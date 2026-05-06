Capital Group anuncia planes para abrir su primera oficina en Medio Oriente

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Capital Group, uno de los gestores de inversiones activos más grandes y líderes del mundo, anunció sus planes para establecer su primera oficina en Medio Oriente, en ADGM. La empresa espera que la oficina de Abu Dabi se inaugura formalmente a finales de este año, sujeta a las aprobaciones regulatorias.

Este es un avance histórico en la estrategia a largo plazo de Capital Group para acelerar el crecimiento a nivel mundial. Refleja la convicción de la empresa en la región de Medio Oriente, los Emiratos Árabes Unidos y Abu Dabi como un ecosistema financiero sólido y en rápida evolución, con el apoyo de la Oficina de Inversiones de Abu Dabi (ADIO).

La ubicación prevista en Abu Dabi será la 35.ª oficina de Capital Group en todo el mundo, lo que refleja el enfoque constante de la empresa para establecer capacidades locales que estén estrechamente conectadas con su plataforma global. Al igual que en otros mercados, la intención es construir de manera constante a lo largo del tiempo, en línea con las necesidades de los clientes y la cultura de inversión a largo plazo de Capital Group.

Su excelencia, Sr. Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente de ADGM, declaró: "Nos complace recibir a Capital Group a ADGM, ya que más instituciones financieras mundiales líderes eligen Abu Dabi como la base para su ampliación regional a largo plazo. Su decisión destaca el valor que los inversores otorgan a la certeza regulatoria, las instituciones sólidas y un entorno estable para el crecimiento sostenible. ADGM cuenta con un marco legal sólido y acceso a un capital profundo a largo plazo y está diseñada para apoyar a las empresas de gran magnitud a nivel mundial. La presencia de Capital Group fortalece aún más el papel de Abu Dabi como puente entre el capital internacional y las oportunidades regionales y como un lugar donde se forman alianzas duraderas y confiables".

Mike Gitlin, presidente y director ejecutivo de Capital Group, afirmó: "Adoptamos un enfoque a largo plazo y deliberado para construir nuestra huella a nivel mundial y nos movemos solo cuando tenemos una alta convicción. Este es uno de esos momentos. Establecer una presencia en Abu Dabi demuestra nuestro compromiso de estar más cerca de nuestros socios comerciales en todo Medio Oriente, así como nuestra intención de explorar nuevas inversiones en esta dinámica región".

Capital Group está reubicando a Benno Klingenberg-Timm, responsable de Institucional para Europa y Asia, para asumir la responsabilidad adicional de responsable de su oficina de Abu Dabi. Klingenberg-Timm comentó: "Los Emiratos Árabes Unidos se han establecido como un centro financiero mundial líder, lo que refleja la fuerte dinámica de crecimiento del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y de la región en general. Medio Oriente es importante tanto como un mercado por derecho propio como una puerta de entrada natural que conecta Europa, Asia y África".

La expansión de Capital Group en Abu Dabi refleja el compromiso de ADIO de crear un ecosistema de servicios financieros orientado al futuro liderado por la plataforma de tecnología financiera, seguros y activos digitales (FIDA) de ADIO.

Fatima Al Hamadi, responsable del Clúster FIDA, comentó: "Estamos construyendo un ecosistema financiero en Abu Dabi que está diseñado para desarrollar capacidades financieras exportables de alto valor que permitan la próxima generación de flujos de capital a nivel mundial. Recibir a Capital Group refleja tanto la fortaleza de nuestra propuesta de valor como nuestro compromiso de formar alianza con instituciones líderes para impulsar la innovación, profundizar la conectividad del mercado y apoyar el crecimiento sostenible en toda la región".

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FUENTE Capital Group