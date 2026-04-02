BYDFi celebra su sexto aniversario con mes de festejos, diseñada para ofrecer confiabilidad

VICTORIA, Seychelles, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La plataforma global de operaciones de criptomonedas BYDFi celebrará su sexto aniversario con un mes de festejos a partir del 1 de abril de 2026, en el que se destacará la evolución de BYDFi hasta convertirse en una plataforma integral de operaciones de criptomonedas basada en un modelo de doble motor CEX + DEX. Durante seis años, BYDFi ha fortalecido su infraestructura, las medidas de protección de los usuarios y el acceso al mercado, lo que ha consolidado una base operativa diseñada para garantizar la confiabilidad.

BYDFi celebra su sexto aniversario con un mes de festejos bajo el lema "Built for Reliability" (Creado para la confiabilidad), con un estadio de fútbol como telón de fondo, tokens de criptomonedas y un cañón con una pelota de fútbol, que simbolizan la colaboración de la plataforma con Newcastle United y su alcance mundial de más de un millón de usuarios (PRNewsfoto/BYDFi) BYDFi celebra su sexto aniversario con un evento de un mes de duración que incluye tres actividades exclusivas, un premios acumulado de 1.000.000 de dólares y una promoción inspirada en el fútbol, lo que destaca su compromiso con la confiabilidad y la participación del usuario (PRNewsfoto/BYDFi)

Un mes de festejos por el sexto aniversario de BYDFi

A partir del 1 de abril de 2026, el programa de aniversario de BYDFi ofrecerá recompensas por más de 1.000.000 de dólares en USDT.

La campaña de aniversario de BYDFi se centrará en tres eventos principales: las tareas de calentamiento, que abarcan la incorporación de nuevos usuarios, las primeras operaciones, las recompensas por compras con dinero fiduciario, las recomendaciones y la participación en la comunidad; Shoot to Win, un sorteo con temática de fútbol; y Futures Golden Ball Cup, una competencia de operaciones con futuros de dos rondas.

En conjunto, estos tres eventos ofrecen tanto a los usuarios nuevos como a los existentes más formas de unirse al sexto aniversario de BYDFi, a la vez que reflejan la amplia trayectoria de BYDFi durante los últimos seis años.

Para más detalles sobre el evento, visite el sitio web oficial: BYDFi 6th Anniversary (Sexto aniversario de BYDFi).

La evolución de BYDFi: de las operaciones básicas a un acceso más amplio al mercado

En los últimos seis años, BYDFi se ha convertido en una plataforma mundial de operaciones de criptomonedas que presta servicio a más de un millón de usuarios en más de 190 países y regiones. Desde su lanzamiento, BYDFi ha ampliado la oferta de productos, ha reforzado las medidas de protección de los usuarios y se ha expandido tanto a las operaciones centralizadas como a las on-chain.

Hitos recientes que marcaron el crecimiento de BYDFi:

Julio de 2025: BYDFi incorporó acciones estadounidenses tokenizadas a través de xStocks.

Agosto de 2025: BYDFi firmó una colaboración de varios años con Newcastle United.

Agosto de 2025: BYDFi lanzó la tarjeta BYDFi.

Febrero de 2026: BYDFi lanzó TradFi en web y aplicación, lo que amplió el acceso a acciones, oro y plata.

Marzo de 2026: BYDFi integró los datos del mercado de futuros perpetuos en TradingView.

Presencia mundial, reconocimiento del sector y la confiabilidad que respalda la plataforma

Entre junio de 2025 y marzo de 2026, BYDFi consolidó su presencia en Asia y Europa mediante su participación en Seúl, Bali, Lisboa, Hong Kong, Bucarest y Varsovia, lo que le permitió fortalecer sus vínculos con el sector y reafirmar su compromiso a largo plazo con el mercado.

Durante el mismo período, BYDFi recibió los siguientes reconocimientos del sector:

Trusted Exchange Award en los premios TrustFinance Performance Awards Outstanding Crypto Trading Platform en los premios FinanceFeeds Awards Reconocimiento de BeInCrypto en la categoría de Best Centralized Exchange (CEX) Best All-in-One Crypto Trading Platform en Crypto Expo Europe 2026 Best Global Crypto Trading Platform en Next Block Expo 2026

Detrás de este avance, se encuentra la base operativa que BYDFi sigue consolidando en torno a la confiabilidad. BYDFi cuenta con registros MSB en EE. UU. y Canadá, y es miembro de la Alianza CODE VASP de Corea del Sur. Además, BYDFi mantiene una prueba de reservas superior al 100 % con informes públicos periódicos y refuerza esta transparencia con un fondo de protección de 800 BTC. Junto con el soporte multilingüe las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y las respuestas oportunas a través de los canales oficiales, estas medidas reflejan un estándar centrado en el usuario, creado para brindar claridad, protección y confianza.

Mirar hacia el futuro: crear el próximo capítulo de BYDFi

BYDFi inicia una nueva etapa con un enfoque continuo en la solidez del producto, la protección de los usuarios y la confianza a largo plazo. Michael, cofundador y director ejecutivo de BYDFi, comenta:

"Seis años es un hito importante para BYDFi, pero lo que realmente importa es lo que BYDFi seguirá construyendo a partir de ahora. Los usuarios esperan consistencia, normas claras y una mejora continua a medida que evolucionan sus necesidades".

Además, agrega: "Para BYDFi, el próximo capítulo consiste en fortalecer los fundamentos: una mejor infraestructura, una mayor protección para el usuario, un acceso más amplio al mercado y una experiencia de operación diseñada para ser práctica, estable y confiable a largo plazo".

Acerca de BYDFi

Fundada en 2020, BYDFi es una plataforma mundial de operación de criptomonedas que combina la potencia de un intercambio centralizado (CEX) con un módulo de operación integrado on-chain. Reconocida por Forbes como una de las Best Crypto Exchanges In Canada For 2026 (mejores bolsas de criptomonedas de Canadá para 2026), BYDFi ofrece operaciones intuitivas y de bajo costo, desde contratos al contado y perpetuos hasta copy trading y bots de operaciones de criptomonedas automatizadas, lo que permite tanto a los operadores principiantes como a los experimentados operar con confianza en el mundo de los activos digitales.

BYDFi se dedica a brindar una experiencia de operaciones con criptomonedas de primer nivel a todos sus usuarios.

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FUENTE BYDFi