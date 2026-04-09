Cango Inc. anuncia la actualización operativa de marzo de 2026; optimiza la flota minera de forma estratégica y mejora la economía en la producción

DALLAS, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG), una empresa líder en minería de Bitcoin que aprovecha sus operaciones globales para desarrollar una plataforma integrada de energía y computación de IA, anunció hoy su actualización operativa para marzo de 2026. Cango está optimizando de forma estratégica sus operaciones mineras para priorizar el margen de efectivo ante la expansión. Esto incluye perfeccionar la flota minera, retirar los mineros ineficientes, implementar modelos alternativos como el alquiler del hashrate en regiones con altas tarifas de alojamiento y migrar la capacidad a regiones con menor costo energético.

Estrategia operativa: eficiencia dirigida y mitigación de riesgos

Para el 31 de marzo de 2026, el hashrate operativo total de Cango se encontraba en 37,01 EH/s, compuesto por su flota principal de minería propia y acuerdos de alquiler del hashrate. Este modelo de producción optimizada prioriza la resiliencia de los márgenes sobre la escala bruta.

Categoría Hashrate (EH/s) Autominería 27,98 Alquiler de hashrate 9,02 Hashrate operativo total 37,01

Modernización de la flota y migración geográfica: Cango está implementando de forma selectiva las actualizaciones de hardware en partes de su flota original. Al desplegar mineros de la serie S21/S21XP específicamente en regiones que experimentan altos costos de energía, como Paraguay y Omán, Cango aprovecha la eficiencia energética superior (J/TH) para compensar los costos de la electricidad. Al mismo tiempo, Cango continúa trasladando su flota, en su mayor parte, a jurisdicciones estables y de menor costo.

Acuerdos de participación en los ingresos: Cango ha implementado un modelo de participación en los ingresos en determinados sitios de mayor costo con socios de alojamiento web durante lo que queda de sus contratos de alojamiento. Este acuerdo de colaboración armoniza los intereses, ya que garantiza que las operaciones sigan siendo viables tanto para Cango como para sus socios anfitriones durante la volatilidad del mercado.

Si bien continúan algunos esfuerzos de optimización, el objetivo principal de Cango es garantizar márgenes de efectivo positivos a nivel de yacimiento para una mayor protección ante posibles pérdidas en su negocio minero principal.

Gestión proactiva de los costos

El cambio hacia un modelo de producción ajustada ha dado como resultado una reducción sustancial en los costos unitarios de producción. En marzo de 2026, Cango alcanzó un costo promedio en efectivo por moneda de 68.215,83 dólares. Esto representa una reducción del 19,3 % en comparación con el costo promedio en efectivo de 84.552 dólares por moneda, según lo informado en el cuarto trimestre de 2025. Esta mejora en los costos sitúa las operaciones mineras de Cango sobre una base autosostenible.

Desapalancamiento estratégico

En marzo, Cango completó una venta estratégica de 2.000 Bitcoins, cuyos ingresos se utilizaron para liquidar préstamos pendientes respaldados por Bitcoin. Para el 31 de marzo de 2026, el saldo total pendiente de préstamos respaldados por Bitcoin de Cango era de 30,6 millones de dólares, con una posición en tesorería de 1.025,69 Bitcoins. Esta reducción del endeudamiento, combinada con las recientes inyecciones de capital, que incluyen una inversión de capital de 65 millones de dólares por parte de la dirección y un bono convertible de 10 millones de dólares de DL Holdings, fortalece el balance de Cango para respaldar su transición planificada hacia la infraestructura energética y de inteligencia artificial.

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FUENTE Cango Inc.