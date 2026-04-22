CADAR lance sa collection de bougies « Circle of Light »

Une collaboration exclusive avec VENINI et Alberto Morillas, présentée au Salone del Mobile

NEW YORK, 22 avril 2026 /PRNewswire/ -- La maison de joaillerie de luxe CADAR a annoncé aujourd'hui le lancement de « Circle of Light™ », une collection exclusive de bougies créée en collaboration avec la maison de verre de Murano VENINI et le maître parfumeur Alberto Morillas. Marquant la première incursion de CADAR dans une nouvelle catégorie, la collection fusionne l'éthique du design contemporain de la marque avec l'héritage verrier de VENINI.

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Conçus comme des œuvres d'art fonctionnelles, ces récipients à bougies modulaires, soufflés à la main, s'emboîtent les uns dans les autres pour former une sphère parfaite — un motif emblématique de CADAR. « Circle of Light » présente des verres aux couleurs vives et des fragrances inspirées des collections de bijoux CADAR – Light, Water, Bloom, Endless, Reflections, Psyche, Feathers, Python et Fur - traduisant le langage de conception de la marque en une nouvelle expérience sensorielle.

« L'histoire de CADAR commence par la lumière. C'est le thème de ma première collection de bijoux et le cœur de la marque. Les bougies "Circle of Light" sont un prolongement naturel de ce thème », a déclaré Michal Kadar, fondateur et directeur de la création. « Pour moi, cette collection représente la chaleur, l'énergie et l'optimisme de la maison. Collaborer avec VENINI et Alberto Morillas était un rêve créatif et un travail d'amour. »

« Circle of Light » a été dévoilée au Design Miami 2025 et sera présentée au Salone del Mobile à Milan, du 21 au 26 avril 2026, sur le stand VENINI (pavillon 9, C5). La collection est disponible en pré-commande à l'exposition, à la boutique phare de CADAR dans le Meatpacking District de New York, et en ligne sur cadar.com.

A PROPOS DE CADAR

CADAR est une maison de joaillerie de luxe moderne basée à New York, célèbre pour son design orienté vers l'art, son artisanat impeccable et son interprétation audacieuse de l'or 18 carats. Fondée en 2015 par la créatrice visionnaire Michal Kadar et son mari Avraham Kadar, la marque est devenue l'une des voix les plus convaincantes de la haute joaillerie contemporaine. Partant du principe que les bijoux doivent bouger avec la lumière et exprimer l'émotion, CADAR réimagine l'or comme un matériau sculptural et fluide, fabriqué à la main par des maîtres artisans en Italie et à New York. Cet engagement en faveur de l'art a valu à la maison une reconnaissance importante dans le secteur, notamment les prix « Rising Star » de la FGI, « Best in Gold » de COUTURE et « Gold Design of the Year » de Town & Country. En septembre 2025, CADAR a ouvert sa première boutique phare dans le Meatpacking District de New York, un espace conçu comme une expression vivante des codes esthétiques de la marque, fusionnant le commerce de luxe avec l'art, la lumière et la narration architecturale.

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Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2960780/Circle_of_Light_Video.mp4