CADAR bringt die Kerzenkollektion „Circle of Light" auf den Markt

Eine exklusive Zusammenarbeit zwischen VENINI und Alberto Morillas, präsentiert auf dem Salone del Mobile

NEW YORK, 22. April 2026 /PRNewswire/ -- Das Luxusschmuckhaus CADAR gab heute die Einführung von „Circle of Light™" bekannt, einer exklusiven Kerzenkollektion, die in Zusammenarbeit mit dem Murano-Glasmanufaktur VENINI und dem Meisterparfümeur Alberto Morillas entstanden ist. Die Kollektion markiert CADARs ersten Vorstoß in eine neue Kategorie und verbindet die zeitgenössische Designphilosophie der Marke mit der traditionsreichen Glasmacherkunst von VENINI.

Circle of Light Candle Collection Circle of Light Candle Collection Circle of Light Video Speed Speed

Die modularen, mundgeblasenen Kerzenbehälter sind als funktionale Kunstwerke konzipiert und lassen sich zu einer vollständigen Kugel zusammenstecken – ein zentrales CADAR-Motiv. „Circle of Light" besticht durch farbenfrohes Glas und charakteristische Düfte, die von den CADAR-Schmuckkollektionen inspiriert sind – Light, Water, Bloom, Endless, Reflections, Psyche, Feathers, Python und Fur – und die Designsprache der Marke in ein neues Sinneserlebnis übersetzen.

„Die Geschichte von CADAR beginnt mit Licht. Es ist das Thema meiner ersten Schmuckkollektion und das Herzstück der Marke. Die ‚Circle-of-Light'-Kerzen sind eine natürliche Erweiterung dieses Themas", sagte Gründerin und Kreativdirektorin Michal Kadar. „Für mich steht diese Kollektion für die Wärme, Energie und den Optimismus eines Zuhauses. Die Zusammenarbeit mit VENINI und Alberto Morillas war ein kreativer Traum und eine Herzensangelegenheit."

„Circle of Light" wurde auf der Design Miami 2025 vorgestellt und wird vom 21. bis 26. April 2026 auf dem Salone del Mobile in Mailand am VENINI-Stand (Halle 9, C5) präsentiert. Die Kollektion kann auf der Messe, in der CADAR-Flagship-Boutique im New Yorker Meatpacking District sowie online unter cadar.com vorbestellt werden.

INFORMATIONEN ZU CADAR

CADAR ist ein modernes Luxusschmuckhaus mit Sitz in New York, das für sein kunstorientiertes Design, seine makellose Handwerkskunst und seine kühne Interpretation von 18-karätigem Gold bekannt ist. Die Marke wurde 2015 von der visionären Designerin Michal Kadar und ihrem Ehemann Avraham Kadar gegründet und hat sich zu einer der faszinierendsten Stimmen im zeitgenössischen Edelschmuck entwickelt. Ausgehend von der Überzeugung, dass Schmuck mit dem Licht spielen und Emotionen ausdrücken sollte, interpretiert CADAR Gold neu als skulpturales, fließendes Material, das von Meisterhandwerkern in Italien und New York handgefertigt wird. Dieses Bekenntnis zur Kunstfertigkeit hat dem Haus bedeutende Branchenauszeichnungen eingebracht, darunter den FGI „Rising Star", den COUTURE Best in Gold und den „Gold Design of the Year" von Town & Country. Im September 2025 eröffnete CADAR seine erste Flagship-Boutique im Meatpacking District von New York City – ein Raum, der als lebendiger Ausdruck der ästhetischen Codes der Marke konzipiert wurde und luxuriösen Einzelhandel mit Kunst, Licht und architektonischem Storytelling verbindet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960779/CADAR_candles.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960778/Circle_of_Light_Candle_Collection.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2960780/Circle_of_Light_Video.mp4