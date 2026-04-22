CADAR lanza la colección de velas "Circle of Light"

Una colaboración exclusiva con VENINI y Alberto Morillas, presentada en el Salone del Mobile

NUEVA YORK, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, la casa de joyería de lujo CADAR anunció el lanzamiento de "Circle of Light™", una colección exclusiva de velas creada en colaboración con la casa de vidrios de Murano VENINI y el maestro perfumista Alberto Morillas. Este evento constituye la primera incursión de CADAR en una nueva categoría, la colección fusiona el espíritu de diseño contemporáneo de la marca con la tradicional fabricación de vidrio de VENINI.

Colección de velas Circle of Light Colección de velas Circle of Light Video de Circle of Light Speed Speed

Las vasijas de las velas están diseñadas como obras de arte funcionales y su capa modular soplada a mano forma una esfera completa, el diseño emblemático de CADAR. "Circle of Light" presenta vidrios con colores audaces y fragancias exclusivas inspiradas en las colecciones de joyas de CADAR: Light, Water, Bloom, Endless, Reflections, Psyche, Feathers, Python y Fur, que traducen el lenguaje del diseño de la marca a una nueva experiencia sensorial.

"La historia de CADAR comienza con la luz. Es el tema de mi primera colección de joyas y la esencia de la marca. Las velas 'Circle of Light' son una ampliación natural de este tema", declaró Michal Kadar, fundadora y directora creativa. "Para mí, esta colección representa la calidez, la energía y el optimismo del hogar. Colaborar con VENINI y Alberto Morillas fue un sueño creativo y un trabajo de amor".

"Circle of Light" se dio a conocer en Design Miami 2025 y se presentará en el Salone del Mobile de Milán, del 21 al 26 de abril de 2026, en el stand de VENINI (pabellón 9, C5). La colección está disponible para pedidos por anticipado en la exposición, en la boutique emblemática de CADAR en el Meatpacking District de Nueva York y en línea en cadar.com.

ACERCA DE CADAR

CADAR es una moderna casa de joyas de lujo con sede en Nueva York, famosa por su diseño vanguardista, su confección impecable y su audaz interpretación del oro de 18 quilates. La marca fue fundada en 2015 por la diseñadora visionaria Michal Kadar y su esposo Avraham Kadar, y se ha convertido en una de las voces más convincentes de la joyería contemporánea refinada. Arraigada en la creencia de que la joyería debe moverse con luz y expresar emoción, CADAR reinventa el oro como un material escultórico y fluido, hecho a mano por maestros artesanos en Italia y Nueva York. Este compromiso con el arte le ha valido a la casa importantes reconocimientos del sector, como el "Rising Star" de la FGI, "Best in Gold" de COUTURE y "Gold Design of the Year" de Town & Country. En septiembre de 2025, CADAR abrió su primera boutique emblemática en el Meatpacking District de la ciudad de Nueva York, un espacio diseñado como una expresión viva de los códigos estéticos de la marca, que fusiona el comercio minorista de lujo con el arte, la luz y la narración arquitectónica.

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FUENTE CADAR