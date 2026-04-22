CADAR lança coleção de velas "Circle of Light"
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22 abr, 2026, 11:48 GMT
Uma colaboração exclusiva com VENINI e Alberto Morillas, apresentada no Salone del Mobile
NOVA YORK, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A casa de joias de luxo CADAR anunciou hoje o lançamento da "Circle of Light™", uma exclusiva coleção de velas criada em colaboração com a casa de vidro Murano VENINI e o mestre perfumista Alberto Morillas. Esta coleção, que representa a primeira incursão da CADAR em uma nova categoria, combina a filosofia de design contemporâneo da marca com a tradição da VENINI na arte do vidro.
Concebidos como obras de arte funcionais, os recipientes modulares para velas, soprados à mão, encaixam-se uns nos outros para formar uma esfera completa — um motivo central da CADAR. A coleção "Circle of Light" apresenta vidro de cores ousadas e fragrâncias exclusivas inspiradas nas coleções de joias CADAR - Light, Water, Bloom, Endless, Reflections, Psyche, Feathers, Python e Fur - traduzindo a linguagem de design da marca em uma nova experiência sensorial.
"A história da CADAR começa com a luz. É o tema da minha primeira coleção de joias e o coração da marca. As velas 'Circle of Light' são uma extensão natural deste tema ", disse o fundador e diretor de criação Michal Kadar. "Para mim, esta coleção representa o calor, a energia e o otimismo do lar. A colaboração com a VENINI e Alberto Morillas foi um sonho em termos de criação e um trabalho feito com paixão."
"Circle of Light" foi lançada no Design Miami 2025 e será apresentada no Salone del Mobile em Milão, de 21 a 26 de abril de 2026, no estande da VENINI (pavilhão 9, C5). A coleção está disponível para pré-venda na exposição, na loja conceito da CADAR no Meatpacking District, em Nova York, e online em cadar.com.
SOBRE A CADAR
A CADAR é uma moderna joalheria de luxo sediada em Nova York, reconhecida por seu design vanguardista, seu trabalho artesanal impecável e sua interpretação ousada do ouro 18k. Fundada em 2015 pelo designer visionário Michal Kadar e seu marido Avraham Kadar, a marca se tornou uma das vozes mais atraentes das joias finas contemporâneas. Enraizada na crença de que as joias devem se mover com luz e expressar emoção, a CADAR reimagina o ouro como um material escultural e fluido, feito à mão por mestres artesãos na Itália e em Nova York. Esse compromisso com a arte rendeu à casa um reconhecimento significativo do setor, incluindo FGI "Rising Star", COUTURE Best in Gold e "Gold Design of the Year" da Town & Country. Em setembro de 2025, a CADAR inaugurou sua primeira loja conceito no Meatpacking District, em Nova York, um espaço concebido como uma expressão viva dos códigos estéticos da marca, combinando o varejo de luxo com a arte, a iluminação e a narrativa arquitetônica.
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Video - https://mma.prnewswire.com/media/2961776/Circle_of_Light_Video.mp4
FONTE CADAR
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