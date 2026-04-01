BYDFi以可靠性為基石，開啟為期一月的六週年慶典

自2026年4月1日起，BYDFi週年慶活動將提供超過100萬美元USDT的獎勵。

BYDFi週年慶典將圍繞三大活動展開：熱身任務，覆蓋新人獎勵、首筆交易、法幣購買返現、邀請獎勵與社區互動；一球千金，足球主題幸運抽獎活動；以及合約交易金球杯，為期兩輪的合約交易競賽。

這三大活動旨在為新老用戶提供更多參與BYDFi六週年慶典的方式，也呼應BYDFi過去六年的發展軌跡。

更多活動詳情，請訪問官方網站：BYDFi六週年慶典。

BYDFi的成長：從核心交易邁向更廣泛的市場覆蓋

過去六年，BYDFi已成長為一家覆蓋190多個國家和地區、擁有超過100萬用戶的全球加密貨幣交易平台。自上線以來，BYDFi不斷拓展產品組合，強化用戶保障機制，並持續擴展中心化與鏈上交易業務。

近期的重要節點，進一步勾勒出BYDFi的成長軌跡：

全球佈局、行業認可，以及平台背後的可靠性

從2025年6月到2026年3月，BYDFi通過在首爾、巴厘島、里斯本、香港、布加勒斯特和華沙等地的亮相，在亞洲和歐洲提升了品牌知名度，加強了行業聯繫，並鞏固了其長期市場承諾。

在同一時期，BYDFi獲得了以下行業認可：

TrustFinance Performance Awards頒發的「值得信賴交易所獎」 FinanceFeeds Awards頒發的「傑出加密貨幣交易平台獎」 BeInCrypto的「最佳中心化交易所」類別認可 Crypto Expo Europe 2026頒發的「最佳一站式加密貨幣交易平台」獎 Next Block Expo 2026頒發的「最佳全球加密貨幣交易平台」獎

在這些進展背後，是BYDFi圍繞可靠性持續構建的運營基礎。BYDFi已完成美國和加拿大MSB註冊，並且是韓國CODE VASP Alliance成員。BYDFi持續維持100%+儲備金證明，並定期公開披露，同時設立800 BTC保護基金，進一步提昇平台透明度。配合全天候多語言客戶支持，以及對各官方渠道的及時響應，這些舉措共同體現了BYDFi以用戶為先、強調清晰、保護與長期信任的服務標準。

展望未來：譜寫BYDFi新篇章

BYDFi正邁入新的發展階段，將繼續聚焦產品實力、用戶保護與長期信任。BYDFi聯合創始人兼首席執行官Michael表示：

「六週年對BYDFi來說是一個重要的里程碑，但更重要的是BYDFi在此基礎上還將繼續構建什麼。用戶期待的是一致性、清晰的標準，以及一個能夠隨著用戶需求變化而持續進化的平台。」

他稱：「對BYDFi而言，下一階段重在夯實根基：更完善的基礎設施、更強的用戶保護、更廣泛的市場接入，以及一種以實用、穩定、值得長期信賴為設計核心的交易體驗。」

關於BYDFi

BYDFi成立於2020年，是一家全球加密貨幣交易平台，融合了中心化交易所的強大功能與集成的鏈上交易模塊。BYDFi被《福布斯》評為「2026年加拿大最佳加密貨幣交易所」之一，提供直觀、低費用的現貨交易、永續合約、跟單交易及自動化加密貨幣交易機器人等服務，幫助新手與資深交易者更有信心地參與數字資產市場。

BYDFi致力於為每位用戶提供世界級的加密貨幣交易體驗。

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SOURCE BYDFi