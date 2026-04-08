Cango Inc. gibt Betriebsupdate für März 2026 bekannt; strategische Optimierung der Bergbauflotte und Verbesserung der Produktionsrentabilität

DALLAS, 8. April 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG), ein führender Bitcoin-Miner, der seine weltweiten Aktivitäten nutzt, um eine integrierte Energie- und KI-Rechenplattform zu entwickeln, hat heute seinen Geschäftsbericht für März 2026 veröffentlicht. Cango optimiert seine Mining-Aktivitäten strategisch, um der Cash-Marge Vorrang vor der Skalierung einzuräumen. Dazu gehören die Optimierung der Mining-Flotte, die Stilllegung ineffizienter Miner, der Einsatz alternativer Modelle wie Hashrate-Leasing in Regionen mit hohen Hosting-Gebühren sowie die Verlagerung von Kapazitäten in Regionen mit niedrigeren Stromkosten.

Operative Strategie: Gezielte Effizienzsteigerung und Risikominderung

Zum 31. März 2026 belief sich die gesamte operative Hashrate von Cango auf 37,01 EH/s, bestehend aus der Kernflotte für den Eigenabbau und Hashrate-Leasing-Vereinbarungen. Dieses Lean-Production-Modell priorisiert Margenresilienz gegenüber reiner Größe.

Kategorie Hashrate (EH/s) Eigenbetrieb 27.98 Hashrate Leasing 9.02 Gesamte Operative Hashrate 37.01

Flottenmodernisierung und geografische Verlagerung: Cango führt selektiv Hardware-Upgrades in Teilen seiner ursprünglichen Flotte durch. Durch den Einsatz von Minern der S21/S21XP-Serie speziell in Regionen mit erhöhten Stromkosten, wie Paraguay und Oman, nutzt Cango die überlegene Energieeffizienz (J/TH), um die Stromkosten auszugleichen. Gleichzeitig setzt Cango die Verlagerung seiner gesamten Flotte in stabile, kostengünstigere Regionen fort.

Umsatzbeteiligungsvereinbarungen: Cango hat an bestimmten Standorten mit höheren Kosten ein Umsatzbeteiligungsmodell mit Hosting-Partnern für die verbleibende Laufzeit ihrer Hosting-Verträge eingeführt. Diese Kooperationsvereinbarung gleicht die Interessen ab und stellt sicher, dass der Betrieb sowohl für Cango als auch für seine Hosting-Partner während Marktvolatilität rentabel bleibt.

Während einige Optimierungsbemühungen noch andauern, liegt der Fokus von Cango darauf, positive Cash-Margen auf Standortebene sicherzustellen, um sein Kerngeschäft im Mining besser vor Abwärtsrisiken zu schützen.

Proaktives Kostenmanagement

Die Umstellung auf ein schlankes Produktionsmodell hat zu einer erheblichen Senkung der Produktionskosten pro Einheit geführt. Im März 2026 erzielte Cango durchschnittliche Cash-Kosten pro Coin von 68.215,83 $. Dies entspricht einer Reduzierung um 19,3 % im Vergleich zu den im vierten Quartal 2025 gemeldeten durchschnittlichen Cash-Kosten von 84.552 $ pro Coin. Diese verbesserte Kostenbasis versetzt Cangos Mining-Betrieb in die Lage, sich selbst zu tragen.

Strategischer Schuldenabbau

Im März schloss Cango einen strategischen Verkauf von 2.000 Bitcoins ab, wobei der Erlös zur Tilgung ausstehender, durch Bitcoin besicherter Kredite verwendet wurde. Zum 31. März 2026 belief sich der Gesamtbetrag der ausstehenden, durch Bitcoin besicherten Kredite von Cango auf 30,6 Millionen US-Dollar, bei einem Bestand von 1.025,69 Bitcoins. Dieser Schuldenabbau, kombiniert mit den jüngsten Kapitalzuführungen – darunter eine Eigenkapitalinvestition in Höhe von 65 Millionen US-Dollar durch die Unternehmensleitung und eine Wandelanleihe von DL Holdings in Höhe von 10 Millionen US-Dollar – stärkt die Bilanz von Cango und unterstützt den geplanten Übergang in den Bereich Energie- und KI-Infrastruktur.

Kontakt: [email protected]

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