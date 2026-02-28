COPENHAGUE, Danemark, 28 février 2026 /PRNewswire/ -- Carlsberg et son partenaire de longue date, le Liverpool FC (LFC), prennent une mesure importante pour s'assurer que l'atmosphère électrique du stade d'Anfield est accessible à tous les supporters.

Carlsberg and Liverpool FC bring fans together to sign the iconic anthem, You'll Never Walk Alone, in British Sign Language. Performed ahead of the Club's match against West Ham on Saturday 28th February, the moment kicks off the beginning of a long-term commitment to give fans more access to more of the best in football. Speed Speed Carlsberg and Liverpool FC bring fans together to sign the iconic anthem, You'll Never Walk Alone, in British Sign Language. Performed ahead of the Club's match against West Ham on Saturday 28th February, the moment kicks off the beginning of a long-term commitment to give fans more access to more of the best in football.

Consciente que trop de supporters ont été laissés à l'écart de l'expérience des jours de match, Carlsberg a collaboré avec le LFC et l'Association britannique des sourds (BDA) pour apprendre aux supporters d'Anfield à interpréter « You'll Never Walk Alone » en langue des signes britannique (BSL). Cette initiative transforme l'hymne emblématique en une expérience véritablement inclusive lors du match de West Ham le 28e février, reconnu comme le match officiel "Red Together" du club, célébrant l'engagement du club en faveur de l'égalité, de la diversité et de l'inclusion.

L'étude de Carlsberg met en évidence un important déficit d'inclusion dans le football, puisque 81 % des supporters sourds et malentendants souhaitent participer aux chants du jour du match, mais ne se sentent pas en mesure de le faire. Ce manque d'accessibilité entraîne un sentiment d'isolement, 74 % des personnes concernées se sentant déconnectées de l'ambiance du stade.

En ne bénéficiant pas du rugissement de la foule et des chants collectifs, ces personnes sont souvent privées de la camaraderie et des émotions fortes qui caractérisent l'expérience sportive en direct.

95 % des supporters sourds et malentendants admettent se sentir exclus des pubs et des fan zones, ce qui les dissuade d'assister à des retransmissions sportives, d'où la nécessité d'un changement. Carlsberg s'engage à offrir un meilleur accès au meilleur du football longtemps après le coup de sifflet final du 28e février.

Carlsberg et le LFC garantissent la présence d'interprètes BSL lors de chaque match à domicile des équipes masculine et féminine après le match de West Ham. Surnommés « Interprètes des supporters », ils signeront les commentaires d'avant-match et « You'll Never Walk Alone » et espèrent étendre leur rôle la saison prochaine, afin de s'assurer que les supporters sourds et malentendants ne manquent pas ces éléments clés du jeu.

Pour lutter contre l'exclusion des supporters sourds et malentendants les jours de match, Carlsberg forme également le personnel des bars du LFC à la langue des signes de base et offre une formation en langue des signes au personnel des bars et des pubs des supporters du LFC dans le monde entier, y compris à certains membres de l'équipe de 16 pubs Greene King Sport dans le comté de Merseyside.

Ce travail défend le principe fondamental de Carlsberg selon lequel la puissance du football réside dans sa passion collective. « L'un des meilleurs aspects du football, c'est le rugissement partagé et l'émotion brute, l'explosion spontanée de joie. Elle crée un sentiment d'appartenance qui unit des millions de personnes », a déclaré Lynsey Woods, directrice mondiale de la marque Carlsberg.

« Mais elle n'est vraiment collective que si tout le monde y a accès. En tant que fier partenaire du Liverpool FC depuis plus de 30 ans, nous avons collaboré avec pour faire en sorte que les supporters vivent les meilleures expériences - en aidant à éliminer les obstacles pour ceux qui n'y ont pas accès. En introduisant la langue des signes au cœur d'Anfield, nous ne nous contentons pas d'enseigner les signes, nous signons notre engagement en faveur d'un jeu plus inclusif et accessible à tous ceux qui portent le maillot rouge. »

Rishi Jain, directeur de l'impact au Liverpool FC, a ajouté : « En collaboration avec Carlsberg, nous sommes fiers de lancer une initiative qui est à la hauteur de tout ce que signifie « You'll Never Walk Alone » (Vous ne marcherez jamais seul).

En apprenant aux fans d'Anfield à signer l'hymne en langue des signes britannique, nous rendons la pareille à nos supporters sourds et malentendants, en veillant à ce qu'ils se sentent mieux intégrés dans l'expérience du jour du match.

Cet engagement à long terme en faveur des interprètes BSL et de l'inclusion des supporters est au cœur de notre stratégie « Red Together » visant à rendre notre club accessible et inclusif pour tous, et son lancement lors de notre match 2025/26 Red Together lui donne une signification particulière. »

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2922863/Carlsberg_Group_LFC.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2922862/Carlsberg_Group.jpg