Cango Inc. kondigt operationele update voor maart 2026 aan; strategische optimalisatie van de miningactiviteiten en verbetering van de productierendabiliteit

DALLAS, 9 april 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG), een toonaangevende Bitcoin-miner die zijn wereldwijde activiteiten inzet voor de ontwikkeling van een geïntegreerd energie- en AI-computeplatform, heeft vandaag zijn operationele update voor maart 2026 bekendgemaakt. Cango optimaliseert op een strategische manier zijn miningactiviteiten om prioriteit te geven aan cashmarges in plaats van groei in omvang. Dit omvat het optimaliseren van de miningactiviteiten, het buiten gebruik stellen van inefficiënte miners, het implementeren van alternatieve modellen zoals hashrate-leasing in regio's met hoge hostingkosten, en het verplaatsen van capaciteit naar regio's met lagere energiekosten.

Operationele strategie: gerichte efficiëntie en risicobeperking

Op 31 maart 2026 bedroeg de totale operationele hashrate van Cango 37,01 EH/s, bestaande uit de basissystemen voor self-mining en hashrate-leasing. Dit efficiënte productiemodel geeft prioriteit aan margestabiliteit boven groei in omvang.

Categorie Hashrate (EH/s) Self-mining 27,98 Hashrate-leasing 9,02 Totale operationele hashrate 37,01

Modernisering van de systemen en geografische herpositionering: Cango voert selectief hardware-upgrades door in delen van de oorspronkelijke systemen. Door miners uit de S21/S21XP-reeks in te zetten in regio's met hogere energiekosten, zoals Paraguay en Oman, benut Cango de superieure energie-efficiëntie (J/TH) om de elektriciteitskosten te compenseren. Tegelijkertijd blijft Cango zijn bredere miningactiviteiten verplaatsen naar stabiele regio's met lagere kosten.

Regeling inzake de verdeling van opbrengsten: Cango heeft op specifieke locaties met hogere kosten een model voor inkomstenverdeling ingevoerd met hostingpartners voor de resterende looptijd van hun hostingcontracten. Deze samenwerkingsregeling brengt de belangen op één lijn en zorgt ervoor dat de activiteiten zowel voor Cango als voor zijn hostingpartners levensvatbaar blijven tijdens marktvolatiliteit.

Hoewel sommige optimalisatie-inspanningen nog gaande zijn, ligt de focus van Cango op het waarborgen van positieve cashmarges op locatieniveau, om zo de neerwaartse risico's voor zijn kernactiviteiten op het gebied van mining beter te beperken.

Proactief kostenbeheer

De verschuiving naar een efficiënt productiemodel heeft geleid tot een aanzienlijke verlaging van de productiekosten per eenheid. In maart 2026 realiseerde Cango een gemiddelde cashkost per coin van 68.215,83 dollar. Dit komt neer op een daling van 19,3% ten opzichte van de gemiddelde cashkost van 84.552 dollar per coin in het vierde kwartaal van 2025. Deze verbeterde kostenbasis positioneert de miningactiviteiten van Cango op een duurzaam rendabel niveau.

Strategische schuldafbouw

In maart voltooide Cango een strategische verkoop van 2.000 Bitcoins, waarbij de opbrengsten werden gebruikt om uitstaande, door Bitcoin gedekte leningen af te lossen. Op 31 maart 2026 bedroeg het totale saldo van de door Bitcoin gedekte leningen van Cango 30,6 miljoen dollar, met een treasurypositie van 1.025,69 Bitcoins. Deze schuldafbouw, gecombineerd met recente kapitaalinjecties, waaronder een aandeleninvestering van 65 miljoen dollar door het management en een converteerbare obligatie van 10 miljoen dollar van DL Holdings, versterkt de balans van Cango ter ondersteuning van de geplande transitie naar energie- en AI-infrastructuur.

