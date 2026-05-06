Capital Group anuncia planos de abrir seu primeiro escritório no Oriente Médio

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 6 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Capital Group, uma das maiores e mais relevantes gestoras de investimentos ativos do mundo, anunciou hoje planos para estabelecer seu primeiro escritório no Oriente Médio, no ADGM. A empresa espera que o escritório de Abu Dhabi seja inaugurado oficialmente ainda este ano, sujeito às aprovações regulatórias.

Este é um marco importante na estratégia de longo prazo da Capital Group para acelerar o crescimento global. Isso reflete a convicção da empresa na região do Oriente Médio, nos EAU e em Abu Dhabi como um ecossistema financeiro forte e em rápida evolução, apoiado pelo Abu Dhabi Investment Office (ADIO).

O novo escritório em Abu Dhabi será o 35º da Capital Group no mundo, refletindo a abordagem consistente da empresa de estabelecer capacidades locais conectadas à sua plataforma global. Assim como em outros mercados, a intenção é crescer de forma gradual ao longo do tempo, alinhada às necessidades dos clientes e à cultura de investimento de longo prazo da Capital Group.

S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente do ADGM, afirmou: "Estamos satisfeitos em receber a Capital Group no ADGM, à medida que mais instituições financeiras globais de destaque escolhem Abu Dhabi como base para sua expansão regional de longo prazo. Essa decisão reforça o valor que os investidores atribuem à segurança regulatória, instituições sólidas e um ambiente estável para crescimento sustentável. Com um arcabouço jurídico robusto e acesso a capital profundo e de longo prazo, o ADGM foi estruturado para apoiar empresas globais que operam em grande escala. A presença da Capital Group fortalece ainda mais o papel de Abu Dhabi como ponte entre o capital internacional e as oportunidades regionais, além de um local onde parcerias duradouras são construídas com confiança."

Mike Gitlin, presidente e CEO da Capital Group, afirmou: "Adotamos uma abordagem deliberada e de longo prazo para expandir nossa presença global e avançamos apenas quando temos alta convicção. Este é um desses momentos. Estabelecer presença em Abu Dhabi demonstra nosso compromisso de estar mais próximos de nossos parceiros de negócios no Oriente Médio, bem como nossa intenção de explorar novos investimentos nessa região dinâmica."

A Capital Group está transferindo Benno Klingenberg-Timm, diretor de institucional para Europa e Ásia, que também assumirá a função adicional de diretor do escritório de Abu Dhabi. Klingenberg-Timm comentou: "Os EAU se consolidaram como um dos principais centros financeiros globais, refletindo a forte dinâmica de crescimento do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) e da região em geral. O Oriente Médio é importante tanto como mercado próprio quanto como uma porta de entrada natural que conecta Europa, Ásia e África."

A expansão da Capital Group para Abu Dhabi reflete o compromisso do ADIO em criar um ecossistema de serviços financeiros voltado para o futuro, liderado pela plataforma FIDA (FinTech, Insurance, Digital and Alternative Assets) do ADIO.

Fatima Al Hamadi, diretora do cluster FIDA, afirmou: "Estamos construindo em Abu Dhabi um ecossistema financeiro projetado para desenvolver capacidades financeiras de alto valor e exportáveis, possibilitando a próxima geração de fluxos globais de capital. Receber a Capital Group reflete tanto a força da nossa proposta de valor quanto nosso compromisso em colaborar com instituições líderes para impulsionar a inovação, aprofundar a conectividade de mercado e apoiar o crescimento sustentável em toda a região."

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FONTE Capital Group