CARLSBERG FAZ TODO TORCEDOR SE SENTIR PARTE DO MATCHDAY COM A VERSÃO DA BSL DE "YOU'LL NEVER WALK ALONE"

28 fev, 2026, 20:55 GMT
COPENHAGUE, Dinamarca, 28 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Carlsberg e seu parceiro de longa data, o Liverpool FC (LFC), estão dando um passo significativo para garantir que a atmosfera elétrica do Estádio Anfield seja acessível a todos os torcedores.
Reconhecendo que muitos torcedores ficaram de fora da experiência no dia do jogo, Carlsberg trabalhou com o LFC e a British Deaf Association (BDA) para ensinar os fãs de Anfield a interpretar uma versão de "You'll Never Walk Alone" em Língua de Sinais Britânica (BSL). Essa iniciativa transforma o hino icônico em uma experiência verdadeiramente inclusiva durante o jogo contra o West Ham em 28 de fevereiro, reconhecido como a partida oficial 'Red Together' do Clube, celebrando o compromisso do clube com igualdade, diversidade e inclusão.
Pesquisas do Carlsberg destacam uma diferença significativa de inclusão no futebol, já que 81% dos torcedores surdos e com deficiência auditiva desejam participar dos cânticos nos dias de jogo, mas não conseguem fazê-lo. Essa falta de acessibilidade leva a uma sensação de isolamento, com 74% dos afetados se sentindo desconectados da atmosfera do estádio.
Ao não ouvir o rugido da multidão e o canto coletivo, esses indivíduos frequentemente ficam privados da camaradagem e dos momentos emocionais que definem a experiência esportiva ao vivo.
95% dos torcedores surdos e com deficiência auditiva admitem se sentir excluídos em pubs e fãs zones, o que os desencoraja de assistir a esportes ao vivo, então a necessidade de mudança é clara. Carlsberg está comprometida em oferecer mais acesso a mais do melhor do futebol, muito depois do apito final, em 28 de fevereiro.
Carlsberg e LFC estão garantindo intérpretes da BSL em todos os jogos em casa masculinos e femininos após o jogo contra o West Ham. Apelidados de 'Intérpretes de Fãs', eles assinarão comentários pré-jogo e "You'll Never Walk Alone" com a esperança de expandir ainda mais seu papel na próxima temporada, garantindo que torcedores surdos e com deficiência auditiva não percam esses elementos-chave do jogo.
Para combater a exclusão que torcedores surdos e com deficiência auditiva enfrentam durante o dia do jogo, Carlsberg também está treinando a equipe dos bares do LFC em linguagem de sinais básica e oferecendo treinamento em língua de sinais para funcionários dos bares e pubs do LFC ao redor do mundo, incluindo membros selecionados das equipes de pubs em 16 pubs Greene King Sport em todo Merseyside.
Este trabalho defende o princípio central da Carlsberg de que o poder do futebol reside em sua paixão coletiva. "Uma das melhores partes do futebol é o rugido compartilhado e a emoção crua, a explosão espontânea de alegria. Isso cria um sentimento de pertencimento que une milhões", afirmou Lynsey Woods, diretora global de marca da Carlsberg.
"No entanto, isso só é verdadeiramente coletivo quando todos têm acesso a ele. Como um parceiro orgulhoso do Liverpool FC há mais de 30 anos, trabalhamos juntos para garantir que os torcedores tenham as melhores experiências - ajudando a remover as barreiras para quem fica de fora. Ao introduzir a linguagem de sinais no coração de Anfield, não estamos apenas ensinando sinais; estamos assinando nosso compromisso com um jogo mais inclusivo e acessível para todos que sangram Vermelho."
Rishi Jain, diretor de impacto do Liverpool FC, acrescentou: "Junto com a Carlsberg, temos orgulho de oferecer uma iniciativa que realmente corresponde a tudo o que 'You' ll Never Walk Alone'significa.
"Ao ensinar os torcedores de Anfield a assinar o hino na Língua de Sinais Britânica, estamos retribuindo aos nossos torcedores surdos e com deficiência auditiva, garantindo que se sintam mais incluídos na experiência do dia do jogo.
"Esse compromisso de longo prazo com os intérpretes da BSL e a inclusão mais ampla de torcedores está no centro de nossa estratégia contínua 'Red Together' para tornar nosso clube acessível e inclusivo para todos, e seu lançamento durante nossa partida dedicada de 2025/26 Red Together o torna especialmente significativo."
