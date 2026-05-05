كابيتال جروب تعلن عن خططها لافتتاح أول مكتب لها في الشرق الأوسط

سيتضمن حضورها الجديد في أبوظبي قدرات استثمارية وتشغيلية وخدمات موجهة للعملاء، بما يعزز التزام كابيتال جروب طويل الأمد تجاه عملائها والمنطقة

أبوظبي, 5 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ --— أعلنت كابيتال جروب، إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات النشطة الرائدة عالمياً، اليوم عن خططها لافتتاح أول مكتب لها في الشرق الأوسط، وتحديداً في أبوظبي العالمي (ADGM). ومن المتوقع افتتاح مكتب أبوظبي رسمياً في وقت لاحق من العام الجاري، رهناً باستكمال الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتُعد هذه الخطوة محطة استراتيجية بارزة ضمن مسيرة "كابيتال جروب" طويلة الأمد لتسريع وتيرة نموها العالمي، وجاءت بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار في إطار جهوده المستمرة لاستقطاب المؤسسات المالية العالمية وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي. كما تعكس ثقة الشركة الراسخة في الإمكانات الواعدة لمنطقة الشرق الأوسط، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأبوظبي باعتبارها منظومة مالية متكاملة ومتسارعة التطور.

وسيُمثل مكتب أبوظبي المرتقب المكتب الخامس والثلاثين لـ"كابيتال جروب" عالمياً، بما يعكس نهج الشركة المتّسق في ترسيخ حضور محلي يرتبط بشكل وثيق بمنصتها العالمية. وكما هو الحال في الأسواق الأخرى، تعتزم الشركة التوسع تدريجياً بمرور الوقت، بما يتماشى مع احتياجات العملاء ويرتكز إلى نهج الشركة القائم على الاستثمار طويل الأمد.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): "يسرنا الترحيب بكابيتال جروب في أبوظبي العالمي (ADGM)، في وقت تتجه فيه المؤسسات المالية العالمية الرائدة بشكل متزايد إلى اختيار أبوظبي مركزاً لتوسعها الإقليمي طويل الأمد. ويؤكد هذا القرار الأهمية التي يوليها المستثمرون لليقين التنظيمي، وقوة المؤسسات، وبيئة مستقرة تدعم النمو المستدام. وبفضل إطار قانوني متين وإمكانية الوصول إلى رؤوس أموال مؤسسية ضخمة وطويلة الأجل، يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) منصة راسخة لدعم الشركات العالمية العاملة على نطاق واسع. كما يعزز حضور كابيتال جروب مكانة أبوظبي كحلقة وصل بين رؤوس الأموال العالمية والفرص الإقليمية، وكوجهة تُبنى فيها شراكات مستدامة بثقة".

ومن جانبه، قال مايك جيتلين، الرئيس والمدير التنفيذي في كابيتال جروب: " نتبنى نهجاً مدروساً وطويل الأمد في توسيع حضورنا العالمي، ولا نتخذ خطواتنا إلا عند توافر قناعة راسخة. وتمثل هذه الخطوة إحدى تلك المحطات المحورية، إذ يعكس تأسيس حضور لنا في أبوظبي التزامنا بالاقتراب أكثر من شركائنا في الأعمال في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ويؤكد عزمنا على استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية في هذه المنطقة الحيوية".

وتعتزم "كابيتال جروب" نقل بينو كلينغنبرغ-تيم، رئيس قسم العملاء المؤسسيين في أوروبا وآسيا، ليتولى إلى جانب مهامه الحالية، مسؤولية قيادة مكتب أبوظبي. وقال كلينغنبرغ - تيم: "رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، بما يعكس ديناميكيات النمو القوية في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة الأوسع. وتكتسب منطقة الشرق الأوسط أهمية متزايدة، سواء كسوق قائمة بحد ذاتها أو كبوابة استراتيجية تربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا".

ويعكس توسع "كابيتال جروب" في أبوظبي التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بتطوير منظومة خدمات مالية متقدمة ومواكبة للمستقبل، من خلال مجمَّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة ((FIDA.

وقالت فاطمة الحمادي، رئيسة مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة(FIDA): "نهدف في مكتب أبوظبي للاستثمار، ومن خلال مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA)، إلى بناء منظومة مالية متكاملة تجمع بين الحلول المبتكرة والتقنيات الرقمية والأطر التنظيمية المتقدمة، بما يرسخ مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي متقدّم. ويعكس قرار "كابيتال جروب" بالتوسع في أبوظبي كفاءة هذه المنظومة وجاذبيتها للمؤسسات العالمية التي تتبنى رؤى طويلة الأمد. كما يؤكد التزامنا بدعم تدفقات رأس المال النوعية، وتعزيز التكامل بين الأسواق العالمية، بما يسهم في دعم النمو المستدام واقتصاد المستقبل.

نبذة عن كابيتال جروب

مع اقتراب كابيتال جروب من الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها في عام 2031، تظل استراتيجيتها طويلة الأمد راسخة في مهمتها المتمثلة في تحسين حياة الأفراد من خلال الاستثمار الناجح. ويعمل لدى الشركة أكثر من 9,000 موظف، وتدير عملياتها عبر 34 مكتباً حول العالم، حيث تدير أصولاً بقيمة 3.3 تريليون دولار أمريكي لصالح ملايين العملاء من الأفراد والمؤسسات على مستوى العالم¹.

¹ البيانات كما في 31 ديسمبر 2025. المصدر: كابيتال جروب.

