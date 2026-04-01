BYDFi以可靠性為基石，開啟為期一月的六週年慶典

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BYDFi

01 4月, 2026, 18:18 CST

塞舌爾維多利亞2026年4月1日 /美通社/ -- 全球加密貨幣交易平台BYDFi於2026年4月1日啟動為期一個月的六週年慶典活動，展現其如何成長為以CEX + DEX雙引擎模式為基礎的一站式加密貨幣交易平台。過去六年裡，BYDFi持續強化基礎設施、用戶保障機制與市場接入能力，鞏固了以可靠性為核心的運營基礎。

BYDFi六週年慶典，精彩活動持續整月

BYDFi celebrates its 6th anniversary with a month-long celebration themed "Built for Reliability," featuring a football stadium backdrop, crypto tokens, and a cannon with a soccer ball, symbolizing the platform's partnership with Newcastle United and its global reach of over 1 million users (PRNewsfoto/BYDFi)
BYDFi celebrates its 6th anniversary with a month-long celebration themed "Built for Reliability," featuring a football stadium backdrop, crypto tokens, and a cannon with a soccer ball, symbolizing the platform's partnership with Newcastle United and its global reach of over 1 million users (PRNewsfoto/BYDFi)
BYDFi celebrates its 6th anniversary with a month-long event featuring three signature activities, a $1,000,000 prize pool, and a football-themed promotion, highlighting its commitment to reliability and user engagement (PRNewsfoto/BYDFi)
BYDFi celebrates its 6th anniversary with a month-long event featuring three signature activities, a $1,000,000 prize pool, and a football-themed promotion, highlighting its commitment to reliability and user engagement (PRNewsfoto/BYDFi)
BYDFi celebrates its 6th anniversary with a month-long celebration themed "Built for Reliability," featuring a football stadium backdrop, crypto tokens, and a cannon with a soccer ball, symbolizing the platform's partnership with Newcastle United and its global reach of over 1 million users (PRNewsfoto/BYDFi) BYDFi celebrates its 6th anniversary with a month-long event featuring three signature activities, a $1,000,000 prize pool, and a football-themed promotion, highlighting its commitment to reliability and user engagement (PRNewsfoto/BYDFi)

自2026年4月1日起，BYDFi週年慶活動將提供超過100萬美元USDT的獎勵。

BYDFi週年慶典將圍繞三大活動展開：熱身任務，覆蓋新人獎勵、首筆交易、法幣購買返現、邀請獎勵與社區互動；一球千金，足球主題幸運抽獎活動；以及合約交易金球杯，為期兩輪的合約交易競賽。

這三大活動旨在為新老用戶提供更多參與BYDFi六週年慶典的方式，也呼應BYDFi過去六年的發展軌跡。

更多活動詳情，請訪問官方網站：BYDFi六週年慶典

BYDFi的成長：從核心交易邁向更廣泛的市場覆蓋

過去六年，BYDFi已成長為一家覆蓋190多個國家和地區、擁有超過100萬用戶的全球加密貨幣交易平台。自上線以來，BYDFi不斷拓展產品組合，強化用戶保障機制，並持續擴展中心化與鏈上交易業務。

近期的重要節點，進一步勾勒出BYDFi的成長軌跡：

  • 2025年7月：BYDFi通過xStocks支持代幣化美股
  • 2025年8月：BYDFi與紐卡斯爾聯足球俱樂部達成多年期合作。
  • 2025年8月：BYDFi推出BYDFi Card
  • 2026年2月：BYDFi在網頁端和App端上線TradFi交易，將交易範圍拓展至股票、黃金和白銀。
  • 2026年3月：BYDFi將永續合約市場數據集成至TradingView。

全球佈局、行業認可，以及平台背後的可靠性

從2025年6月到2026年3月，BYDFi通過在首爾、巴厘島、里斯本、香港、布加勒斯特和華沙等地的亮相，在亞洲和歐洲提升了品牌知名度，加強了行業聯繫，並鞏固了其長期市場承諾。

在同一時期，BYDFi獲得了以下行業認可：

  1. TrustFinance Performance Awards頒發的「值得信賴交易所獎」
  2. FinanceFeeds Awards頒發的「傑出加密貨幣交易平台獎」
  3. BeInCrypto的「最佳中心化交易所」類別認可
  4. Crypto Expo Europe 2026頒發的「最佳一站式加密貨幣交易平台」獎
  5. Next Block Expo 2026頒發的「最佳全球加密貨幣交易平台」獎

在這些進展背後，是BYDFi圍繞可靠性持續構建的運營基礎。BYDFi已完成美國和加拿大MSB註冊，並且是韓國CODE VASP Alliance成員。BYDFi持續維持100%+儲備金證明，並定期公開披露，同時設立800 BTC保護基金，進一步提昇平台透明度。配合全天候多語言客戶支持，以及對各官方渠道的及時響應，這些舉措共同體現了BYDFi以用戶為先、強調清晰、保護與長期信任的服務標準。

展望未來：譜寫BYDFi新篇章

BYDFi正邁入新的發展階段，將繼續聚焦產品實力、用戶保護與長期信任。BYDFi聯合創始人兼首席執行官Michael表示：

「六週年對BYDFi來說是一個重要的里程碑，但更重要的是BYDFi在此基礎上還將繼續構建什麼。用戶期待的是一致性、清晰的標準，以及一個能夠隨著用戶需求變化而持續進化的平台。」

他稱：「對BYDFi而言，下一階段重在夯實根基：更完善的基礎設施、更強的用戶保護、更廣泛的市場接入，以及一種以實用、穩定、值得長期信賴為設計核心的交易體驗。」

關於BYDFi

BYDFi成立於2020年，是一家全球加密貨幣交易平台，融合了中心化交易所的強大功能與集成的鏈上交易模塊。BYDFi被《福布斯》評為「2026年加拿大最佳加密貨幣交易所」之一，提供直觀、低費用的現貨交易永續合約跟單交易自動化加密貨幣交易機器人等服務，幫助新手與資深交易者更有信心地參與數字資產市場。

BYDFi致力於為每位用戶提供世界級的加密貨幣交易體驗。

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SOURCE BYDFi