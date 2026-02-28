CARLSBERG HACE QUE TODOS LOS AFICIONADOS SE SIENTAN PARTE DE LA JORNADA CON LA INTERPRETACIÓN DE BSL DE "YOU'LL NEVER WALK ALONE"

COPENHAGUE, Dinamarca, 28 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Carlsberg y su socio de larga data, el Liverpool FC (LFC), están dando un paso importante para garantizar que la atmósfera eléctrica del Anfield Stadium sea accesible para todos los aficionados.

Carlsberg reconoce que muchos aficionados se han quedado al margen de la experiencia del día del partido, por lo que trabajó con LFC y la Asociación Británica de Sordos (BDA, por sus siglas en inglés) para enseñar a los aficionados en Anfield a realizar una interpretación de "You 'll Never Walk Alone" en lenguaje de señas británico (BSL, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa convierte el emblemático himno en una experiencia verdaderamente inclusiva durante el partido del West Ham, el 28 de febrero, reconocido como el partido oficial del Club "Red Together", que celebra el compromiso del Club con la igualdad, la diversidad y la inclusión.

La investigación de Carlsberg destaca una brecha de inclusión considerable en el fútbol, ya que el 81 % de los aficionados sordos y con problemas de audición desean participar en los cánticos del día del partido, pero no pueden cantar. Esta falta de accesibilidad provoca una sensación de aislamiento, ya que el 74 % de los afectados se siente desconectado del ambiente del estadio.

Al perderse el rugido de la multitud y el canto colectivo, estas personas con frecuencia se ven privadas de la camaradería y los altibajos emocionales que definen la experiencia deportiva en vivo.

El 95 % de los aficionados sordos y con problemas de audición admiten sentirse excluidos en los pubs y las zonas para aficionados, lo que les disuade de asistir a deportes en vivo, por lo que la necesidad de un cambio es evidente. Carlsberg se compromete a brindar más acceso a más de lo mejor del fútbol mucho después del silbato final, el 28 de febrero.

Carlsberg y LFC garantizan que habrá intérpretes de BSL en cada partido de local de hombres y mujeres, luego del partido del West Ham. Apodados 'Fan Interpreters', firmarán comentarios previos al partido y "Nunca caminarás solo" con la esperanza de ampliar aún más su papel la próxima temporada, asegurando que los fanáticos sordos y con problemas de audición no se pierdan estos elementos clave del juego.

Además, para prevenir la exclusión que afrontan los aficionados sordos y con problemas de audición durante el día del partido, Carlsberg capacita al personal del bar de LFC en lenguaje de señas básico y brinda capacitación en lenguaje de señas al personal de bares y pubs para aficionados de LFC en todo el mundo, incluidos miembros selectos del equipo de pubs en 16 pubs Greene King Sport en Merseyside.

Este trabajo defiende el principio fundamental de Carlsberg de que el poder del fútbol reside en su pasión colectiva. "Una de las mejores partes del fútbol es el clamor y la emoción a flor de piel compartidos, la explosión espontánea de alegría. Este clamor genera un sentimiento de pertenencia que une a millones", afirmó Lynsey Woods, directora global de Marca de Carlsberg.

"Sin embargo, esta emoción solo es verdaderamente colectiva cuando todos tienen acceso a ella. Como orgulloso socio del Liverpool FC durante más de 30 años, hemos estado trabajando juntos para asegurarnos de que los aficionados tengan las mejores experiencias, por lo que ayudamos a eliminar las barreras para quienes no pueden oír. Al introducir el lenguaje de señas como algo fundamental en Anfield, no solo estamos enseñando señas; estamos firmando nuestro compromiso con partidos más inclusivos y accesibles para todos los apasionados del Rojo."

Rishi Jain, director de Impacto del Liverpool FC, agregó: "Junto con Carlsberg, nos enorgullece ofrecer una iniciativa que realmente está a la altura de todo lo que significa 'Nunca caminarás solo'.

"Al enseñar a los aficionados en Anfield a "cantar" el himno en lenguaje de señas británico, estamos retribuyendo algo a nuestros seguidores sordos y con problemas de audición, al asegurarnos que se sientan más incluidos en la experiencia del día del partido.

"Este compromiso a largo plazo con los intérpretes de BSL y la inclusión en los partidarios en general es central para nuestra estrategia" Red Together "para hacer que nuestro club sea accesible e inclusivo para todos, y su lanzamiento durante nuestro partido Red Together 2025/26 lo hace especialmente significativo".

