BYDFi Rayakan Hari Jadi Keenam dengan Menggelar Berbagai Program Selama Satu Bulan, Mengutamakan Keandalan

Mulai 1 April 2026, program yang merayakan hari jadi BYDFi menghadirkan hadiah total senilai lebih dari 1.000.000 USDT.

Program ini mencakup tiga kegiatan utama: Warm-Up Tasks, meliputi onboarding, transaksi pertama, reward atas pembelian fiat, referral, serta partisipasi komunitas; Shoot to Win, undian berhadiah dengan tema sepak bola; dan Futures Golden Ball Cup, kompetisi trading instrumen berjangka (futures) yang mencakap dua tahap.

Ketiga program ini menawarkan kesempatan bagi pengguna baru maupun lama untuk merayakan hari jadi BYDFi, serta mencerminkan perjalanan platform tersebut selama enam tahun terakhir.

Perkembangan BYDFi: Dari Layanaan Trading Inti Menuju Akses Pasar yang Lebih Luas

Selama enam tahun terakhir, BYDFi berkembang sebagai platform trading kripto global dengan lebih dari satu juta pengguna di lebih dari 190 negara dan wilayah. Sejak awal berdiri, BYDFi terus memperluas produk, memperkuat perlindungan pengguna, serta mengembangkan layanan trading terpusat dan onchain.

Beberapa pencapaian penting yang mendukung pertumbuhan BYDFi:

Juli 2025: BYDFi mendukung tokenisasi saham AS melalui xStocks.

Agustus 2025: BYDFi menjalin kemitraan selama beberapa tahun dengan Newcastle United.

Agustus 2025: BYDFi meluncurkan BYDFi Card.

Februari 2026: BYDFi meluncurkan TradFi trading di Web dan Aplikasi, termasuk instrumen saham, emas, dan perak.

Maret 2026: BYDFi mengintegrasikan data perpetual futures ke dalam TradingView.

Jangkauan Global, Pengakuan Industri, dan Fondasi Keandalan Platform

Sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, BYDFi memperluas jangkauan di Asia dan Eropa dengan berpartisipasi dalam berbagai acara di Seoul, Bali, Lisbon, Hong Kong, Bucharest, dan Warsawa. Lewat langkah ini, BYDFi memperkuat koneksi industri dan menunjukkan komitmen jangka panjang di pasar global.

Dalam periode yang sama, BYDFi meraih sejumlah penghargaan industri, antara lain:

"Trusted Exchange Award" di ajang TrustFinance Performance Awards "Outstanding Crypto Trading Platform" di ajang FinanceFeeds Awards Gelar "BeInCrypto" dalam kategori Best Centralized Exchange (CEX) Gelar "Best All-in-One Crypto Trading Platform" di ajang Crypto Expo Europe 2026 Gelar "Best Global Crypto Trading Platform" di ajang Next Block Expo 2026

Di balik pencapaian ini, BYDFi terus membangun fondasi operasional yang mengutamakan keandalan. BYDFi memiliki izin usaha MSB di Amerika Serikat dan Kanada, serta menjadi anggota CODE VASP Alliance di Korea Selatan. BYDFi juga mempertahankan Proof of Reserves lebih dari 100% dan menyajikan laporan publik secara berkala, serta memperkuat transparansi melalui Protection Fund sebesar 800 BTC. Didukung layanan pelanggan multibahasa yang setiap saat tersedia, dan respons cepat melalui kanal resmi, langkah tersebut mencerminkan komitmen BYDFi terhadap transparansi, perlindungan, dan kepercayaan pengguna.

Langkah Berikutnya: Membangun Babak Baru BYDFi

BYDFi kini memasuki fase berikutnya dengan terus memperkuat produk, melindungi pengguna, dan membangun kepercayaan jangka panjang. Michael, Co-Founder & CEO, BYDFi, menyatakan:

"Periode enam tahun merupakan pencapaian penting bagi BYDFi, namun yang lebih penting terletak pada apa yang terus kami bangun ke depan. Pengguna mengharapkan konsistensi, standar yang jelas, serta peningkatan berkelanjutan seiring berkembangnya kebutuhan."

Ia menambahkan, "Bagi BYDFi, langkah berikutnya adalah memperkuat fondasi: infrastruktur yang lebih baik, perlindungan pengguna yang lebih kuat, akses pasar yang lebih luas, serta pengalaman trading yang praktis, stabil, dan dapat dipercaya dalam jangka panjang."

Tentang BYDFi

Berdiri pada 2020, BYDFi merupakan platform trading kripto global yang menggabungkan kekuatan centralized exchange (CEX) dengan modul trading onchain terintegrasi. Selain meraih gelar "Best Crypto Exchanges in Canada for 2026" dari Forbes, BYDFi menawarkan pengalaman trading yang intuitif dengan biaya rendah, mulai dari Spot dan Perpetual Contracts hingga Copy Trading dan Automated Crypto Trading Bots sehingga trader pemula maupun berpengalaman dapat mengelola aset digital dengan percaya diri.

BYDFi berkomitmen menghadirkan pengalaman trading kripto kelas dunia bagi setiap pengguna.

