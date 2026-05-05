Capital Group annonce l'ouverture de son premier bureau au Moyen-Orient

ABOU DABI, EAU, 5 mai 2026 /PRNewswire/ -- Capital Group, l'un des plus grands leaders mondiaux de la gestion d'investissements actifs, annonce aujourd'hui son intention d'établir son premier bureau au Moyen-Orient, au sein de l'Abu Dhabi Global Market (ADGM). La société prévoit d'inaugurer officiellement son bureau d'Abou Dabi dans le courant de l'année, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

Il s'agit d'une étape majeure dans la stratégie à long terme de Capital Group, qui vise à accélérer sa croissance au niveau mondial. Cette nouvelle implantation illustre la confiance de la société dans la région du Moyen-Orient, les Émirats arabes unis et Abou Dabi, qui constituent un écosystème financier solide et en évolution rapide, soutenu par le Bureau d'investissement d'Abou Dabi (ADIO).

Le site prévu à Abou Dabi sera le 35e bureau de Capital Group dans le monde, et renvoie à l'approche cohérente de la société : établir des capacités locales étroitement liées à sa plateforme mondiale. Comme sur d'autres marchés, l'objectif est de construire au fil du temps une présence continue, répondant aux besoins des clients et conforme à la culture d'investissement à long terme de Capital Group.

Son Excellence Ahmed Jasim Al Zaabi, président de l'ADGM, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir Capital Group à l'ADGM, car de plus en plus d'institutions financières mondiales de premier plan choisissent Abou Dabi comme base de leur expansion régionale à long terme. Leur décision souligne la valeur que les investisseurs accordent à la certitude réglementaire, à des institutions solides et à un environnement stable pour une croissance durable. Grâce à un cadre juridique fiable, doublé d'un accès facilité à des capitaux abondants et à long terme, l'ADGM est conçu pour soutenir les sociétés mondiales qui opèrent à grande échelle. La présence de Capital Group consolide le rôle d'Abou Dabi comme un pont entre les capitaux internationaux et les perspectives régionales, comme un lieu où des partenariats durables peuvent être noués en toute confiance. »

Mike Gitlin, président-directeur général de Capital Group, a ajouté : « Nous adoptons délibérément une approche à long terme pour développer notre présence mondiale, et nous n'agissons que lorsque nous sommes pleinement convaincus. Nous sommes précisément à un tel moment. L'établissement d'une présence à Abou Dabi témoigne de notre volonté de nous rapprocher de nos partenaires commerciaux dans tout le Moyen-Orient et de notre intention d'envisager d'autres possibilités d'investissement dans cette région dynamique. »

Capital Group envoie à l'AGDM Benno Klingenberg-Timm, responsable des affaires institutionnelles pour l'Europe et l'Asie, qui assumera en plus la direction du bureau d'Abou Dabi. M. Klingenberg-Timm a commenté : « Les Émirats arabes unis se sont imposés comme un centre financier mondial de premier plan, qui confirme la forte dynamique de croissance du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et de la région dans son ensemble. Le Moyen-Orient est important à la fois comme marché à part entière et comme passerelle naturelle entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. »

L'expansion de Capital Group à Abou Dabi corrobore l'attachement du Bureau d'investissement d'Abou Dabi (ADIO) à créer un écosystème de services financiers d'avenir autour de sa plateforme de technologie financière, d'assurance, d'actifs numériques et alternatifs (FIDA).

Fatima Al Hamadi, responsable du groupe FIDA, a expliqué : « Nous construisons à Abou Dabi un écosystème financier pensé pour développer des capacités financières de grande valeur et exportables, au service de la prochaine génération de flux de capitaux mondiaux. L'accueil de Capital Group reflète à la fois la force de notre proposition de valeur et notre détermination à travailler en partenariat avec des institutions de premier plan pour stimuler l'innovation, relier plus étroitement les marchés et soutenir une croissance durable dans toute la région. »

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