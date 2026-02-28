COPENHAGUE, Dinamarca, 28 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Carlsberg e seu parceiro de longa data, o Liverpool FC (LFC), estão dando um passo significativo para garantir que a atmosfera elétrica do Estádio Anfield seja acessível a todos os torcedores.

Carlsberg and Liverpool FC bring fans together to sign the iconic anthem, You'll Never Walk Alone, in British Sign Language. Performed ahead of the Club's match against West Ham on Saturday 28th February, the moment kicks off the beginning of a long-term commitment to give fans more access to more of the best in football. Speed Speed Carlsberg and Liverpool FC bring fans together to sign the iconic anthem, You'll Never Walk Alone, in British Sign Language. Performed ahead of the Club's match against West Ham on Saturday 28th February, the moment kicks off the beginning of a long-term commitment to give fans more access to more of the best in football.

Reconhecendo que muitos torcedores ficaram de fora da experiência no dia do jogo, Carlsberg trabalhou com o LFC e a British Deaf Association (BDA) para ensinar os fãs de Anfield a interpretar uma versão de "You'll Never Walk Alone" em Língua de Sinais Britânica (BSL). Essa iniciativa transforma o hino icônico em uma experiência verdadeiramente inclusiva durante o jogo contra o West Ham em 28 de fevereiro, reconhecido como a partida oficial 'Red Together' do Clube, celebrando o compromisso do clube com igualdade, diversidade e inclusão.

Pesquisas do Carlsberg destacam uma diferença significativa de inclusão no futebol, já que 81% dos torcedores surdos e com deficiência auditiva desejam participar dos cânticos nos dias de jogo, mas não conseguem fazê-lo. Essa falta de acessibilidade leva a uma sensação de isolamento, com 74% dos afetados se sentindo desconectados da atmosfera do estádio.

Ao não ouvir o rugido da multidão e o canto coletivo, esses indivíduos frequentemente ficam privados da camaradagem e dos momentos emocionais que definem a experiência esportiva ao vivo.

95% dos torcedores surdos e com deficiência auditiva admitem se sentir excluídos em pubs e fãs zones, o que os desencoraja de assistir a esportes ao vivo, então a necessidade de mudança é clara. Carlsberg está comprometida em oferecer mais acesso a mais do melhor do futebol, muito depois do apito final, em 28 de fevereiro.

Carlsberg e LFC estão garantindo intérpretes da BSL em todos os jogos em casa masculinos e femininos após o jogo contra o West Ham. Apelidados de 'Intérpretes de Fãs', eles assinarão comentários pré-jogo e "You'll Never Walk Alone" com a esperança de expandir ainda mais seu papel na próxima temporada, garantindo que torcedores surdos e com deficiência auditiva não percam esses elementos-chave do jogo.

Para combater a exclusão que torcedores surdos e com deficiência auditiva enfrentam durante o dia do jogo, Carlsberg também está treinando a equipe dos bares do LFC em linguagem de sinais básica e oferecendo treinamento em língua de sinais para funcionários dos bares e pubs do LFC ao redor do mundo, incluindo membros selecionados das equipes de pubs em 16 pubs Greene King Sport em todo Merseyside.

Este trabalho defende o princípio central da Carlsberg de que o poder do futebol reside em sua paixão coletiva. "Uma das melhores partes do futebol é o rugido compartilhado e a emoção crua, a explosão espontânea de alegria. Isso cria um sentimento de pertencimento que une milhões", afirmou Lynsey Woods, diretora global de marca da Carlsberg.

"No entanto, isso só é verdadeiramente coletivo quando todos têm acesso a ele. Como um parceiro orgulhoso do Liverpool FC há mais de 30 anos, trabalhamos juntos para garantir que os torcedores tenham as melhores experiências - ajudando a remover as barreiras para quem fica de fora. Ao introduzir a linguagem de sinais no coração de Anfield, não estamos apenas ensinando sinais; estamos assinando nosso compromisso com um jogo mais inclusivo e acessível para todos que sangram Vermelho."

Rishi Jain, diretor de impacto do Liverpool FC, acrescentou: "Junto com a Carlsberg, temos orgulho de oferecer uma iniciativa que realmente corresponde a tudo o que 'You' ll Never Walk Alone'significa.

"Ao ensinar os torcedores de Anfield a assinar o hino na Língua de Sinais Britânica, estamos retribuindo aos nossos torcedores surdos e com deficiência auditiva, garantindo que se sintam mais incluídos na experiência do dia do jogo.

"Esse compromisso de longo prazo com os intérpretes da BSL e a inclusão mais ampla de torcedores está no centro de nossa estratégia contínua 'Red Together' para tornar nosso clube acessível e inclusivo para todos, e seu lançamento durante nossa partida dedicada de 2025/26 Red Together o torna especialmente significativo."

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2922863/Carlsberg_Group_LFC.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922862/Carlsberg_Group.jpg

FONTE Carlsberg Group