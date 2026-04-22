CADAR lança coleção de velas "Circle of Light"

Uma colaboração exclusiva com VENINI e Alberto Morillas, apresentada no Salone del Mobile

NOVA YORK, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A casa de joias de luxo CADAR anunciou hoje o lançamento da "Circle of Light™", uma exclusiva coleção de velas criada em colaboração com a casa de vidro Murano VENINI e o mestre perfumista Alberto Morillas. Esta coleção, que representa a primeira incursão da CADAR em uma nova categoria, combina a filosofia de design contemporâneo da marca com a tradição da VENINI na arte do vidro.

Coleção de velas Circle of Light Coleção de velas Circle of Light Vídeo do Circle of Light Speed Speed

Concebidos como obras de arte funcionais, os recipientes modulares para velas, soprados à mão, encaixam-se uns nos outros para formar uma esfera completa — um motivo central da CADAR. A coleção "Circle of Light" apresenta vidro de cores ousadas e fragrâncias exclusivas inspiradas nas coleções de joias CADAR - Light, Water, Bloom, Endless, Reflections, Psyche, Feathers, Python e Fur - traduzindo a linguagem de design da marca em uma nova experiência sensorial.

"A história da CADAR começa com a luz. É o tema da minha primeira coleção de joias e o coração da marca. As velas 'Circle of Light' são uma extensão natural deste tema ", disse o fundador e diretor de criação Michal Kadar. "Para mim, esta coleção representa o calor, a energia e o otimismo do lar. A colaboração com a VENINI e Alberto Morillas foi um sonho em termos de criação e um trabalho feito com paixão."

"Circle of Light" foi lançada no Design Miami 2025 e será apresentada no Salone del Mobile em Milão, de 21 a 26 de abril de 2026, no estande da VENINI (pavilhão 9, C5). A coleção está disponível para pré-venda na exposição, na loja conceito da CADAR no Meatpacking District, em Nova York, e online em cadar.com.

SOBRE A CADAR

A CADAR é uma moderna joalheria de luxo sediada em Nova York, reconhecida por seu design vanguardista, seu trabalho artesanal impecável e sua interpretação ousada do ouro 18k. Fundada em 2015 pelo designer visionário Michal Kadar e seu marido Avraham Kadar, a marca se tornou uma das vozes mais atraentes das joias finas contemporâneas. Enraizada na crença de que as joias devem se mover com luz e expressar emoção, a CADAR reimagina o ouro como um material escultural e fluido, feito à mão por mestres artesãos na Itália e em Nova York. Esse compromisso com a arte rendeu à casa um reconhecimento significativo do setor, incluindo FGI "Rising Star", COUTURE Best in Gold e "Gold Design of the Year" da Town & Country. Em setembro de 2025, a CADAR inaugurou sua primeira loja conceito no Meatpacking District, em Nova York, um espaço concebido como uma expressão viva dos códigos estéticos da marca, combinando o varejo de luxo com a arte, a iluminação e a narrativa arquitetônica.

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FONTE CADAR