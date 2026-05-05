Capital Group kündigt Pläne zur Eröffnung einer ersten Niederlassung im Nahen Osten an

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Capital Group, einer der weltweit größten und führenden aktiven Vermögensverwalter, gibt heute Pläne zur Eröffnung ihrer ersten Niederlassung im Nahen Osten, und zwar im ADGM, bekannt. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Niederlassung in Abu Dhabi noch in diesem Jahr offiziell eröffnet wird, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.

Dies ist ein Meilenstein in der langfristigen Strategie der Capital Group, ihr Wachstum weltweit zu beschleunigen. Er spiegelt die Überzeugung des Unternehmens wider, dass die Region des Nahen Ostens, die Vereinigten Arabischen Emirate und Abu Dhabi ein sich rasch entwickelndes und starkes Finanzökosystem bilden, das vom Abu Dhabi Investment Office (ADIO) unterstützt wird.

Der geplante Standort in Abu Dhabi wird die 35. Niederlassung der Capital Group weltweit sein und spiegelt den konsequenten Ansatz des Unternehmens wider, lokale Kapazitäten aufzubauen, die eng mit seiner globalen Plattform verbunden sind. Wie in anderen Märkten ist es das Ziel, im Laufe der Zeit stetig zu wachsen, im Einklang mit den Kundenbedürfnissen und der langfristigen Anlagekultur der Capital Group.

S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender der ADGM, sagte: „Wir freuen uns, die Capital Group bei der ADGM willkommen zu heißen, da immer mehr führende globale Finanzinstitute Abu Dhabi als Basis für ihre langfristige regionale Expansion wählen. Ihre Entscheidung unterstreicht den Wert, den Investoren auf regulatorische Sicherheit, starke Institutionen und ein stabiles Umfeld für nachhaltiges Wachstum legen. Mit einem robusten Rechtsrahmen und Zugang zu tiefem, langfristigem Kapital ist die ADGM darauf ausgelegt, global agierende Unternehmen in großem Maßstab zu unterstützen. Die Präsenz der Capital Group stärkt Abu Dhabis Rolle als Brücke zwischen internationalem Kapital und regionalen Chancen sowie als Ort, an dem dauerhafte Partnerschaften mit Vertrauen geschlossen werden."

Mike Gitlin, Präsident und CEO der Capital Group, sagte: „Wir verfolgen einen langfristigen und wohlüberlegten Ansatz beim Aufbau unserer globalen Präsenz und handeln nur, wenn wir von einer Sache fest überzeugt sind. Dies ist einer dieser Momente. Die Etablierung einer Präsenz in Abu Dhabi unterstreicht unser Engagement, näher an unseren Geschäftspartnern im gesamten Nahen Osten zu sein, sowie unsere Absicht, weitere Investitionen in dieser dynamischen Region zu prüfen."

Die Capital Group versetzt Benno Klingenberg-Timm, Leiter des Bereichs Institutional für Europa und Asien, in die zusätzliche Funktion als Leiter des Büros in Abu Dhabi. Klingenberg-Timm kommentierte: „Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich als führendes globales Finanzzentrum etabliert, was die starke Wachstumsdynamik des Golf-Kooperationsrats (GCC) und der gesamten Region widerspiegelt. Der Nahe Osten ist sowohl als eigenständiger Markt als auch als natürliches Tor zwischen Europa, Asien und Afrika von Bedeutung."

Die Expansion der Capital Group nach Abu Dhabi spiegelt das Engagement der ADIO wider, ein zukunftsorientiertes Finanzdienstleistungs-Ökosystem zu schaffen, das von der ADIO-Plattform für FinTech, Versicherungen, digitale und alternative Vermögenswerte (FIDA) angeführt wird.

Fatima Al Hamadi, Leiterin des FIDA-Clusters, sagte: „Wir bauen in Abu Dhabi ein Finanzökosystem auf, das darauf ausgelegt ist, hochwertige, exportierbare Finanzkompetenzen zu entwickeln, die die nächste Generation globaler Kapitalströme ermöglichen. Die Aufnahme der Capital Group spiegelt sowohl die Stärke unseres Wertversprechens als auch unser Engagement für Partnerschaften mit führenden Institutionen wider, um Innovationen voranzutreiben, die Marktvernetzung zu vertiefen und nachhaltiges Wachstum in der gesamten Region zu unterstützen."

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