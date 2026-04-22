CADAR lanza la colección de velas "Circle of Light"

Una colaboración exclusiva con VENINI y Alberto Morillas, presentada en el Salone del Mobile.

NUEVA YORK, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La casa de joyería de lujo CADAR anunció hoy el lanzamiento de "Circle of Light™", una colección exclusiva de velas creada en colaboración con la casa de vidrio de Murano VENINI y el maestro perfumista Alberto Morillas. Esta colección, que marca la primera incursión de CADAR en una nueva categoría, fusiona la filosofía de diseño contemporáneo de la marca con la tradición vidriera de VENINI.

Circle of Light Candle Collection Circle of Light Candle Collection Circle of Light Video Speed Speed

Diseñados como obras de arte funcionales, los recipientes modulares para velas, soplados a mano, se superponen para formar una esfera completa, un motivo central de CADAR. "Circle of Light" presenta vidrio de colores vibrantes y fragancias exclusivas inspiradas en las colecciones de joyería de CADAR: Light, Water, Bloom, Endless, Reflections, Psyche, Feathers, Python y Fur, traduciendo el lenguaje de diseño de la marca en una nueva experiencia sensorial.

"La historia de CADAR comienza con la luz. Es el tema de mi primera colección de joyería y la esencia de la marca. Las velas "Circle of Light" son una extensión natural de este tema", afirmó el fundador y director creativo Michal Kadar. "Para mí, esta colección representa la calidez, la energía y el optimismo del hogar. Colaborar con VENINI y Alberto Morillas fue un sueño creativo y un trabajo hecho con mucho cariño".

La colección "Circle of Light" se presentó en Design Miami 2025 y se exhibirá en el Salone del Mobile de Milán, del 21 al 26 de abril de 2026, en el stand de VENINI (pabellón 9, C5). La colección está disponible para pre-venta en la exposición, en la tienda insignia de CADAR en el Meatpacking District de Nueva York y en línea en cadar.com.

ACERCA DE CADAR

CADAR es una moderna casa de joyería de lujo con sede en Nueva York, reconocida por su diseño vanguardista, su impecable artesanía y su audaz interpretación del oro de 18 quilates. Fundada en 2015 por la visionaria diseñadora Michal Kadar y su esposo Avraham Kadar, la marca se ha consolidado como una de las voces más influyentes en la alta joyería contemporánea. Con la convicción de que las joyas deben reflejar la luz y expresar emociones, CADAR reinventa el oro como un material escultórico y fluido, elaborado a mano por maestros artesanos en Italia y Nueva York. Este compromiso con el arte le ha valido a la firma un importante reconocimiento en la industria, incluyendo el premio "Estrella en Ascenso" de FGI, el galardón "Mejor en Oro" de COUTURE y el premio "Diseño de Oro del Año" de Town & Country. En septiembre de 2025, CADAR inauguró su primera boutique insignia en el Meatpacking District de Nueva York, un espacio diseñado como una expresión viva de los códigos estéticos de la marca, fusionando el lujo con el arte, la luz y la narrativa arquitectónica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960779/CADAR_candles.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960778/Circle_of_Light_Candle_Collection.jpg

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2960780/Circle_of_Light_Video.mp4