BYDFi kỷ niệm 6 năm thành lập với chuỗi sự kiện kéo dài một tháng, được xây dựng với trọng tâm là độ tin cậy

VICTORIA, Seychelles, ngày 2 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Nền tảng giao dịch tiền mã hóa toàn cầu BYDFi sẽ kỷ niệm 6 năm thành lập bằng chuỗi sự kiện kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, làm nổi bật quá trình phát triển của BYDFi trở thành một nền tảng giao dịch tiền mã hóa tất cả trong một, được xây dựng trên mô hình cơ chế kép CEX + DEX. Trong suốt sáu năm qua, BYDFi đã tăng cường cơ sở hạ tầng, các cơ chế bảo vệ người dùng và khả năng tiếp cận thị trường, củng cố nền tảng vận hành lấy độ tin cậy làm trọng tâm.

Chuỗi sự kiện kéo dài một tháng kỷ niệm 6 năm thành lập BYDFi

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, chương trình kỷ niệm của BYDFi sẽ mang đến tổng phần thưởng trị giá hơn 1.000.000 USDT.

Chiến dịch kỷ niệm của BYDFi sẽ tập trung vào ba sự kiện chính: Warm-Up Tasks, bao gồm đăng ký tài khoản (onboarding), giao dịch đầu tiên, phần thưởng khi mua bằng tiền pháp định, chương trình giới thiệu và tham gia cộng đồng; Shoot to Win, chương trình rút thăm trúng thưởng theo chủ đề bóng đá; Futures Golden Ball Cup, cuộc thi giao dịch hợp đồng tương lai gồm hai vòng.

Ba hoạt động này mang đến cho cả người dùng mới và hiện tại nhiều cách thức tham gia kỷ niệm 6 năm thành lập BYDFi, đồng thời phản ánh hành trình phát triển của BYDFi trong suốt sáu năm qua.

Để biết thêm chi tiết về sự kiện, vui lòng truy cập trang web chính thức: BYDFi 6th Anniversary.

Hành trình phát triển của BYDFi: Từ giao dịch cốt lõi đến mở rộng tiếp cận thị trường

Trong sáu năm qua, BYDFi đã phát triển thành nền tảng giao dịch tiền mã hóa toàn cầu phục vụ hơn 1 triệu người dùng tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kể từ khi ra mắt, nền tảng đã mở rộng danh mục sản phẩm, tăng cường bảo vệ người dùng và mở rộng cả giao dịch tập trung lẫn giao dịch trên chuỗi (on-chain).

Các cột mốc gần đây đã định hình sự tăng trưởng của BYDFi:

Tháng 7 năm 2025: BYDFi hỗ trợ cổ phiếu Hoa Kỳ được token hóa thông qua xStocks.

Tháng 8 năm 2025: BYDFi thiết lập quan hệ đối tác nhiều năm với Newcastle United

Tháng 8 năm 2025: BYDFi ra mắt BYDFi Card.

Tháng 2 năm 2026: BYDFi triển khai giao dịch TradFi trên Web và Ứng dụng, mở rộng quyền tiếp cận cổ phiếu, vàng và bạc.

Tháng 3 năm 2026: BYDFi tích hợp dữ liệu thị trường hợp đồng tương lai vĩnh cửu vào TradingView.

Sự hiện diện toàn cầu, sự công nhận trong ngành và độ tin cậy đằng sau nền tảng

Trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, BYDFi đã gia tăng mức độ hiện diện tại châu Á và châu Âu thông qua các sự kiện tại Seoul, Bali, Lisbon, Hồng Kông, Bucharest và Warsaw, qua đó tăng cường kết nối ngành và củng cố cam kết thị trường lâu dài của BYDFi.

Trong cùng thời gian, BYDFi đã nhận được các giải thưởng công nhận từ ngành:

Giải thưởng Sàn giao dịch Đáng tin cậy (Trusted Exchange Award) tại TrustFinance Performance Awards Giải thưởng Nền tảng Giao dịch Tiền mã hóa Xuất sắc (Outstanding Crypto Trading Platform) tại FinanceFeeds Awards Được BeInCrypto vinh danh ở hạng mục Sàn giao dịch Tập trung Tốt nhất (Best Centralized Exchange – CEX) Giải thưởng Nền tảng Giao dịch Tiền mã hóa Tất cả trong một Tốt nhất (Best All-in-One Crypto Trading Platform) tại Crypto Expo Europe 2026 Giải thưởng Nền tảng Giao dịch Tiền mã hóa Toàn cầu Tốt nhất (Best Global Crypto Trading Platform) tại Next Block Expo 2026

Đằng sau những thành tựu này là nền tảng vận hành mà BYDFi tiếp tục xây dựng lấy độ tin cậy làm cốt lõi. BYDFi hiện sở hữu đăng ký MSB tại Hoa Kỳ và Canada, đồng thời là thành viên của Liên minh CODE VASP của Hàn Quốc. BYDFi cũng duy trì Bằng chứng Dự trữ (Proof of Reserves) trên 100% với các báo cáo công khai định kỳ và củng cố tính minh bạch này bằng Quỹ Bảo vệ 800 BTC. Cùng với hệ thống hỗ trợ đa ngôn ngữ 24/7 và phản hồi kịp thời qua các kênh chính thức, các biện pháp này thể hiện tiêu chuẩn lấy người dùng làm trung tâm, được xây dựng dựa trên sự minh bạch, bảo vệ và niềm tin.

Hướng tới tương lai: Xây dựng chương tiếp theo của BYDFi

BYDFi bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với trọng tâm tiếp tục đặt vào năng lực sản phẩm, bảo vệ người dùng và xây dựng niềm tin dài hạn. Ông Michael, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của BYDFi, chia sẻ:

"Sáu năm là một dấu mốc quan trọng đối với BYDFi, nhưng điều quan trọng hơn là những gì chúng tôi tiếp tục xây dựng từ đây. Người dùng kỳ vọng sự nhất quán, các tiêu chuẩn rõ ràng và cải tiến liên tục khi nhu cầu thay đổi".

Ông cho biết thêm, "Đối với BYDFi, chương tiếp theo là tập trung vào việc củng cố các nền tảng cốt lõi: hạ tầng tốt hơn, bảo vệ người dùng mạnh mẽ hơn, khả năng tiếp cận thị trường rộng hơn và trải nghiệm giao dịch được thiết kế thực tiễn, ổn định và đáng tin cậy trong dài hạn".

Giới thiệu về BYDFi

Được thành lập vào năm 2020, BYDFi là nền tảng giao dịch tiền mã hóa toàn cầu kết hợp sức mạnh của sàn giao dịch tập trung (CEX) với mô-đun giao dịch trên chuỗi tích hợp. Được Forbes vinh danh là một trong những Sàn giao dịch tiền mã hóa tốt nhất tại Canada năm 2026, BYDFi cung cấp trải nghiệm giao dịch trực quan với chi phí thấp, từ Giao dịch giao ngay và Hợp đồng tương lai vĩnh cửu đến Copy Trading, và Bot giao dịch tiền mã hóa tự động, giúp cả nhà giao dịch mới và giàu kinh nghiệm tự tin tiếp cận tài sản số.

BYDFi cam kết cung cấp trải nghiệm giao dịch tiền điện tử đẳng cấp thế giới cho mọi người dùng.

BUIDL Your Dream Finance.

SOURCE BYDFi