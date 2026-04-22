카다르, '서클 오브 라이트' 캔들 컬렉션 출시

베니니 및 알베르토 모리야스와의 독점 협업, 살로네 델 모빌레에서 선보여

뉴욕, 2026년 4월 22일 /PRNewswire/ -- 럭셔리 주얼리 하우스 카다르(CADAR)가 4월 21일, 무라노 유리 공방 베니니(VENINI) 및 마스터 퍼퓨머 알베르토 모리야스(Alberto Morillas)와의 독점 협업으로 탄생한 '서클 오브 라이트™(Circle of Light™)' 캔들 컬렉션 출시를 발표했다. 카다르의 새로운 카테고리 첫 진출을 알리는 이번 컬렉션은 브랜드의 현대적 디자인 철학과 베니니의 유리 제작 유산을 융합한다.

기능적인 예술 작품으로 설계된 모듈형 핸드블로운 캔들 용기는 레이어를 이루어 카다르의 핵심 모티프인 완전한 구 형태를 형성한다. '서클 오브 라이트'는 대담한 색상의 유리와 카다르 주얼리 컬렉션인 라이트(Light), 워터(Water), 블룸(Bloom), 엔드리스(Endless), 리플렉션(Reflections), 사이키(Psyche), 페더(Feathers), 파이톤(Python), 퍼(Fur)에서 영감을 받은 시그니처 향을 선보이며, 브랜드의 디자인 언어를 새로운 감각적 경험으로 전환한다.

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미할 카다르(Michal Kadar) 창업자 겸 크리에이티브 디렉터는 "카다르의 이야기는 빛에서 시작된다. 빛은 내 첫 번째 주얼리 컬렉션의 주제이자 브랜드의 핵심이다. '서클 오브 라이트' 캔들은 이 주제의 자연스러운 연장선"이라고 말했다. 이어 "나에게 이 컬렉션은 집의 따뜻함, 에너지, 낙관주의를 의미한다. 베니니와 알베르토 모리야스와의 협업은 창의적인 꿈이자 사랑의 결실이었다"고 말했다.

'서클 오브 라이트'는 디자인 마이애미 2025(Design Miami 2025)에서 처음 공개되었으며, 2026년 4월 21일부터 26일까지 밀라노에서 열리는 살로네 델 모빌레(Salone del Mobile)에서 베니니 부스(9관, C5)에 전시된다. 이번 컬렉션은 전시 현장, 뉴욕 미트패킹 디스트릭트(Meatpacking District)의 카다르 플래그십 부티크, 그리고 온라인 사이트 cadar.com에서 사전 주문할 수 있다.

카다르 소개

카다르는 뉴욕에 기반을 둔 현대 럭셔리 주얼리 하우스로, 예술 중심의 디자인, 흠잡을 데 없는 장인 정신, 18K 금에 대한 대담한 해석으로 명성을 얻고 있다. 2015년 비전 있는 디자이너 미할 카다르와 그녀의 남편 아브라함 카다르(Avraham Kadar)가 설립한 이 브랜드는 현대 파인 주얼리 분야에서 가장 주목받는 목소리 중 하나가 되었다. 주얼리가 빛과 함께 움직이고 감정을 표현해야 한다는 신념을 바탕으로, 카다르는 이탈리아와 뉴욕의 마스터 장인들이 손으로 제작하는 조각적이고 유동적인 소재로 금을 재해석한다. 이러한 예술성에 대한 헌신은 FGI의 '라이징 스타(Rising Star)', 꾸뛰르(COUTURE) 베스트 인 골드(Best in Gold), 타운 앤 컨트리(Town & Country)의 '올해의 골드 디자인(Gold Design of the Year)' 등 업계의 중요한 인정을 받았다. 2025년 9월 카다르는 뉴욕시 미트패킹 디스트릭트에 첫 번째 플래그십 부티크를 열었으며, 이 공간은 럭셔리 리테일과 예술, 빛, 건축적 스토리텔링을 결합한 브랜드의 미학적 코드의 살아있는 표현으로서 설계되었다.

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사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2960778/Circle_of_Light_Candle_Collection.jpg

동영상 - https://mma.prnewswire.com/media/2960780/Circle_of_Light_Video.mp4

SOURCE CADAR