática, estável e confiável a longo prazo."
Sobre a BYDFi
Estabelecida em 2020, a BYDFi é uma plataforma global de negociação de criptomoedas que combina o poder de uma corretora centralizada (CEX) com um módulo integrado de negociação on-chain. Reconhecida pela Forbes como uma das melhores corretoras de criptomoedas no Canadá para 2026, a BYDFi oferece trading intuitivo e com baixa taxa em contratos spot e perpétuos para copy trading e bots automatizados de trading de criptomoedas, capacitando tanto traders iniciantes quanto experientes a navegar por ativos digitais com confiança.
A BYDFi é dedicada a oferecer uma experiência de trading de criptomoedas de classe mundial para cada usuário.
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FONTE BYDFi
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