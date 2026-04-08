Cango Inc. annonce une mise à jour opérationnelle pour mars 2026 ; optimisation stratégique de la flotte minière et amélioration de l'économie de production

DALLAS, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE : CANG), un mineur de bitcoins de premier plan qui s'appuie sur ses opérations mondiales pour développer une plateforme de calcul intégrée en matière d'énergie et d'IA, a annoncé aujourd'hui sa mise à jour opérationnelle pour mars 2026. Cango optimise stratégiquement ses activités minières afin de privilégier la marge de trésorerie plutôt que la croissance. Cela implique notamment d'optimiser le parc de mineurs, de mettre hors service les mineurs peu performants, de déployer des modèles alternatifs tels que la location de hashrate dans les régions où les frais d'hébergement sont élevés, et de transférer la capacité vers des régions où l'électricité est moins chère.

Stratégie opérationnelle : Efficacité ciblée et atténuation des risques

Au 31 mars 2026, le hashrate opérationnel total de Cango s'élevait à 37,01 EH/s, composé de son parc de minage propre et de contrats de location de hashrate. Ce modèle de production allégée donne la priorité à la résistance des marges plutôt qu'à l'échelle brute.

Catégorie Taux de change (EH/s) Auto-exploitation minière 27,98 Hashrate Leasing 9,02 Total du Hashrate opérationnel 37,01

Modernisation de la flotte et migration géographique : Cango met en œuvre de manière sélective des mises à niveau matérielles sur certaines parties de sa flotte d'origine. En déployant des mineurs de la série S21/S21XP spécifiquement dans des régions où les coûts de l'électricité sont élevés, comme le Paraguay et Oman, Cango tire parti d'une efficacité énergétique supérieure (J/TH) pour compenser les coûts de l'électricité. Parallèlement, Cango poursuit la migration de sa flotte élargie vers des juridictions stables et moins coûteuses.

Accords de partage des recettes : Cango a déployé un modèle de partage des revenus sur certains sites à coûts élevés avec des partenaires d'hébergement pour la durée restante de leurs contrats d'hébergement. Cet accord de collaboration permet d'aligner les intérêts et de garantir la viabilité des opérations, tant pour Cango que pour ses partenaires d'accueil, en cas de volatilité du marché.

Bien que certains efforts d'optimisation soient toujours en cours, Cango s'efforce de garantir des marges de trésorerie positives au niveau des sites afin de mieux protéger son activité minière principale contre les risques de baisse.

Gestion proactive des coûts

Le passage à un modèle de production allégée a entraîné une réduction substantielle des coûts de production unitaires. En mars 2026, Cango a atteint un coût moyen par pièce de 68 215,83 $. Cela représente une réduction de 19,3 % par rapport au coût moyen de 84 552 dollars par pièce déclaré au quatrième trimestre 2025. Cette amélioration de la base des coûts permet aux opérations minières de Cango d'être autonomes.

Désendettement stratégique

En mars, Cango a réalisé une vente stratégique de 2 000 bitcoins, dont le produit a été utilisé pour rembourser des prêts en cours garantis par des bitcoins. Au 31 mars 2026, l'encours total des prêts de Cango garantis par des bitcoins s'élevait à 30,6 millions de dollars, avec une position de trésorerie de 1 025,69 bitcoins. Ce désendettement, associé aux récentes injections de capitaux, notamment un apport en fonds propres de 65 millions de dollars de la part des dirigeants et une obligation convertible de 10 millions de dollars émise par DL Holdings, renforce le bilan de Cango afin de soutenir sa transition prévue vers les infrastructures énergétiques et d'intelligence artificielle.

Contact : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2933411/Logo.jpg