CADAR、「Circle of Light」キャンドル・コレクションを発売

サローネ・デル・モービルで披露される、VENINIとAlberto Morillasとの特別コラボレーション

ニューヨーク, 2026年4月22日 /PRNewswire/ -- ラグジュアリージュエリーハウスCADARは本日、ムラーノガラスの名門VENINIと調香師Alberto Morillasとのコラボレーションから生まれた限定キャンドル・コレクション「Circle of Light™」の発売を発表しました。CADARにとって新カテゴリーへの初進出となる本コレクションは、ブランドの現代的なデザイン理念とVENINIのガラス制作の伝統を融合させています。

機能性を備えたアート作品としてデザインされたモジュール式の手吹きキャンドル容器は、重ねることでCADARの中心的モチーフである完全な球体を形作ります。「Circle of Light」は、大胆な色彩のガラスと、CADARのジュエリーコレクションであるLight、Water、Bloom、Endless、Reflections、Psyche、Feathers、Python、Furに着想を得たシグネチャーフレグランスを特徴とし、ブランドのデザイン言語を新たな感覚体験へと昇華させています。

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創業者兼クリエイティブディレクターのMichal Kadarは、次のように述べています。「CADARの物語は光から始まります。それは私の最初のジュエリーコレクションのテーマであり、ブランドの核でもあります。『Circle of Light』キャンドルは、このテーマの自然な延長線上にあります。私にとって、このコレクションは住まいのぬくもり、エネルギー、そして楽観性を表しています。VENINIおよびAlberto Morillasとのコラボレーションは、創造面での夢であり、愛情を込めて取り組んだ仕事でもありました。」

「Circle of Light」は、デザイン・マイアミ2025（Design Miami 2025）で初披露され、2026年4月21日から26日までミラノで開催されるサローネ・デル・モービル（Salone del Mobile）のVENINIブース（パビリオン9、C5）でも展示されます。本コレクションは、会場、ニューヨークのミートパッキング地区にあるCADARの旗艦ブティック、ならびにcadar.comで先行予約を受け付けています。

CADARについて

CADARはニューヨークを拠点とするモダンラグジュアリージュエリーハウスで、アート性の高いデザイン、卓越したクラフツマンシップ、そして18Kゴールドの大胆な表現で知られています。先見の明を持つデザイナーMichal Kadarとその夫Avraham Kadarにより2015年に設立された同ブランドは、現代ファインジュエリー界における最も注目すべき存在の一つとなっています。ジュエリーは光とともに動き、感情を表現すべきであるという信念に根差し、CADARはゴールドを彫刻的で流麗な素材として再解釈し、イタリアとニューヨークの熟練職人が手作業で仕上げています。こうした芸術性へのこだわりにより、同ブランドはFGI「Rising Star」、COUTURE「Best in Gold」、Town & Country「Gold Design of the Year」など、業界で高い評価を獲得しています。2025年9月、CADARはニューヨーク市ミートパッキング地区に初の旗艦ブティックをオープンしました。この空間は、ブランドの美意識を体現する生きた表現として設計され、ラグジュアリーリテールとアート、光、そして建築的ストーリーテリングを融合させています。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2960779/CADAR_candles.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2960778/Circle_of_Light_Candle_Collection.jpg

動画 - https://mma.prnewswire.com/media/2960780/Circle_of_Light_Video.mp4

SOURCE CADAR