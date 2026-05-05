Capital Group anuncia sus planes para abrir la primera oficina en Oriente Medio

ABU DABI, EAU, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Capital Group, una de las gestoras de inversión activa más grandes y líderes del mundo, anuncia hoy sus planes para establecer su primera oficina en Oriente Medio, en ADGM. La firma prevé que la oficina de Abu Dabi abra oficialmente sus puertas a finales de este año, sujeta a las aprobaciones regulatorias.

Este es un paso fundamental en la estrategia a largo plazo de Capital Group para acelerar su crecimiento global. Refleja la convicción de la firma en la región de Oriente Medio, los Emiratos Árabes Unidos y Abu Dabi como un ecosistema financiero sólido y en rápida evolución, respaldado por la Oficina de Inversiones de Abu Dabi (ADIO).

La oficina prevista en Abu Dabi será la número 35 de Capital Group en todo el mundo, lo que refleja el enfoque constante de la firma para establecer capacidades locales estrechamente vinculadas a su plataforma global. Al igual que en otros mercados, la intención es crecer de forma sostenida a lo largo del tiempo, en consonancia con las necesidades de los clientes y la cultura de inversión a largo plazo de Capital Group.

Su Excelencia Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente de ADGM, declaró: «Nos complace dar la bienvenida a Capital Group a ADGM, en un momento en que cada vez más instituciones financieras líderes a nivel mundial eligen Abu Dabi como base para su expansión regional a largo plazo. Su decisión subraya el valor que los inversores otorgan a la certeza regulatoria, a las instituciones sólidas y a un entorno estable para el crecimiento sostenible. Con un marco legal robusto y acceso a capital sustancial a largo plazo, ADGM está diseñado para apoyar a las empresas globales que operan a gran escala. La presencia de Capital Group refuerza aún más el papel de Abu Dabi como puente entre el capital internacional y las oportunidades regionales, y como un lugar donde se forjan alianzas duraderas con confianza».

Mike Gitlin, presidente y consejero delegado de Capital Group, afirmó: «Adoptamos un enfoque a largo plazo y metódico para expandir nuestra presencia global, y solo actuamos cuando tenemos una gran convicción. Este es uno de esos momentos. Establecer una presencia en Abu Dabi demuestra nuestro compromiso de estar más cerca de nuestros socios comerciales en todo Oriente Medio, así como nuestra intención de explorar nuevas inversiones en esta dinámica región».

Capital Group traslada a Benno Klingenberg-Timm, director de la división institucional para Europa y Asia, para que asuma también la responsabilidad de dirigir su oficina en Abu Dabi. Klingenberg-Timm comentó: «Los Emiratos Árabes Unidos se han consolidado como un centro financiero global líder, reflejo del fuerte dinamismo de crecimiento del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y de la región en general. Oriente Medio es importante tanto como mercado en sí mismo como puerta de entrada natural que conecta Europa, Asia y África».

La expansión de Capital Group en Abu Dabi refleja el compromiso de ADIO de crear un ecosistema de servicios financieros orientado al futuro, liderado por la plataforma de FinTech, Seguros, Activos Digitales y Alternativos (FIDA) de ADIO.

Fatima Al Hamadi, directora del clúster FIDA, indicó: «Estamos construyendo un ecosistema financiero en Abu Dabi diseñado para desarrollar capacidades financieras de alto valor y exportables que impulsen la próxima generación de flujos de capital globales. La bienvenida a Capital Group refleja tanto la solidez de nuestra propuesta de valor como nuestro compromiso de colaborar con instituciones líderes para impulsar la innovación, profundizar la conectividad del mercado y apoyar el crecimiento sostenible en toda la región».

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