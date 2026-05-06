캐피탈 그룹, 중동 첫 사무소 개설 계획 발표

아부다비, 아랍에미리트, 2026년 5월 6일 /PRNewswire/ -- 세계 최대 규모의 선도적인 액티브 투자 운용사 중 하나인 캐피탈 그룹(Capital Group)이 5월 5일, ADGM에 중동 첫 사무소 설립 계획을 발표했다. 회사는 규제 승인을 조건으로 아부다비 사무소가 올해 말 공식 개소할 것으로 예상한다.

이는 글로벌 성장을 가속화하려는 캐피탈 그룹의 장기 전략에서 중요한 이정표가 되는 단계다. 이는 아부다비 투자진흥청(Abu Dhabi Investment Office, ADIO)의 지원을 받아 급변하는 강력한 금융 생태계로서 중동 지역, 아랍에미리트 및 아부다비에 대한 회사의 확신을 반영한다.

계획된 아부다비 거점은 캐피탈 그룹의 전 세계 35번째 사무소가 될 것이며, 글로벌 플랫폼과 긴밀하게 연결된 현지 역량을 구축하는 회사의 일관된 접근 방식을 반영한다. 다른 시장과 마찬가지로, 고객의 요구와 캐피탈 그룹의 장기 투자 문화에 맞춰 시간을 두고 꾸준히 구축해 나가는 것이 그 의도이다.

ADGM 회장인 아흐메드 자심 알 자비(Ahmed Jasim Al Zaabi) 각하는 "더 많은 선도적인 글로벌 금융 기관들이 장기적인 지역 확장의 거점으로 아부다비를 선택함에 따라 캐피탈 그룹을 ADGM에 맞이하게 되어 기쁘다. 그들의 결정은 투자자들이 규제 확실성, 강력한 기관, 지속 가능한 성장을 위한 안정적인 환경에 부여하는 가치를 강조한다. 견고한 법적 프레임워크와 깊고 장기적인 자본에 대한 접근을 통해 ADGM은 대규모로 운영되는 글로벌 기업들을 지원하도록 구축되었다. 캐피탈 그룹의 진출은 국제 자본과 지역 기회 사이의 가교이자 지속적인 파트너십이 확신을 가지고 형성되는 장소로서 아부다비의 역할을 강화한다"고 말했다.

캐피탈 그룹의 마이크 기틀린(Mike Gitlin) 사장 겸 최고경영자는 "우리는 글로벌 거점의 구축에 장기적이고 신중한 접근법을 취하며, 높은 확신이 있을 때만 움직인다. 지금이 바로 그런 순간 중 하나다. 아부다비에 거점을 설립하는 것은 중동 전역의 비즈니스 파트너들과 더 가까워지려는 우리의 약속과 이 역동적인 지역에서 추가적인 투자를 모색하겠다는 의도를 보여준다"고 말했다.

캐피탈 그룹은 유럽 및 아시아 기관 투자 책임자인 베노 클링엔베르크-팀(Benno Klingenberg-Timm)을 이동시켜 아부다비 사무소장이라는 추가 책임을 맡게 했다. 클링엔베르크-팀은 "아랍에미리트는 걸프협력회의(Gulf Cooperation Council, GCC)와 더 광범위한 지역의 강력한 성장 역동성을 반영하여 선도적인 글로벌 금융 센터로 자리 잡았다. 중동은 그 자체로 중요한 시장이자 유럽, 아시아 및 아프리카를 연결하는 자연스러운 관문으로서 중요하다"고 언급했다.

캐피탈 그룹의 아부다비 확장은 ADIO의 핀테크, 보험, 디지털 및 대체 자산(FIDA) 플랫폼이 주도하는 미래 지향적인 금융 서비스 생태계를 만들려는 ADIO의 헌신을 반영한다.

FIDA 클러스터의 파티마 알 하마디(Fatima Al Hamadi) 대표는 "우리는 차세대 글로벌 자본 흐름을 가능하게 하는 고부가가치의 수출 가능한 금융 역량을 개발하도록 설계된 금융 생태계를 아부다비에 구축하고 있다. 캐피탈 그룹을 맞이하는 것은 우리 가치 제안의 강점과 혁신을 주도하고, 시장 연결성을 심화하며, 지역 전반에 걸친 지속 가능한 성장을 지원하기 위해 선도적인 기관들과 파트너십을 맺으려는 우리의 약속을 모두 반영한다"고 말했다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg

SOURCE Capital Group