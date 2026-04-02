منصة BYDFi المصممة على أساس الموثوقية تحتفل بذكراها السنوية السادسة باحتفال يمتد على مدار شهر

فيكتوريا، سيشل، 2 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- تحتفل منصة BYDFi العالمية لتداول العملات الرقمية بذكراها السنوية السادسة من خلال احتفال يمتد على مدار شهر يبدأ في 1 أبريل 2026، مسلطةً الضوء على تطورها لتصبح منصة شاملة لتداول العملات الرقمية تقوم على نموذج ثنائي يجمع بين البورصة المركزية (CEX) والبورصة اللامركزية (DEX). وعلى مدى ست سنوات، عززت BYDFi البنية التحتية وضمانات حماية المستخدمين وإتاحة الوصول إلى الأسواق، مما رسخ الأساس التشغيلي المصمم على أساس الموثوقية.

بدءًا من 1 أبريل 2026، سيتضمن برنامج الذكرى السنوية لمنصة BYDFi مكافآت تتجاوز قيمتها 1,000,000 USDT.

تتمحور حملة الذكرى السنوية لمنصة BYDFi حول ثلاثة أحداث رئيسية: مهام الإحماء، التي تشمل تهيئة المستخدمين الجدد وأولى الصفقات ومكافآت الشراء بالعملات الورقية والإحالات والمشاركة المجتمعية؛ وShoot to Win، وهي تجربة سحب محظوظ بطابع كرة القدم؛ وكأس الكرة الذهبية للعقود الآجلة، وهي مسابقة تداول العقود الآجلة من جولتين.

وتمنح هذه الأحداث الثلاثة مجتمعةً المستخدمين الجدد والحاليين مزيدًا من الطرق للمشاركة في الذكرى السنوية السادسة لمنصة BYDFi، وتعكس في الوقت نفسه مسيرة BYDFi الأوسع على مدى السنوات الست الماضية.

تطور BYDFi: من التداول الأساسي إلى وصول أوسع إلى الأسواق

على مدار السنوات الست الماضية، نمت BYDFi لتصبح منصة عالمية لتداول العملات الرقمية تخدم أكثر من مليون مستخدم في أكثر من 190 دولة ومنطقة. ومنذ إطلاقها، وسعت BYDFi عروض المنتجات، وعززت ضمانات حماية المستخدمين، وتوسعت في كل من التداول المركزي والتداول على السلسلة.

وشكلت الإنجازات الأخيرة محطات رئيسية في نمو BYDFi:

يوليو 2025: دعمت BYDFi الأسهم الأمريكية المرمّزة من خلال .xStocks

أغسطس 2025: دخلت BYDFi في شراكة متعددة السنوات مع نيوكاسل يونايتد.

أغسطس 2025: أطلقت BYDFi بطاقة .BYDFi

فبراير 2026: أطلقت BYDFi تداول التمويل التقليدي على الويب والتطبيق، موسعةً إتاحة الوصول إلى الأسهم والذهب والفضة.

مارس 2026: دمجت BYDFi بيانات سوق العقود الدائمة في TradingView .

الحضور العالمي والتقدير في القطاع والموثوقية التي تقف وراء المنصة

من يونيو 2025 حتى مارس 2026، عززت BYDFi حضورها عبر آسيا وأوروبا من خلال مشاركاتها في فعاليات أُقيمت في سيول وبالي ولشبونة وهونغ كونغ وبوخارست ووارسو، مما عزز علاقاتها في القطاع ورسخ التزامها طويل الأمد تجاه السوق.

وخلال الفترة نفسها، حصلت BYDFi على أوجه التقدير التالية في القطاع:

جائزة البورصة الموثوقة في TrustFinance Performance Awards جائزة منصة تداول عملات رقمية متميزة في FinanceFeeds Awards تقدير من BeInCrypto في فئة أفضل بورصة مركزية ( CEX ) جائزة أفضل منصة شاملة لتداول العملات الرقمية في Crypto Expo Europe 2026 جائزة أفضل منصة عالمية لتداول العملات الرقمية في Next Block Expo 2026

ويقف وراء هذا التقدم الأساس التشغيلي الذي تواصل BYDFi بناءه على أساس الموثوقية. وتحمل BYDFi تسجيلات منشأة خدمات مالية (MSB) في الولايات المتحدة وكندا، كما أنها عضو في تحالف CODE لمزودي خدمات الأصول الافتراضية (CODE VASP Alliance) في كوريا الجنوبية. وتحافظ BYDFi أيضًا على إثبات الاحتياطي بنسبة تتجاوز 100% مع تقارير دورية معلنة، وتعزز هذه الشفافية من خلال صندوق الحماية بقيمة BTC 800. وإلى جانب الدعم متعدد اللغات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والاستجابات في الوقت المناسب عبر القنوات الرسمية، تعكس هذه الإجراءات معيارًا يضع المستخدم أولًا ويقوم على الوضوح والحماية والثقة.

التطلع إلى المستقبل: بناء الفصل التالي من مسيرة BYDFi

تدخل BYDFi مرحلتها التالية مع تركيز مستمر على قوة المنتج وحماية المستخدم والثقة طويلة الأمد. ويقول مايكل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة BYDFi:

"تمثل ست سنوات محطة مهمة لمنصة BYDFi، لكن الأهم هو ما تواصل BYDFi بناءه من هنا فصاعدًا. يتوقع المستخدمون الاتساق ومعايير واضحة والتحسين المستمر مع تطور احتياجاتهم."

ويضيف: "بالنسبة إلى BYDFi، يتمحور الفصل التالي حول تعزيز الأساسيات: بنية تحتية أفضل، وحماية أقوى للمستخدمين، ووصول أوسع إلى الأسواق، وتجربة تداول مصممة لتكون عملية ومستقرة وجديرة بالثقة على المدى الطويل."

نبذة عن BYDFi

تأسست BYDFi في عام 2020، وهي منصة عالمية لتداول العملات الرقمية تجمع بين قوة البورصة المركزية (CEX) و وحدة مدمجة للتداول على السلسلة. وقد صنفتها فوربس ضمن أفضل بورصات العملات الرقمية في كندا لعام 2026، وتوفر BYDFi تداولًا سهل الاستخدام ومنخفض الرسوم، يمتد من التداول الفوري و العقود الدائمة إلى نسخ التداول و روبوتات تداول العملات الرقمية الآلية، مما يمكّن المتداولين الجدد وذوي الخبرة من التعامل مع الأصول الرقمية بثقة.

تلتزم BYDFi بتقديم تجربة تداول عملات رقمية عالمية المستوى لكل مستخدم.

